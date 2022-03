Nid- / Obwalden: Carreiseunternehmen erholen sich nur langsam

Ob- und Nidwalden Zwischen Reiselust, Corona und Folgen des Kriegs: Carreiseunternehmen erholen sich nur langsam Vereinsausflüge, Reisen, Firmenanlässe – sie sind seit der Aufhebung der meisten Coronamassnahmen wieder einfacher durchführbar. Es besteht Aufholbedarf – von einem Ansturm auf Carreisen kann aber keine Rede sein. Sandra Peter Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Der Frühling naht und der Zentralschweiz stehen feiertagreiche Monate bevor. Sehnen sich die Menschen nun nach geselligen Exkursionen? «Wir erhalten mehr Anfragen, die Aufhebung der Massnahmen gab einen Schub», sagt Goran Zelic, Geschäftsführer der Koch Reisen AG in Giswil. «Wir sind aber bei weitem nicht da, wo wir vor Corona waren», betont er. Für den laufenden Monat hat das Unternehmen noch Kurzarbeit angemeldet. In den vergangenen zwei Pandemiejahren verzeichnete die Firma je nach Monat Umsatzeinbussen von 30 bis 90 Prozent.

Für die kommenden Monate liegt der Buchungsstand bei rund der Hälfte im Vergleich zu vor Corona. Koch Reisen verfügt über vier grosse Reisecars mit 50 und einen kleineren Bus mit 20 Plätzen.

Noch sind die Cars von Koch Reisen eher selten unterwegs. Bild: PD

Dieselpreise im Binnentourismus nicht ausschlaggebend

Die umsatzstärksten Monate für das Unternehmen, das vorwiegend Tagesausflüge in der Schweiz durchführt, sind gewöhnlich Mai und September. «Der Mai wird noch nicht so laufen wie früher», schätzt der Geschäftsführer. Doch er ist zuversichtlich:

«Es kamen Anfragen für den September rein, der Trend geht nach oben. Die Leute wollen wieder etwas unternehmen.»

Auf den Schweizer Markt und seine Offerten habe der Anstieg der Treibstoffpreise wegen des Ukraine-Kriegs bisher moderate Auswirkungen. «Da die zurückgelegten Distanzen nicht enorm sind, fallen andere Kostenfaktoren mehr ins Gewicht», erklärt Zelic. Etwa die Teuerung allgemein, bei den Löhnen oder der Beschaffung von Ersatzteilen. «Bei Fernbusreisen sieht das anders aus, die machen viel mehr Kilometer», sagt der Unternehmer.

Kunden sind noch vorsichtig

Eine Umsatzeinbusse von rund 40 Prozent während der letzten zwei Jahre registrierte die Risicar GmbH in Stans. Die Firma vermietet Kleinbusse, mit oder ohne Chauffeur. Zu den Stammkunden zählen Nidwaldner Gemeinden, für die sie Schulbusfahrten übernimmt, sowie Behindertenorganisationen. Während des Lockdowns fielen auch diese Aufträge aus. Inhaber und Geschäftsführer Roger Christen musste für seine 26 Mitarbeitenden vorübergehend Kurzarbeit beantragen. Er sagt:

«Wir erholen uns nur langsam, es gibt keinen sprunghaften Anstieg der Anfragen.»

Er habe bereits wieder Absagen erhalten, wohl aufgrund steigender Coronafallzahlen. «Es gibt zu wenig Anmeldungen, weil die Leute erkrankt oder vorsichtig sind.» Die Kosten seien bei Ausflugsfahrten hingegen kaum Thema, so Christen.

Den steigenden Dieselpreis betrachtet der Firmeninhaber im Hinblick auf die Daueraufträge und Stammkunden aber mit Sorge: «Das ist für unsere Branche jenseits von Gut und Böse. Bei Dienstleistungen ist keine hohe Marge drauf, es wird schnell eng.» Daher musste er seine Preise im laufenden Monat anpassen. Für den bei Firmen, Vereinen und Familien beliebten Ausflugsmonat September gibt es für Risicar noch wenige Buchungen.

Ukraine-Konflikt dämpft Reiselust

Der «Nidwaudnär» Bus der Heggli Trans AG in Stansstad, bebildert mit der Cabrio-Bahn, kommt jeweils auch für die Partnerfirma Heggli AG in Kriens zum Einsatz. Deren Carreiseabteilung ist noch immer in Kurzarbeit. «Im gesamten Carreisebereich erreichten wir in den letzten zwei Jahren nur etwa 30 Prozent des sonst üblichen Umsatzes», erklärt Brigitte Heggli, Mitglied der Geschäftsleitung.

Vor Corona wäre dies ein ungewöhnliches Bild gewesen: Brigitte Heggli, Mitglied der Geschäftsleitung, steht an einem Freitag in der vollen Garage in Kriens. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 18. März 2022)

Als im Februar die Massnahmen aufgehoben wurden, hätten die Leute wieder zu planen begonnen. Heggli erläutert:

«Wir spürten einen Aufschwung, bis am Schmutzigen Donnerstag der Krieg in der Ukraine begann.»

Dies habe die Reiselust bei vielen gedämpft. Das Bedürfnis der Einheimischen, in der Schweiz zu bleiben, nehme wohl noch weiter zu, schätzt die Reiseexpertin. Dies könnte an den Feiertagen zu Engpässen in den geeigneten und beliebten Destinationen und Hotels führen.

Die höheren Treibstoffpreise seien bisher nicht ausschlaggebend für Absagen. «Bei rund 10 Franken mehr auf 100 Kilometer in einem Bus mit 20 bis 40 Personen wird das für die meisten Kunden verkraftbar sein», folgert Heggli. Das Unternehmen betreibt zwölf Reisebusse mit 7 bis 73 Plätzen. Es chauffiert auch Touristen aus dem Ausland, für März gibt es Buchungen für Gruppen aus Nordamerika. Eine Prognose für die kommenden Monate sei sehr schwierig. «Wir hoffen, dass wir zu 50 bis 60 Prozent des Umsatzes zurückkehren. Wir beobachten die Lage in Osteuropa genau und hoffen, dass die ausländischen Touristen trotz allem nach Europa reisen werden», sagt Heggli.

