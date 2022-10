Zwei Festpartner fürs Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest 2023

Ob- und Nidwalden Zwei Festpartner unterstützen das Unterwaldner Kantonalschwingfest finanziell Im kommenden Sommer findet in Alpnach das Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest statt. Mit der Zusicherung der beiden Hauptsponsoren konnte ein wichtiger Schritt erzielt werden. 20.10.2022, 15.44 Uhr

Die Schwingersektion Alpnach darf am 4. Juni 2023 das 118. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest (ONKS 2023) organisieren und durchführen. Im vergangenen September hat das 15-köpfige OK die Planung mit klaren Zielen aufgenommen: «Es soll ein Fest organisiert werden, in dem der Schwingsport dank eines hochwertigen Teilnehmerfeldes im Zentrum steht», heisst es in einer Medienmitteilung der Organisatoren. Aber auch die schönen Traditionen wie Jodeln und Fahnenschwingen sollen ihren Platz haben. Zudem sei ein unterhaltsames Rahmenprogramm vorgesehen.