100'000 Franken für Multimedia-Show im Kloster Bethanien

Obwalden 100'000 Franken für Multimediashow im Kloster Bethanien Das Kloster Bethanien in St.Niklausen plant im stillgelegten Hallenbad eine dauerhafte Multimediashow zu den Lebensgeschichten von Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee einzurichten. Die Regierung unterstützt das Projekt mit einem Beitrag aus dem Swisslos-Fonds. 31.01.2022, 17.14 Uhr

Das mittlerweile stillgelegte Hallenbad soll umgenutzt werden. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Wenn es nach den Plänen des Vereins Bethanien geht, verfügt Obwalden in zwei bis drei Jahren über eine neue kulturtouristische Attraktion: Im stillgelegten Hallenbad des Klosters Bethanien oberhalb von Flüeli-Ranft sollen 32 Hochleistungsbeamer, acht Farbstrahler und sieben Audioboxen installiert werden. Sie dienen dazu, den Besucherinnen und Besuchern stündlich die eigens für den Ort entwickelte Multimediashow «Niklaus und Dorothee Alive» vorzuführen, schreibt der Obwaldner Regierungsrat in einer Mitteilung. Initiant, Projektleiter und Drehbuchautor dieses Vorhabens ist der elsässische Filmemacher Silvère Lang. Als Mitglied der internationalen Gemeinschaft Chemin Neuf lebt er seit fünf Jahren in St. Niklausen.

Thematisch ist die Präsentation den Lebensgeschichten des Ehepaars Niklaus von Flüe (1417–1487) und Dorothee Wyss (ca. 1430–ca. 1495) gewidmet, heisst es in der Mitteilung weiter. Formal lehnt sie sich an sogenannte «Alive Scenes» an, die seit rund zehn Jahren vor allem für grössere städtische Eventhallen produziert werden. Die Show «Van Gogh Alive», die zurzeit im Kongresszentrum Beaulieu in Lausanne zu sehen ist, dient bei der Umsetzung als Vorlage. Für die visuelle Gestaltung von «Niklaus und Dorothee Alive» werden der französische Maler Olivier Desvaux, die polnisch-schweizerische Grafikerin Izabela Bartosik-Burkhardt sowie der Walliser Digitalkünstler Nicolas Imhof zuständig sein.

Auch Investitionen in Infrastruktur geplant

Das Budget für die Produktion und Installation der Multimediashow beträgt rund 1,4 Millionen Franken. Unter der Bedingung, dass das Projekt realisiert werden kann, steuert der Regierungsrat 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds an die Kosten bei. Die weiteren Mittel sollen aus Beiträgen von Stiftungen und Privaten sowie aus Eigenleistungen der Trägerschaft zusammengebracht werden. Ausserdem sind Investitionen des Klosters in die Infrastruktur vorgesehen.

Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli sieht im Projekt eine gute Ergänzung des bestehenden wallfahrtstouristischen Angebots, wie er in der Medienmitteilung zitiert wird: «Die Realisierung der Multimediashow bereichert den Ranft und seine Umgebung um eine zeitgemässe Attraktion, die das Potenzial hat, überregional auszustrahlen. Sie erweitert und vertieft die mit dem Gedenkjahr ‹600 Jahre Niklaus von Flüe› gesetzten Impulse.»