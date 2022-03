Obwalden 18 und 5 Monate: Kantonsgericht verurteilt Betrügerduo zu unbedingten Haftstrafen Ein Sohn soll zusammen mit seiner Mutter Behörden und Private um Hunderttausende Franken betrogen haben. Das Kantonsgericht spricht die beiden nun schuldig – erlässt in manchen Punkten aber auch Freisprüche. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 31.03.2022, 12.00 Uhr

Der Gerichtssaal in Sarnen. Bild: Corinne Glanzmann

32 Seiten umfasst die Anklageschrift, welche als Grundlage für diesen Gerichtsfall diente. Zahlreiche Betrugsdelikte sind darin aufgelistet, die ein Sohn und dessen Mutter im Kanton Obwalden begangen haben sollen. In einigen der Anklagepunkte befindet das Kantonsgericht das Betrügerduo nun für schuldig, wie dem Urteilsdispositiv zu entnehmen ist.

Eine unbedingte Haftstrafe von 18 Monaten erlässt das Gericht dabei für den Sohn. Das Dreiergericht sieht es als erwiesen an, dass sich der heute 53-Jährige vor rund zehn Jahren der Veruntreuung schuldig gemacht hat. Damals überzeugte er ein befreundetes Paar, ihm knapp 86’000 Franken für den Bau eines gemeinsamen Chalets in der Nähe des Sarnersees zu überweisen. Das Ferienhäuschen wäre für die eigene Nutzung und die Vermietung an Dritte gedacht gewesen. Gebaut wurde es zwar. Der beauftragten Baufirma aus Obwalden überwies der Mann allerdings höchstens rund 37’000 Franken. Die restlichen rund 49’000 Franken verwendete er demnach für eigene Bedürfnisse und überwies einen Teil seiner Mutter und seiner eigenen Firma.

Im Zusammenhang mit dem Chalet erhält auch die Mutter (78) einen Schuldspruch. «Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte» lautet ihr Vergehen. Schuldig hat sie sich dessen gemacht, als sie das Chalet wenige Jahre nach der Erstellung für 250'000 Franken weiterverkaufte, obwohl dieses von den Behörden beschlagnahmt worden war. Statt mit dem Geld die Schulden bei der Baufirma oder dem Ehepaar abzubezahlen, floss das Geld auf eigene Konten von Mutter und Sohn. Als später das Vermögen der Mutter gepfändet werden sollte, verheimlichten die zwei diese Beträge vor den Behörden. Hierfür werden beide schuldig gesprochen sowie auch für weitere Betrugs- und Täuschungsdelikte.

Teilweise Freisprüche beim Versicherungsbetrug

Freigesprochen werden die beiden hingegen von gewissen Vorwürfen hinsichtlich des mehrfachen Versicherungsbetrugs. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, mehrmals Versicherungsgeld für angebliche Schäden im und am Ferienhaus erschlichen zu haben. Dieses hatte die Mutter zwischenzeitlich auch selber bewohnt. Für mehrere Schadenereignisse hatte der Sohn im Namen seiner eigenen Firma Rechnungen erstellt, welche die Mutter an die Versicherung weiterreichte. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass die beiden die Schäden fingiert hätten. Die Verteidigung argumentierte an der Verhandlung, der Sohn habe die nötigen Reparaturen tatsächlich selber ausgeführt und daher auch in Rechnung gestellt. Für das Kantonsgericht waren nun somit nicht alle Schadenfälle nachweislich betrügerischer Natur.

Unter dem Strich ergibt sich auch für die Mutter eine Haftstrafe, die sie teilweise absitzen soll: Von zehn Monaten seien fünf zu vollziehen. Daneben werden ihr Verfahrenskosten von rund 11'500 Franken auferlegt. Zudem soll sie dem Kanton Obwalden einen Teil der Kosten für ihren Anwalt in Höhe von 12'500 Franken zurückerstatten, sobald sie wieder zu Geld kommt.

Staatsanwaltschaft forderte doppelt so hohe Strafen

Dem Sohn werden knapp 14'000 Franken an Verfahrenskosten in Rechnung gestellt. 20'000 Franken soll er dem Kanton ausserdem für die Kosten seiner Anwältin zukommen lassen, sobald es seine finanziellen Verhältnisse wieder erlauben sollten. Damit die Verfahrenskosten zumindest teilweise schon mal gedeckt werden können, wird das Guthaben dreier Bankkonten des Sohnes verwertet. Rund 7000 Franken, die der Verkauf seines gebrauchten Porsche Carrera eingebracht hat, sowie der Erlös einer beschlagnahmten Breitling-Uhr werden ebenfalls zu diesem Zweck verwendet. Ausserdem sollen die beiden dem betrogenen Ehepaar 49'000 Franken zurückgeben.

Mit den ausgesprochenen Haftstrafen hat sich das Kantonsgericht somit quasi für eine Halbierung der Strafen entschieden, welche die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Sie hätte für den Sohn eine unbedingte Freiheitsstrafe von 34 Monaten und für die Mutter eine solche von 20 Monaten vorgesehen, wovon sie zehn hätte absitzen sollen. Die Verteidigung forderte komplette Freisprüche beziehungsweise maximal neun Monate bedingt für die Mutter und höchstens sechs Monate bedingt für den Sohn.

Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig. Eine der involvierten Parteien hat Berufung angemeldet, wie das Kantonsgericht auf Nachfrage mitteilt. Somit wird sich als Nächstes das Obergericht mit dem Fall befassen müssen.

