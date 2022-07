Brunni-Bahnen AG erzielt ihr zweitbestes Geschäftsergebnis

Obwalden 235’000 Gäste und erfolgreiche Tiny Gondel: Die Brunni-Bahnen AG erzielen zweitbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte Die Brunni-Bahnen AG schliesst ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/2022 ab. Das Sommergeschäft konnte leicht zulegen. Die zwei Gastronomiebetriebe entwickeln sich erfreulich. Die Verantwortlichen zeigen sich mit dem Ergebnis äusserst zufrieden. 29.07.2022, 09.14 Uhr

Trotz der anhaltenden Pandemie und der damit verbundenen Schutzmassnahmen blicken die Verantwortlichen der Brunni-Bahnen AG auf ein umsatzstarkes Geschäftsjahr 2021/2022 zurück, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Geschäftsführer Roman Barmettler:

«Wir erwarteten im Vergleich zum Vorjahr einen etwas schwächeren Sommer, weil Reisen ins nahe Ausland wieder uneingeschränkt möglich waren. Jedoch duften wir uns vom Gegenteil überzeugen lassen.»

Der Verkehrsertrag habe sich nach ersten Wetterturbulenzen im Mai und Juni sehr positiv entwickelt. Die Einnahmen aus dem Sommergeschäft, rund 1,8 Millionen Franken, entsprechen einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber einem bereits starken Sommer 2020. Profitieren konnte die Brunni-Bahnen AG auch von der Tiny House Gondel: Sie sei während der Sommermonate ein Gästemagnet gewesen, so Barmettler:

«Die begehrten Schlafplätze direkt unter dem Sternenhimmel waren praktisch immer ausgebucht.»

Auch die Wintermonate waren laut dem Unternehmen äusserst erfolgreich: Die Ersteintritte konnten im Vergleich zur Wintersaison 2020/2021 um rund 5,7 Prozent gesteigert werden. Mit 117’189 Eintritten sei dies der höchste Wert seit zehn Jahren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anlagen auf der Klostermatte von Anfang Dezember bis Mitte März in Betrieb waren.

Auch das Geschäft rund um die Verpflegung lief gut

Eindrückliche Zahlen schreibt auch die Gastronomie am Berg und im Tal. Mit einem Umsatz von fast 2,7 Millionen Franken sei in diesem Segment der höchste Ertrag in der Firmengeschichte der Brunni-Bahnen erzielt worden. Dazu beigetragen hätten zwei Gastrobetriebe und der Kiosk am Härzlisee und im Yeti-Park. Das sei gegenüber dem Spitzenjahr 2018/2019 eine Zunahme von 9,5 Prozent.

Insgesamt besuchten im Geschäftsjahr 2021/2022 rund 235’000 Gäste das Brunni und die Klostermatte. Dieser Wert liege 8,3 Prozent über dem Fünfjahresschnitt. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Prozent auf etwas mehr als 7,5 Millionen Franken an. Der Gewinn liegt bei rund 241’000 Franken und damit auf Vorjahresniveau.

Der Verwaltungsrat werde aufgrund der erfreulichen Entwicklung für das Geschäftsjahr 2021/2022 eine steuerfreie Rückzahlung der Kapitaleinlagenreserven in bar in der Höhe von 25 Franken pro Aktie (entspricht einer Dividende 10 Prozent des Nominalwertes) zuhanden der Generalversammlung beantragen. Die Generalversammlung der Brunni-Bahnen Engelberg AG findet am 25. Oktober 2022 im Kursaal Engelberg statt. (stg)