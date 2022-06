Kreativschaffende leben sich an der Moschti aus

Obwalden «5,4,3,2,1 – Moschti!» – Kreativschaffende können sich in fünf Minuten ausleben In Sarnen wurde zum fünften Mal die Veranstaltung Moschti durchgeführt, eine Plattform für Kreativschaffende in Obwalden. Rafael Schneuwly 26.06.2022, 11.38 Uhr

«Moschti? Mosterei? Wie bitte?» Vera Lutz, das jüngste OK-Mitglied der Kreativveranstaltung Moschti, erklärt: «Unser Name steht dafür, das Wichtigste in fünf Minuten ‹zusammenzumoschten›, sodass es in Erinnerung bleibt. Wie ein ausgepresster Apfel: Der Kern der Sache wird ‹uisägriblet› und der Saft, der daraus entsteht, ist einfach grossartig! Gepresst, zentrifugiert und ungefiltert!»

Die fünf Minuten, die für jede Präsentation zur Verfügung stehen, sind sakrosankt. Auch dieses Mal wurde auf die Einhaltung der Zeit geachtet. Sobald der Countdown – angezeigt auf der Beamer-Leinwand – von 5 auf 1 heruntergelaufen war und das Wort «Moschti» erschien, galt es ernst. OK-Mitglied Sebastian Schwegler sass wie Chronos hinter seiner selbstgebastelten Zeit-Guillotine, die im Gegensatz zum historischen Modell umgekehrt funktioniert: Das «Messer» wandert von unten nach oben und brachte nach exakt fünf Minuten einen Ballon mit einem Knall zum Platzen.

Otto Steiner von der Kreativagentur Steiner in Sarnen weiss um die Tücken der Zeitlimite: «Fünf Minuten ist hart. Es fordert die Referentinnen, präzise und spannend zu sein. Sofort auf den Punkt zu kommen. Nicht langfädig im Nichts herumzustochern. Fünf Minuten können aber auch sehr lang sein, wenn man wenig zu sagen hat und das auch noch langweilig präsentiert.» Steiner hofft, dass die Moschti als Begegnungsforum dient und die kreativen Köpfe in Obwalden zusammenbringt, wenn Netzworking angesagt ist.

Alles ist möglich

In Sarnen gab es am Freitag zwölf ganz verschiedene Auftritte. Teddy Amstad präsentierte als Gastgeber sein Atelier «Farbe & Experiment.» Die Theaterpädagogin Selina Dillier und der Körpertherapeut Moritz Schneiter, der Mitbegründer der «Chindärbyyni Obwaldä», wollen ihr Angebot neu strukturieren und auch für ältere Schüler öffnen. Samuel Zumstein erklärte seine Begeisterung für das Schwyzerörgeli und untermauerte seine Thesen mit Livemusik. Der Kommunikationsexperte Peter Küchler unterhielt das Publikum mit zehn Fun-Facts aus dem Jubiläumsbuch «100 Jahre Schweizer National-Circus Knie», das er 2019 mitgestaltet hatte. Küchler arbeitet im Moment als Ortskernentwickler von Sarnen und stellte in einem zweiten Beitrag die Fortschritte bei der Gestaltung des Dorfkerns vor.

Die ukrainische Modedesignerin Lubava Sokol im Gespräch mit Peter Küchler. Bild: Rafael Schneuwly (Sarnen, 24. Juni 2022)

Roman Britschgi gelang eine feine Parodie auf das «Moschti-Format». Der Kontrabassist «suchte» während fünf Minuten «verzweifelt» nach seinem Vortragstext, bis er vom Knall des Ballons «erlöst» wurde. Die Ukrainerin Lubava Sokol präsentierte eine farbige Stierskulptur, die sie zusammen mit geflüchteten Kindern und ihren Müttern – die Gruppe war am Abend anwesend – mit dem Ziel geschaffen hatte, den traumatisierten Menschen neue Hoffnung zu geben.

Lubava Sokols Skulptur. Bild: PD

Stefan Möckli, vielen als Radiomoderator und DJ Pesa bekannt, warf als Graffiti-Künstler einen Blick auf die Anfänge dieser Kunst in Nidwalden und auf seine eigene künstlerische Entwicklung zurück. Dass Moschti nicht nur eine Plattform für Kunst ist, bewies Samuel Friedrich, der in seinem Slot das Start-up «2point engineering GmbH» vorstellte, ehe Marc Lutz am Schluss zusammen mit dem Publikum und der Firma «HARMLOS» in die Welt der Technomusik eintauchte.

Die gewiefte Moderatorin Gabriela Renggli fasst den Event mit folgenden Worten zusammen: «Die Moschti ist eine Erfolgsgeschichte, weil es kurzweilig, spannend und manchmal auch berührend ist. Weil es aus dem Leben von Menschen in der Gegend ist. Weil jeder mitmachen kann. Weil man sich vernetzen kann. Weil es sowas sonst nicht gibt.»