Obwalden 69-jähriger Motorradfahrer auf der A8 tödlich verunfallt Ein 69-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der A8 von Luzern kommend Richtung Brünig. Zwischen Sarnen-Nord und -Süd kollidierte dieser mit der Mittelleitplanke und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu. 03.07.2021, 11.54 Uhr

Am Samstag, kurz vor 7.30 Uhr kam es auf der A8 in Sarnen zu einem tödlichen Selbstunfall. Ein 69-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad von Luzern Richtung Brünig. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte das Motorrad auf der in zwei Spuren geführten A8 mit der Mittelleitplanke und kam dabei zu Fall. Dabei verstarb der Motorradlenker noch auf der Unfallstelle, schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung.