Sporttag: 700 Obwaldner Kinder geben alles für ihre Schule

Obwalden 700 Kinder geben am Sporttag alles für ihre Schule Nach zwei Jahren Pause konnte der kantonale Schulsporttag wieder stattfinden. So haben ihn die Schülerinnen und Schüler erlebt. Manuel Kaufmann 10.06.2022, 17.20 Uhr

Es wird geschwitzt, geklatscht und vor allem viel gelacht im Gebiet der Schule in Giswil. Nach zweijähriger Pause findet hier wieder der kantonale Schulsporttag statt. Alle Schülerinnen und Schüler der vierten und sechsten Klassen aus allen Obwaldner Gemeinden messen sich bei herrlichem Wetter in verschiedenen Sportarten. Es sind rund 700 Kinder, die auf grossem Schul- und Sportareal in Giswil herumrennen, springen und tanzen. Mit Speaker und Musik wird auf dem gesamten Areal für zusätzliche festliche Stimmung gesorgt.

Der vierteilige Wettkampf ist bereits in vollem Gange. In verschiedenen Disziplinen der Sportarten Geräteturnen, Leichtathletik, Fitness und Cross treten die Klassen gegeneinander an. Eine Teilnehmerin ist Valentina aus Alpnach. Die Viertklässlerin rennt auf das Sandbecken zu, nimmt einen grossen Satz und landet auf dem Hintern im Sand. Der Weitsprung sei nicht ihre Paradedisziplin, verrät Valentina. «Ich freue mich auf den Sprint», sagt sie. Den Sporttag findet sie toll. Zum einen habe sie keine Schule und zum anderen treibe sie sehr gerne Sport. Ob ihre Klasse den Klassenwettkampf gewinnt oder nicht, sei für Valentina nicht so wichtig. «Es ist schön, wenn alle ihr Bestes geben.»

Valentina aus Alpnach fliegt über den Sand. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022)

Hundert Meter weiter befindet sich die Laufbahn, wo Valentina später ihre Sprintfähigkeiten beweisen kann. Am Start stehen jetzt aber schon Kim und Kilian aus Kerns. Der Knall einer Holzklappe gibt ihnen das Startsignal und sie rennen los. Nach dem Überqueren der Ziellinie zeigen sich die beiden Viertklässler zufrieden mit ihrem Sprint. «Wir waren schnell, obwohl wir noch müde Beine vom Fussball gestern hatten», sagt Kim.

Kim (links) und Kilian aus Kerns sprinten auf die Ziellinie zu. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022)

Nicht schnell, sondern weit, lautet das Motto beim Ball-Weitwurf. Das weiss auch Olivia aus Engelberg. Gekonnt schmeisst sie einen Ball in die Ferne. Mit dem Resultat ist sie aber nur mässig zufrieden. «Es hätte weiter sein können», sagt sie selbstkritisch. Olivia freut sich auf den bevorstehenden Staffellauf, bei dem die Schulen direkt gegeneinander antreten. «Es gefällt mir, dass es dort das ganze Team braucht, um gut zu sein», sagt sie. Wenn sie sich eine Disziplin wünschen könnte, die es am Sporttag noch nicht gibt, wäre es wohl Skifahren. Denn als Engelbergerin hätte Olivia dort vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen Obwaldnerinnen und Obwaldnern.

Olivia aus Engelberg beim Ball-Weitwurf. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022)

Rahmenprogramm bietet Einsicht in neue Sportarten

Am Sporttag können die Schülerinnen und Schüler auch neue Sportarten wie Bubble-Fussball, Schwingen oder «Retro-Sportarten» wie Nageln kennen lernen. Teilnehmen können sie daran zwischen oder nach ihren Wettkämpfen. Für jene, die es lieber etwas gemütlicher angehen, stehen mehrere Chill-out-Areas zur Verfügung.

Bubble-Fussball kommt gut an bei den Schülerinnen und Schülern. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022)

Noch immer im Wettkampf befindet sich eine Gruppe der Klasse 4a aus Kerns. Gemeinsam bestreiten sie die Disziplin Werfen-Fangen. Als Team versuchen sie, sich einen Ball innert fünf Minuten möglichst oft über ein Netz hin- und herzuwerfen. Dies gelingt der Gruppe aus Kerns nahezu problemlos. Nur vereinzelt fällt der Ball zu Boden. Dass sie das Spiel beherrschen, sei nicht verwunderlich, sagen die fünf Buben. Im Sportunterricht hätten sie das Spiel oft geübt. Was einigen Gruppenmitgliedern mehr Kummer bereite, sei das Seilspringen, das noch anstehe. Ein Sieg im Klassenwettkampf liege heute durchaus drin, sagen die Buben. Denn zumindest ihre Gruppe sei bisher sehr gut unterwegs.

Gut vorbereitet tritt diese Gruppe der Klasse 4a aus Kerns zum Werfen-Fangen an. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022)

Nicht wie gewünscht läuft es Louis und Gian aus Wilen. Die beiden Sechstklässler erreichten beim Hochsprung nicht mehr die Höhen, die sie im Sportunterricht noch geschafft hätten, sagen sie. Trotzdem finden die beiden den Sporttag ein tolles Event. «Kann man machen», meint Louis. Nach der Enttäuschung freuen sich die beiden jetzt auf eine Runde Bubble-Fussball.

Gian aus Wilen beim Hochsprung. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022) Louis aus Wilen beim Hochsprung. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022) Rückwärts über die Stange zu springen versuchen Gian (linkes Bild) und Louis aus Wilen. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 10. Juni 2022)