Sarner Haus «am Grund» ist älter als der Rütlischwur

Obwalden Älter als der Rütlischwur: Neue Erkenntnisse nach Restauration des Sarner Hauses «am Grund» Das herrschaftliche Sarner Haus «am Grund» lässt erneut aufhorchen: Eine wissenschaftliche Untersuchung weist aufs Baujahr 1286 hin. Romano Cuonz 26.07.2021, 11.30 Uhr

Der Holzteil des Hauses «am Grund» wurde von der Landammänner-Familie Imfeld 1588 errichtet. Bilder: Romano Cuonz (Sarnen, 18. Juli 2021)

Als der Legende nach Arnold von Melchtal 1291 zum Rütlischwur aufbrach, stand am Grund in Sarnen bereits ein mittelalterliches Haus. «Was Robert Durrer schon vermutet hatte, ist nach einer dendrochronologischen Untersuchung Tatsache», sagt der Obwaldner Denkmalpfleger Peter Omachen. Der älteste, noch als Steinhaus konzipierte Kern des Hauses habe das Baujahr 1286. Damit sei der spätere ländlich-herrschaftliche Sitz der Landammänner-Familie Imfeld – genau wie der burgähnliche Hexenturm an der Aa – noch vor der Gründung der Eidgenossenschaft entstanden.

Dies erstaunt. Aufhorchen liess das alte Sarner Haus aber auch schon vor fünf Jahren. Damals erbten Monika Bergen-Gehrig und ihr Mann Markus Bergen den hinteren Teil des Doppelhauses «am Grund». Sie machten publik, dass im Estrichsaal noch Malereien von 1607 seien. Doch der rundum bemalte Raum war nur provisorisch abgestützt und liess sich kaum gefahrlos betreten. Das alte Haus wies nämlich infolge des Erdbebens von 1964 grosse Schäden auf.

Monika Bergen erklärte damals: «Uns war gleich klar, dass wir den einstigen Prunksaal mit seinen wertvollen alten Bildern wieder herstellen und der Öffentlichkeit zugänglich machen wollten.» Und der damalige Denkmalpfleger Thomas Hurschler erklärte: «Dieser frühere Festsaal mit den alten Bildern ist ein Schutzobjekt von nationaler Bedeutung.» Die Familie Bergen durfte bei der Rettung der Bilder mit Geldern des Kantons und des Bundes rechnen. Die fachgerechte Restaurierung und Sicherung der von Experten mit der Note «hervorragend» bewerteten Malereien kam schliesslich auf gut 100'000 Franken zu stehen.

Der eitle Landadel Obwaldens

Das hochgiebelige Holzhaus «am Grund» fällt auf mit seinen gekerbten Kielbogenleisten, Konsolenfriesen und weit vorspringenden Klebedächern. Interessant sind auch die zweigeschossigen Vorlauben an den beiden Seitenfronten. Der Bau geht auf die aus Lungern zugezogene Landammänner-Familie Imfeld zurück. Errichtet hat ihn auf einem mittelalterlichen Kern 1588/89 Landammann Marquard Imfeld. Einer seiner Nachfahren, Melchior Imfeld, war mächtig stolz auf seine Vorfahren. Deshalb beschloss er, im Festsaal unter dem Dach eine sehr dekorative Ahnengalerie erstellen zu lassen. Den Auftrag dafür erteilte er dem 1573 in Stans geborenen und 1649 in Sarnen verstorbenen Kunstmalermeister Sebastian Gysig. Dieser bemalte die Decke der Kammer und auch alle Wände.

Die Ahnherren Melchior Imfelds präsentieren sich bis auf die Zähne bewaffnet.

Auf einer grossen Anzahl Bildfeldern sind Ahnherren Melchior Imfelds dargestellt: Frontal, in voller Rüstung und bewaffnet. Der damalige Landadel war unglaublich standesbewusst. Ja, nachgerade eitel. Dies zeigen sehr schön einige Details: Mit einer Darstellung der Schlacht an der «Milvischen Brücke» über den Tiber legt die Familie Imfeld Wert auf ihre angebliche Abstammung von Römern. Auf dem Bild erkennt man heute – dank Reinigungsarbeiten – wieder den Sieger Konstantin hoch zu Ross und den durchs Wasser fliehenden Maxentius.

Wertvolle Bilder, weil noch nie übermalt

Restaurator der Bilder war Wendel Odermatt von der Firma Stöckli in Stans. Er tat, was er konnte, stellte jedoch bedauernd fest:

«Einige Bilder sind auch mit modernsten Mitteln nicht mehr ganz zu retten.»

Am interessantesten ist die nördliche Giebelwand. Dort zeigt eine symbolische Malerei den Gegensatz zwischen Reich und Arm, Jung und Alt. Ein kräftiger Söldner hat sein ganzes Geld verspielt, die Kaiserjass-Karten liegen am Boden. Neben ihm ein alter Geizkragen in einem reich mit Silbergefässen, Geldkisten und Beuteln gefüllten Schatzraum. Ein Handelsschiff im Hintergrund verrät, wie er sein Geld verdient hat. Was die Malereien von 1607 so wertvoll macht: Sie sind zuvor nie restauriert oder gar übermalt worden.

Eigentlich wollte die Familie Bergen das Haus bewohnen und den Dachraum wieder zum Festsaal machen. Ein Kaiserjass-Turnier oder musikalische und kulturelle Veranstaltungen stellten sie sich vor. Daraus wurde aber nichts. Weil das Haus als Alterssitz für ein Ehepaar wenig geeignet war, verkauften sie es weiter. Zurzeit gehört es Jörn Günther, der in Basel ein auf mittelalterliche Handschriften, Miniaturen und alte Drucke spezialisiertes Antiquariat führt. Günther begann damit, die Innenräume zu sichern und neu zu gestalten. «Einer Nutzung des Gebäudes als Geschäftshaus steht von Seiten der Denkmalpflege kaum etwas im Wege», sagt Peter Omachen. Und er hält fest, dass leider 1985 ein Bauherr, ohne Einbezug der Denkmalpflege, im Innern fast alles, was wirklich schützenswert gewesen wäre, herausgerissen habe. Glücklicherweise sei der Dachsaal mit den Malereien verschont geblieben.

Zurzeit steht das Haus «am Grund» weitgehend leer. Ob Jörn Günther es dereinst für seine eigene Geschäftstätigkeit nutzen will, ist nicht klar. Er selber schreibt auf Anfrage lediglich:

«Leider hat sich der Umbau wegen Corona verzögert und wir bauen sicher noch ein weiteres Jahr um.»