XXL-Holzkuh aus Obwalden soll vor Trauffers neuem Hotel stehen

Obwalden Alpentainer Trauffer lässt eine 30 Tonnen schwere Holzkuh in Lungern herstellen Für sein neues Hotel liess Marc Trauffer die Neue Holzbau AG eine riesige Holzkuh anfertigen. Das Ergebnis sei wie gewohnt grösser als erwartet, sagt der Musiker.

Fast fünf Meter hoch, sieben Meter lang und über zwei Meter breit ist die Kuh, die inmitten der Werkhalle der Neuen Holzbau AG in Lungern steht. Wie eigentlich alles in dieser Halle ist sie vollständig aus Holz. Vor der 30 Tonnen schweren Holzskulptur steht Marc Trauffer. Er betrachtet das Werk von allen Seiten. Denn der Musiker und Unternehmer aus dem Berner Oberland hatte das Bauwerk bei der Neuen Holzbau AG in Auftrag gegeben.

Präsentieren die riesige Holzkuh: Zimmermann Simon Lüthi, Verwaltungsratspräsident Bruno Abplanalp, Marc Trauffer, Projektleiter Andreas Gasser und Geschäftsführer Sascha Abplanalp (von links). Bild: Manuel Kaufmann (Lungern, 05. Mai, 2022)

Neben seiner Tätigkeit als Musiker führt Marc Trauffer zusammen mit Frau Brigitte in der 3. Generation das Familienunternehmen Trauffer. Seit 1938 stellt die Firma Spielwaren aus Holz her. Die Holzkühe sind das Markenzeichen der Firma, wie Trauffer selbst sagt: «Die Holzkuh ist unser bestes Ross im Stall.» Die XXL-Kuh werde aber nicht wie die kleinen zum Verkauf angeboten. Ab nächster Woche soll sie den Eingang des neuen Bretterhotels zieren, das die Trauffers am 4. Juni in Hofstetten bei Brienz zusammen mit einer Erlebniswelt eröffnen werden. Am Montag wird die Holzkuh seinem Besitzer auf dem Brünig übergeben, bevor sie mit ihm nach Hofstetten weiterfährt. Vor dem Bretterhotel findet dann auch der Feinschliff und die Bemalung des Tieres statt.

Marc Trauffer posiert mit einer klassischen Trauffer-Holzkuh vor der XXL-Kuh. Bild: Walter Ming / PD

Holzkuh grösser herausgekommen als geplant

Erst wenn die Kuh fertig ist, könne Marc Trauffer sagen, ob sie seinen Vorstellungen entspreche. Bisher sei er aber sehr zufrieden. «Passend zum neuen Erlebniswelt-Projekt ist auch die Holzkuh grösser herausgekommen als geplant», sagt der 42-Jährige und lacht. Die Neue Holzbau AG hat Trauffer ausgesucht, «weil sie die Besten sind», sagt er. Ausserdem sei man quasi Nachbaren. «Uns trennt nur der Brünig – und der ist ja nicht so hoch.»

Vier Wochen hat das Team der Neuen Holzbau AG mit teilweise bis zu sechs Leuten an der Holzkuh gearbeitet. Die 44 Kubikmeter Holz, die in der Kuh verarbeitet wurden, stammen alle von Fichtenholz aus der Region. Es sei kein typischer Auftrag gewesen für das Unternehmen, sagt Projektleiter Andreas Gasser. Vor Probleme wurde das Unternehmen aber nicht gestellt, sagt Gasser. «Wir stellen hier fast alles her, solange es aus Holz ist.»

