Als Aussendienstmitarbeiter für Obwaldner Firma unterwegs

Obwalden Als Aussendienstmitarbeiter ist er «Unternehmer in einem Unternehmen» Der 56-jährige Armin Steil schildert seinen Alltag als Kundenberater beim Sarner Unternehmen Nahrin AG. Markus Villiger 20.01.2022, 05.00 Uhr

Es gibt ihn immer noch, den Verkäufer, der unterschiedlichste Produkte beim Kunden zu Hause anpreist. Sicher sei es nicht immer leicht, doch der Alltag sei abwechslungsreich und interessant, wie Armin Steil zu erzählen weiss. Es sind Produkte der Sarner Nahrin AG, die von ihm in den Haushalten der Kundschaft verkauft werden.

Armin Steil präsentiert einer Kundin verschiedene Produkte. Bild: PD

Der gelernte Prozessfachmann HF bildete sich zum Kunststofffachmann weiter. Schliesslich absolvierte er die kaufmännische Berufsschule und arbeitete bereits in der Vergangenheit im Aussendienst. Seit drei Jahren ist der 56-jährige Armin Steil bei der Nahrin AG als Kundenberater tätig. «Das heisst, ich bin eigentlich Unternehmer in einem Unternehmen.» Er erzählt begeistert und voller Tatendrang von seinen täglichen Aufgaben im Aussendienst.

In drei Kantonen tätig

Armin Steil betreut über 2000 Kunden in den Kantonen Obwalden, Nidwalden und Luzern. Es sind dies vornehmlich Privatpersonen, vereinzelt auch Leute aus der Gastronomie und Firmen, für die zum Beispiel Geschenkpakete interessant sein können. Täglich betreut er 15 bis 17 Kunden, zumeist physisch, aber auch per E-Mail, Whatsapp und Telefon. Dabei geht es um das Beraten, Offerieren, Betreuen und schliesslich auch um das Verkaufen der Produkte.

Für ihn ist es selbstverständlich, dass er bei jedem Wetter «freundlich und aufgestellt» bei den Kunden an der Tür klingelt. Da er die meisten seit Jahren kennt, spricht Armin Steil von einer hohen Kundenbindung und er wird jeweils freundlich und zuvorkommend empfangen. Noch nie habe ihm ein Kunde die Tür vor der Nase zugeschlagen.

«Jeder Tag ist eine neue Herausforderung»

«Meine Tätigkeit macht mir viel Spass und Freude. Ich schätze auch die Freiheiten und die Selbstständigkeit. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung und gestaltet sich immer anders, das schätze und liebe ich.» Er windet auch der Verantwortlichen der Nahrin AG ein besonderes Kränzchen. «Die Mitarbeiter spüren den Familienbetrieb, da wird Kultur und Wertschätzung gelebt.»

Steil ist täglich mit dem Geschäftsauto bei der Kundschaft unterwegs. Jährlich legt er so rund 20'000 Kilometer zurück. Falls er weiterhin gesund und fit bleibt, möchte er noch mindestens zehn Jahre oder auch länger als Kundenberater im Einsatz stehen. Dass er den Kunden eine vielfältige und innovative Produktepalette anbieten kann, die er auch gut zu präsentieren weiss, ist für ihn ein Erfolgsfaktor. Die Beratung vor Ort wird von der überwiegend weiblichen Kundschaft sehr geschätzt.

1500 Pakete verlassen die Nahrin täglich per Post

«Die persönliche Beratung ist nach wie vor sehr gefragt – insbesondere, wenn es um Kochtipps, Menu-Inspiration oder auch um konkrete Themen wie Allergien, Unverträglichkeiten und Wissenswertes in der Nahrungsergänzung geht», sagt der Aussendienstleiter für den Verkauf in der Schweiz bei der Nahrin AG, Peter Oehen. Und: «Wir konnten in den letzten Jahren im Aussendienst zulegen, offenbar treffen wir mit unserem Angebot den Zeitgeist.»

300 Mitarbeitende arbeiten bei der 1954 gegründeten Nahrin AG: die eine Hälfte im Aussendienst und 150 in der Produktion, der Logistik, im Marketing, Verkaufsinnendienst und der Verwaltung. Rund 1500 Pakete verlassen die Nahrin täglich per Post. Das Unternehmen ist damit eines der führenden Direktverkaufsunternehmen der Schweiz. Die Umsätze werden zu 60 Prozent vom Aussendienst, zu 20 Prozent durch das Internet und zu 20 Prozent an Messen, Märkten und im Telemarketing generiert. Konkrete Geschäftszahlen gibt das Unternehmen nicht bekannt.

Modell mit Zukunft?

Hat der Verkauf an der Haustür auch in Zukunft Erfolg? Peter Oehen sagt: «Die Bedürfnisse der Konsumenten werden komplexer. Angesichts des grossen Angebotes ist es teilweise schwierig geworden, den Überblick zu wahren. Hier hilft die persönliche Beratung beim Kunden.» Zusätzlich werde es geschätzt, dass die Bestellungen direkt nach Hause geliefert werden. «Variantenreich kochen und mal was Neues ausprobieren, ist ausserdem voll im Trend», so Oehen.

«Unsere Beraterinnen und Berater präsentieren den Kunden Produktneuheiten und passende Menu-Vorschläge. Diese inspirieren und bereichern den Kochalltag. Wir sind zuversichtlich, dass der persönliche Kontakt auch weiterhin sehr gefragt sein wird.» Daher bleibe man auch in Zukunft bei diesem Verkaufssystem.