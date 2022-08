Obwalden Als das «Eidgenössische» in Sarnen stattfand: Nostalgieabend macht vergangene Zeiten wieder lebendig Ortskernentwickler Peter Küchler zeigte am Nostalgieabend auf dem Dorfplatz Bilder des «Eidgenössischen 1902». Romano Cuonz Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.00 Uhr

Zurzeit verwandelt sich der Sarner Dorfplatz regelmässig in ein gemütliches Wohnzimmer mit mannigfaltigen, bunten Sitzgelegenheiten. Am vergangenen Sonntagabend nahmen gar etwa 150 Frauen und Männer Platz. Eine familiäre Atmosphäre, mitten im zahlenmässig längst zur Stadt gewordenen Sarnen.

Vor dem Publikum erhob sich eine Grossleinwand mit der Aufschrift «Herzlich willkommen – 20 Uhr – Nostalgieabend». Der Ortskernentwickler Peter Küchler, der den Anlass präsentierte, wartete gleich mit einer Riesenüberraschung auf. Er zauberte – am Abend des diesjährigen Eidgenössischen Schwingfestes in Pratteln – ein schwarz-weisses, schon leicht angegilbtes Bild an die Leinwand. Darauf zu sehen war der Ring des fünften Eidgenössischen Schwingfests im Jahr 1902, das damals im Sarner Seefeld stattfand und von Hans Stucki gewonnen wurde.

Zahlreiche Leute schwelgten auf dem Sarner Dorfplatz in Erinnerungen an früher. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 28. August 2022)

Kaum jemand auf dem Dorfplatz konnte sich an dieses denkwürdige Ereignis noch erinnern. Doch die Freude war gross. Indessen: Dies war nur der Auftakt zu einem wahren Feuerwerk an nostalgischen Erinnerungen in Bildern und Filmen, die Peter Küchler, zusammen mit Daniel Stöckli vom Staatsarchiv Obwalden, für diesen Anlass zusammengestellt hatte.

Sarner Beizentour in alten Filmen

Für ein erstes Wiedersehen sorgte der frühere Fernsehredaktor Beny Kiser mit einem Film, der 1976 im Regionalmagazin «Bericht vor 8» ausgestrahlt wurde. Gedreht hatte ihn der Sarner TV-Mann in der Dorfbeiz Linde, die damals Treffpunkt für wirklich alle war: für Älpler und Bauern mit riesigen Bärten und dicken «Stumpen» im Mund, für langhaarige Künstler, für Gewerbler und Arbeiter.

Da wurde frühmorgens die «Boulevardzeitung» studiert, damals noch ausschliesslich mit schwarz-weissen Bildern. Da wurde diskutiert, gelacht, gejasst und auch einmal zu «Schwyzer Örgeli»-Klängen gejodelt. Niemand, weder die Urchigen noch die Studierten, verachtete die grosse Spezialität dieser typischen Dorfbeiz: «Kutteln nach dem Geheimrezept der geselligen Wirtin.»

Die feuchtfröhliche Tour ging danach noch weiter. Beinahe endlos und durch fast alle Gaststuben. Dafür war der legendäre Sarner Reisebegleiter Hans Wirz mit seinen für die damalige Zeit speziellen Super-8-Filmen besorgt. Im Publikum kam jetzt, Szene für Szene, mehr und mehr Leben auf. Man erkannte, was einst war und nicht mehr ist. «Das ist doch noch die alte ‹Krone›», tönte es begeistert aus den Sitzreihen.

Das alte Sarner Hotel Krone. Bild: PD

Und: «Den kennen wir doch, den Velomechaniker Slanzi Franz, mitten in Dutzenden Fahrrädern.»

In der Tat: Wirz hatte eine grosse Zahl von Sarner Dorforiginalen, zwar ohne Ton, aber mit umso beredteren Bildern eingefangen. Den Schwanenvater «Kronen-Leo», den alten Kupferschmied und dessen Sohn am Werk, den berühmten Spezereiwarenhändler Alfred Tschanz, den Sarnersee-Kapitän Felix Heymann und noch viele mehr.

Viele Bauwerke sind verschwunden

In weiteren, wunderschönen Farbfilmen des Fotografen Carl Abächerli begegnete man dem «Samiglaus-Trinkeln» auf der Schwendi mit ihren alten Bauernhäusern, der urchigen Landsgemeinde samt Helmibläsern und längst verblasster Politprominenz. Auf Ansichtskarten aus dem Staatsarchiv gab es Häuser und Bauwerke zu sehen, die einem im vergangenen Jahrhundert noch vertraut waren, mittlerweile aber längst dem Erdboden gleich gemacht wurden.

Da waren das kleine «Lädeli» des «Zigarrenleu», die «Schmitte» in der Lindenstrasse, die Holzbrücke über die Melchaa und die vielen steingemauerten Schwibbögen, die damals die Sarneraa überquerten. «Wie schön das noch war und wie hässlich es heute ist», rief eine ebenso be- wie entgeisterte Frau, als auf der Leinwand nochmals die alte Färberei Joller am Aawasser aufschien.

«So etwas gibt es heute gar nicht mehr»

Ein gewaltiges Raunen ging durch die Reihen, als man ein Bild der Klosterallee, in der meterhoch Schnee lag, zu Gesicht bekam. «So etwas gibt es heute gar nicht mehr», rief einer laut. «Wie schade!», meinte ein anderer. Nochmals begegnete man dem schmucken alten Sarner Bahnhof – wie gemacht für eine Modelleisenbahn. Und mitten auf dem Platz vor ihm, wo heute reger Verkehr herrscht, stand eine Telefonkabine.

Der alte Bahnhof von Sarnen. Bild: PD

Apropos Verkehr: Während der ganzen Veranstaltung donnerten Motorräder und laute Autos durchs Sarner Dorf. Wenn man dann auf den Bildern den ruhig verträumten Dorfplatz und die kaum zweispurige Wiler- und Rütistrasse sah, trauerte man tatsächlich mit Wehmut den guten alten Sarner Zeiten nach.

So sah der Dorfplatz einst aus. Bild: PD

