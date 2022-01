Andreas Gasser in die Leitung des Obwaldner Kantonsrats gewählt

Kantonsrat Obwalden Andreas Gasser in die Ratsleitung gewählt Der Kantonsrat wählte den Lungerer FDP-Vertreter deutlich als Nachfolger von André Windlin als 2. Stimmenzähler. Martin Uebelhart 27.01.2022, 10.38 Uhr

Für das Amt des 2. Stimmenzählers waren zwei Wahlvorschläge eingegangen. Die FDP-Fraktion schlug Andreas Gasser (Jahrgang 1958) vor, um mit ihm die Lücke zu ersetzen, die der Rücktritt von André Windlin (FDP, Kerns) in der Ratsleitung hinterlassen hatte. Die SP-Fraktion portierte die Engelberger Kantonsrätin Karin Flühler-Gutzwiller (Jahrgang 1979).

SP-Fraktionspräsident Max Rötheli (Sarnen) hielt am Donnerstag in der Aula Cher fest, Karin Flühler werde über die Parteigrenzen hinweg geschätzt und bringe das nötige Rüstzeug mit für die Arbeit in der Ratsleitung und später für das Kantonsratspräsidium. Sie sei eine vielseitige Person. Neben ihren Aufgaben als Familienfrau und Mutter einer dreijährigen Tochter sei sie beruflich und in verschiedenen Vereinen aktiv und gut vernetzt. Die letzte Kantonsratspräsidentin der SP, Ruth Koch, sei vor elf Jahren als 3. Stimmenzählerin gewählt worden. Nach langer Zeit möchte die SP-Fraktion wieder mit einer Stimmenzählerin in die Ratsleitung aufgenommen werden. Der Wahlvorschlag richte sich nicht gegen den Kandidaten Andreas Gasser, sondern er stehe für eine gute politische Kultur, die alle Kräfte bei der Gestaltung des Kantons einbeziehen soll. Annemarie Schnider (SP, Sachseln) ergänzte, dass Karin Flühler eine Alters- und Bevölkerungsgruppe repräsentiere, die im Rat und in der Ratsleitung untervertreten sei.

Wieder einmal Lungern in der Ratsleitung

Andreas Gasser, FDP Lungern, ist neuer 2. Stimmenzähler im Obwaldner Kantonsrat. Bild: Martin Uebelhart (Sarnen, 27. Januar 2022)

Roland Kurz (FDP, Sachseln) stellte Andreas Gasser als äusserst engagierte Persönlichkeit vor. Er habe sich unter anderem bei der Teilsame Lungern eingesetzt und sei zwölf Jahre Mitglied des Gemeinderats gewesen, zehn Jahre davon als Gemeindepräsident. Bei der Wahl von André Windlin zum 3. Stimmenzähler im Jahr 2020 habe dieser ein Glanzresultat erzielt. «Es wäre für uns erstaunlich, wenn wir den Sitz des 2. Stimmenzählers verlieren würden», hielt Kurz fest. Andreas Gasser freue sich auf die kommenden Aufgaben und bringe die besten Voraussetzungen mit, sich in der verkürzten Zeit in der Ratsleitung auf das Kantonsratspräsidium vorzubereiten. Zudem wäre mit Gasser wieder einmal die kleinste Gemeinde Lungern in der Ratsleitung vertreten.

Ivo Herzog (Alpnach) sagte namens der SVP-Fraktion die einstimmige Unterstützung von Andreas Gasser zu. Diese Ersatzwahl in die Ratsleitung sei der falsche Zeitpunkt, um den Verteilschlüssel in der Ratsleitung zu ändern. Zudem werde für den Weg zum Kantonsratspräsidium eine gewisse politische Erfahrung und Abstützung bei den Wählerinnen und Wählern vorausgesetzt. Als nachgerutschte Kantonsrätin fehle Karin Flühler diese Voraussetzung, so der Fraktionspräsident.

Die Abstimmung fand geheim statt. Bei 50 gültigen Stimmen konnte Andreas Gasser deren 43 auf sich vereinigen.

Für den Rest der Amtsdauer bis 2022 wurde Martin Hug (FDP, Alpnach) in die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) gewählt.