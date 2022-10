Sarnen: Geplante Arbeitszone löst Bedenken aus

Obwalden Anwohner von Sarnen äussern Bedenken bezüglich der geplanten Arbeitszonenbewirtschaftung Am Donnerstag behandelt der Obwaldner Kantonsrat die geplante Einführung einer Arbeitszonenbewirtschaftung. Ein solcher Schwerpunkt ist unter anderem in Sarnen vorgesehen. Anwohner äussern Bedenken, insbesondere des Verkehrs wegen. Irene Infanger Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Die Obwaldner Regierung will künftig vier Entwicklungsschwerpunkte für die Wirtschaft festlegen. Es sind dies die Industriegebiete Sarnen Nord, Gorgen in der Gemeinde Giswil, das Alpnacher Industriegebiet und das Gebiet Hag-Chnewis in Lungern. «An allen Entwicklungsschwerpunkten sind bereits heute grössere Unternehmen ansässig. Die Entwicklung dieser Standorte soll weiter gefördert werden», heisst es im Bericht des Regierungsrats. Die Idee hinter der Arbeitszonenbewirtschaftung ist es, räumliche Schwerpunkte für die wirtschaftliche Entwicklung zu setzen und das Potenzial vorhandener Arbeitszonen in der Region optimal zu nutzen, bevor neues Land eingezont wird.

Die Regierung setzt damit einen Auftrag des Bundes um, eine haushälterische Nutzung der Arbeitszonen (Industrie- und Gewerbezonen) sicherzustellen und eine Arbeitszonenbewirtschaftung einzuführen. Die Richtplanänderung wurde von Mitte Januar bis Mitte Februar 2022 öffentlich aufgelegt und überarbeitet, und wird nun am Donnerstag im Kantonsrat beraten.

Anwohner sorgen sich um Mehrverkehr

Anwohner des Sarner Wohngebiets Bünten äusserten in den vergangenen Tagen Bedenken zu den Plänen des Kantons, angrenzend an die Wohnquartiere Bünten und Büntenmatt eine Gewerbezone einzurichten. Das Konfliktpotenzial sei vorprogrammiert. «Das geplante Industriegebiet Foribach ist nicht zu Ende gedacht und eine schlechte Lösung für unseren attraktiven Hauptort», halten diese in einem Schreiben an unsere Zeitung fest.

Wie Sabine Müller auf Anfrage ausführt, hinterfragen sie das Vorgehen dieser Planung, insbesondere im Hintergrund des längst bekannten Verkehrsproblems. «Der Autobahnanschluss und der Kreisel sind jetzt schon zu Stosszeiten überlastet. Hierfür müssen erst Lösungen gefunden werden, bevor die weitere Planung des Industriegebiets weitergeführt wird», sagt sie. Die Anwohner fragen sich zudem, weshalb nicht die bestehende Fläche im Industriegebiet Kägiswil/Sarnen erweitert wird.

Die geplante Arbeitszone Sarnen Nord liegt nahe an der Autobahnzu- und ausfahrt. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Roger Sonderegger, Leiter des Amtes für Raumentwicklung und Verkehr im Kanton Obwalden, erklärt, dass eine bessere Nutzung des bereits vorhandenen Baulandes geplant sei und Gebietsmanager vorgesehen seien, um die Entwicklung anzukurbeln. «Eine Erweiterung des Arbeitsgebiets Kreuzstrasse ist aktuell nicht vorgesehen, weil es weniger zentral gelegen ist und noch Reserven bestehen.» Im Gebiet Foribach sei zudem wie schon bisher ein Arbeitsgebiet vorgesehen. «Bisher lag hier sogar der einzige kantonale Schwerpunkt für das Arbeiten», erklärt der Kantonsplaner auf Anfrage. Er hebt zudem hervor, dass die Lage direkt am Zubringer an der Nationalstrasse ideal sei. «Die Ein- und Ausfahrt hingegen ist noch nicht optimal gelöst», bestätigt er.

Aktuell arbeite das Bundesamt für Strassen (Astra) deshalb gemeinsam mit dem Kanton an einer Optimierung des Verkehrsflusses am Autobahnanschluss Sarnen Nord. Sonderegger würde einen zusätzlichen Autobahnanschluss in Kägiswil befürworten, da dieser für die Arbeitsgebiete Kernmatt, Bahnhofstrasse und Schlänggenried optimal wäre. Der Bund wolle jedoch eine zu hohe Dichte von Ein- und Ausfahrten vermeiden, und in Obwalden bestünden bereits viele Anschlüsse.

Kantonsrat debattiert am Donnerstag

Für Sabine und Ruedi Müller sowie ihre Nachbarn Sandra und Christian Imfeld ist das Vorgehen des Kantons nicht nachvollziehbar. «In unseren Augen sollten erst diese verkehrstechnischen Probleme gelöst werden, bevor die weitere Planung des Gebiets als wirtschaftlicher Schwerpunkt fortgesetzt wird», erklären die Beteiligten in ihrem Schreiben. Die Bewohnenden des Büntenquartiers sind deshalb in Kontakt getreten mit Kantonsparlamentariern und hoffen, dass das Geschäft am Donnerstag abgewiesen wird. «Der Regierungsrat und die Gemeinde sollen diesen Teil der Arbeitszone nochmals überarbeiten.»

