Regionale Sozialdienst Obwalden öffnet seine Türen in Alpnach

Obwalden Aufbau des Regionalen Sozialdienstes ist in vollem Gang: Hauptsitz wird künftig in Alpnach sein Der neu gegründete Zweckverband Regionaler Sozialdienst aller Obwaldner Gemeinden bezieht in Alpnach seine Büroräumlichkeiten. An der ersten Delegiertenversammlung wurde auch das Budget verabschiedet. 16.06.2022, 10.47 Uhr

Kürzlich hat die erste Delegiertenversammlung des Zweckverbandes Regionaler Sozialdienst abgehalten werden können. Der Vorstand, bestehend aus Peter Kohler (Präsidium), Peter Krummenacher, Marta Omlin, Roman Schleiss und Markus Zahno, konnte formell gewählt werden. Das fünfköpfige Gremium habe seine Tätigkeit bereits Mitte Februar aufgenommen, wie der Verband mitteilt. Am 13. Februar hatte das Stimmvolk aller Obwaldner Gemeinden dem Beitritt zum Zweckverband zur Zusammenlegung der Sozialdienste zugestimmt. Mittlerweile hat der Regierungsrat auch die Statuten des Zweckverbandes genehmigt.

Der neue Vorstand des Regionalen Sozialdienstes Obwalden (von links): Markus Zahno, Roman Schleiss, Peter Kohler (Präsident), Marta Omlin Betschart und Peter Krummenacher. Bild: PD

Ebenfalls gewählt wurde die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) des Zweckverbandes. Nadya Röthlin aus Kerns übernimmt das Präsidium. Weiter gehören dem Gremium Carole Fallegger (Engelberg), Veronika Giezendanner (Giswil), Fritz Hostettmann (Sarnen) und Roger Steimen (Alpnach) an. Die Statuten sehen vor, dass die Mitglieder der GRPK einer der Verbandsgemeinden angehören müssen.

Geeigneter Standort gefunden

Nebst der Genehmigung des Entschädigungsreglements wurde auch das Budget für das Jahr 2022 verabschiedet. Gemäss Mitteilung sind Ausgaben im Umfang von 155’000 Franken vorgesehen. Diese würden primär im Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Zweckverbandes entstehen. Der Regionale Sozialdienst Obwalden wird seine Büroräumlichkeiten in Alpnach beziehen. «Mit der Stiftung Betagtenzentrum Alpnach konnten wir eine entsprechende Vereinbarung treffen», wird Verbandspräsident Peter Kohler in der Mitteilung zitiert.

Der Regionale Sozialdienst Obwalden wird in den bisherigen Räumlichkeiten des Alterszentrums Allmend in Alpnach seine Räumlichkeiten einrichten. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Die Räumlichkeiten des jetzigen Altersheims würden nach dem Bezug des

Neubaus «Allmendpark» umgebaut. Fristgerecht auf Mitte 2023 sollen die Arbeitsplätze für rund 30 Mitarbeitende an der Dammstrasse 24 zur Verfügung stehen. Der neue Standort befinde sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Alpnach und verfügt über eine angemessene Zahl von Besucherparkplätzen. «Die Erreichbarkeit bezeichnen wir als gut.

Zudem können wir in Absprache mit der Vermieterin den Innenausbau auf die Bedürfnisse eines zeitgemässen Sozialdienstes ausrichten», stellt Peter Kohler erfreut fest. Wie angekündigt, sollen Gespräche mit Klienten jedoch auch in den Räumlichkeiten der einzelnen Gemeindeverwaltungen

stattfinden können. (inf)