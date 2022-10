Obwalden Aufgrund guter Budgetaussichten: Gemeinderat Engelberg beantragt einen Steuerrabatt für 2023 Das Budget des Klosterdorfes rechnet mit einem Plus. Die Talgemeinde beschäftigt sich am 22. November mit dem Planungskredit für das Schwimmbad und weiteren Sachgeschäften. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 11.10.2022, 11.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Budget der Gemeinde Engelberg sieht in der Erfolgsrechnung einen Gewinn von knapp 775’000 Franken vor. Dies bei Ausgaben von rund 32,6 Millionen Franken und Einnahmen von rund 33,4 Millionen Franken. Der Einwohnergemeinderat geht anhand der vorhandenen Prognosen davon aus, dass das Niveau der Steuereinnahmen weiterhin hoch ist und sieht diese laut einer Mitteilung im «Gemeinde-Info» in der Höhe von rund 24,3 Millionen Franken vor. Aufgrund der guten Budgetaussichten beantragt der Gemeinderat der Talgemeinde vom 22. November einen Steuerrabatt in der Höhe von 0,2 Steuereinheiten. Der Steuerrabatt ist in den budgetierten Steuereinnahmen bereits berücksichtigt.

Blick auf Engelberg. Bild: PD

Die guten Steuereinnahmen brächten mit sich, dass auch der Finanz- und Lastenausgleich mit budgetierten 2,45 Millionen Franken hoch bleibe, so die Mitteilung weiter. Auf der Einnahmeseite müsse zudem damit gerechnet werden, dass die Dividenden auf den Aktien im Finanzvermögen weiterhin tief blieben. Dies sei eine Folge der Coronapandemie. Zudem führe die aktuelle Situation an den Strommärkten dazu, dass keine Gewinnausschüttung des EWO erwartet werde. Speziell im Budget 2023 sei weiter, dass erstmals ein Beitrag an die neu gegründete Sporthalle Engelberg AG sowie an den ebenfalls neu gegründeten regionalen Sozialdienst vorgesehen sei.

Sporting Park mit leichtem Gewinn

Das Budget der Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von rund 7,2 Millionen Franken vor. Grössere Projekte seien der Planungskredit für das neue Schwimmbad, diverse Strassenprojekte, ein Snowfarming-Projekt oder die Weiterführung des Hochwasserschutzprojekts.

Das Budget für den Sporting Park sieht einen leichten Gewinn von 4’840 Franken vor. Die höheren Strompreise belasteten diesen. Allerdings stünden die Zeichen nach der Pandemie für den Sporting Park positiv und diverse Angebote würden wieder besser gebucht.

Der Sporting Park in Engelberg. Bild: PD

Der Engelberger Statthalter und Finanzchef Seppi Hainbuchner spricht auf Anfrage von einem soliden Budget. «Erfreulich ist, dass es auch mit dem beantragten Steuerrabatt noch im Plus ist», hält er fest. Die 0,2 Steuereinheiten würden immerhin rund 820’000 Franken ausmachen. Derzeit gebe es keine Anzeichen, dass die Steuereinnahmen zurückgehen könnten. «Gleichwohl dürfte es mit den angestossenen Grossprojekten wie dem Schwimmbad oder dem Sporting Park in Zukunft finanziell etwas enger werden», so Hainbuchner.

Planungskredit für das Schwimmbad

Die Talgemeinde wird sich neben dem Budget mit verschiedenen Sachgeschäften auseinandersetzen. Unter anderem beantragt der Gemeinderat einen Planungskredit von 1,7 Millionen Franken für das Schwimmbad Sonnenberg. Im Rahmen seiner Klausur im vergangenen August hatte der Gemeinderat beschlossen, das Schwimmbad in der bestehenden Organisation umzusetzen. Es bleibt als Teil des Sporting Parks ein reiner Gemeindebetrieb.

Weiter beabsichtigt der Einwohnergemeinderat, im nächsten Jahr diverse Strassen zu sanieren. Die Rigidalstasse soll von Bränd bis Langenboden einen neuen Deckbelag erhalten (198’000 Franken). Die Wasserfallstrasse soll vom Parkplatz Golf bis Eienstalden komplett saniert werden (598’000 Franken). Ebenfalls erneuet werden soll die Wydenstrasse von der Oberbergstrasse bis zum Parkplatz der Brunnibahn (275’000 Franken).

195’000 Franken beantragt der Gemeinderat für den Anschluss der Mehrzweckanlage Wyden an den Wärmeverbund der Heizwerk Engelberg AG. Für den Ersatz des in die Jahre gekommenen Kunstrasens der Sportanlage Wyden soll die Talgemeinde 650’000 Franken bewilligen. Weitere Reparaturen des Belags würden sich nicht mehr lohnen, schreibt der Gemeinderat. Engelberg will gestützt auf die Vernehmlassung zum Projekt «Handlungsstrategie Jugend» die Jugendarbeit einführen. Dies soll gemäss dem Antrag des Gemeinderats zunächst auf fünf Jahre befristet geschehen. Die Gemeinde rechnet mit Personalkosten von 50’000 pro Jahr.

Der Gemeinderat beantragt der Talgemeinde eine Änderung der Gemeindeordnung. Er möchte seine Finanzkompetenzen erhöhen. Er soll für einmalige Ausgaben 200’000 Franken (bisher 100’000) und für wiederkehrende Ausgaben 50’000 Franken (bisher 30’000) beschliessen können. Laut dem Gemeinderat würde so in gewissen Geschäften die Flexibilität erhöht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen