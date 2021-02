Viele Gerichtsentscheide der letzten rund 50 Jahre sind auf der Website des Kantons in anonymisierter Form für jedermann zugänglich, am einfachsten über den Direktzugriff «Rechtsprechung». Es sind dort unter anderem Urteile des Obergerichts aus dem «Amtsbericht über die Rechtspflege» (AbR) und des Verwaltungsgerichts («Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsentscheide»; VVGE) abrufbar.

Seit 2014 werden alle publizierten Entscheide in der Urteilssammlung «Obwaldner Gerichts- und Verwaltungsentscheide» (OGVE) veröffentlicht. In dieser Entscheiddatenbank kann auch nach Stichwörtern gesucht werden. Wieweit ein Verfahren öffentlich ist, ist gesetzlich in den einschlägigen Prozessordnungen geregelt. Dort findet sich beispielsweise die Regel, dass Gerichtsverhandlungen und Urteilsverkündungen grundsätzlich öffentlich sind.

Für rechtskräftig abgeschlossene Verfahren gibt es zumeist besondere Vorschriften. Bei der Entscheidung über ein Einsichtsgesuch ist auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu berücksichtigen. Oft stellen sich im Brennpunkt von Einsichtsinteresse, Amtsgeheimnis, Persönlichkeits- und Datenschutz sowie dem Schutz berechtigter Geheimhaltungsinteressen wie Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis heikle Abgrenzungsfragen. (unp)