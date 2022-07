Obwalden Ausstellung Prix Lignum macht Halt in Sarnen Alle drei Jahre zeichnet der Prix Lignum die besten Arbeiten mit Holz aus. In Sarnen können ab Mitte Juli anlässlich der Ausstellung der Region Zentrum die Siegerprojekte begutachtet werden. 06.07.2022, 10.32 Uhr

Eben erst waren die zukunftsweisenden Arbeiten, die Prix Lignum im Herbst 2021 auszeichnete, im Länderpark in Stans und im Rahmen der Luga zu sehen. Ab dem 18. Juli bis am 4. August kann die Ausstellung der Region Zentrum im Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank in Sarnen besichtigt werden. Wie Prix Lignum in einer Mitteilung schreibt, sei es zur Tradition geworden, dass die Ausstellung nach der Preisverleihung durch das jeweilige Einzugsgebiet wandere. Und so tue es auch die Ausstellung der Region Zentrum. «Sie repräsentiert die Zentralschweizer Kantone und das Tessin und hält für die Besucher die drei nationalen Gewinner, die zwei Gewinner des Sonderpreises Schreiner sowie die drei Ränge und sieben Anerkennungen der Region Zentrum bereit», heisst es in der Mitteilung.