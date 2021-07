Kantonsgericht spricht Engelberger Bauherren schuldig

Obwalden Baubewilligungen missachtet: Kantonsgericht spricht einen Engelberger Bauherren schuldig Das Gericht erachtet es als erwiesen, dass ein Mann bei der Renovation seiner Einstellhalle die genehmigten Baupläne missachtet hat. Lucien Rahm 04.07.2021, 16.30 Uhr

Die neue Zufahrt zur Einstellhalle unterschreitet den vorgegebenen Abstand zur Nachbarsgrenze, und auch die Halle selber erfülle nicht die gesetzlichen Vorgaben. Was die Obwaldner Staatsanwaltschaft und auch das Engelberger Bauamt bemängelt hatten, hat das Kantonsgericht nun bestätigt und den verantwortlichen Bauherren schuldig gesprochen. An der Verhandlung am Tag davor versuchte sich der Rentner unter anderem damit zu verteidigen, dass er die Arbeiten nicht selber ausgeführt habe, sondern die beauftragte Baufirma.