Obwaldner Motion verlangt bei Enteignung mehr Geld für Betroffene

Obwalden Bei Entschädigungen nach Enteignungen bestehen krasse Ungleichheiten Nach einer Revision des Bundesrechts gelten bei Enteignungen unterschiedliche Entschädigungsansätze bei Bund und Kantonen. Eine Motion des Kernser SVP-Kantonsrats Daniel Blättler verlangt in Obwalden die Angleichung der Entschädigungshöhe an den Bund. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Obwalden soll gemäss einer Motion bei Enteignungen von landwirtschaftlichem Kulturland das Dreifache des Schätzungswertes vergüten. Symbolbild: Nadia Schärli

Wenn Bund, Kantone und Gemeinden Infrastrukturprojekte im öffentlichen Interesse bauen, etwa in den Bereichen Strassen- und Wasserbau, brauchen sie dafür die benötigten Flächen und Rechte. Oft sind diese nicht im Eigentum der Gemeinwesen, sondern müssen zuerst von Privaten erworben werden. Wenn solche Projekte rechtskräftig bewilligt sind, beginnen deshalb Verhandlungen mit den Eigentümerinnen oder Eigentümern der benötigten Liegenschaften. Wenn dabei aber keine gütliche Einigung gefunden wird, kommt es zu einem Enteignungsverfahren. Sowohl die Bundesverfassung wie auch die Kantonsverfassung halten fest, dass Enteignungen voll entschädigt werden müssen.

Im Rahmen einer Revision des Bundesgesetzes über die Enteignung hat das eidgenössische Parlament unter anderem auch eine Erhöhung des Entschädigungssatzes für landwirtschaftliches Kulturland beschlossen. Seit Januar 2021 wird dafür neu für Vorhaben und Projekte des Bundes das Dreifache des ermittelten Höchstpreises vergütet. Mit dieser Neuregelung hat der Bund nun aber die Kantone unter Zugzwang gesetzt, da jetzt aufgrund der kantonalen Gesetze unterschiedliche Angebots- und Entschädigungsansätze gelten und damit auch eine unbefriedigende Ungleichbehandlung der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer.

Kanton soll Bundesregelung übernehmen

Daniel Blättler, SVP-Kantonsrat Kerns und Geschäftsführer der Bauernverbände NW/OW/UR. Bild: PD

Diesen Missstand will Kantonsrat Daniel Blättler (SVP, Kerns), der auch Geschäftsführer der Bauernverbände Obwalden, Nidwalden und Uri ist, beseitigen. Mit einer Motion verlangten er und

15 Mitunterzeichnende Ende Oktober 2021, dass die Regierung die rechtlichen Grundlagen für Kanton und Gemeinden so anpasst, dass auch in Obwalden bei Enteignungen von landwirtschaftlichem Kulturland das Dreifache des Schätzungswertes vergütet wird. «Der zu günstige Preis für Landwirtschaftsland und der Umstand, dass dieses noch nicht überbaut ist, weckt Begehrlichkeiten und fördert den sorglosen Umgang mit dem Kulturland», heisst es in der Motion.

In Obwalden werde zurzeit bei Enteignungen ein Schätzungswert von bis zu 12 Franken pro Quadratmeter Kulturland entschädigt. Aktuell würden sich die grossen Wasserbauprojekte im Kanton in der abschliessenden Bewilligungsphase oder bereits in der Umsetzung befinden.

«Strassenbauprojekte wie der Ausbau von Radwegen stehen aber bevor und werden zu weiteren erheblichen Diskussionen im Zusammenhang mit dem Kulturlandverlust führen»,

heisst es weiter. Mit einer Erhöhung des Schätzungswertes könnte eine Angleichung an das Enteignungsgesetz des Bundes erreicht, dem Rechtsgleichheitsgebot entsprochen und vermehrt gütliche Einigungen erzielt werden, so die Begründung in der Motion.

Bei Wasserbauprojekten gilt weiterhin Bundesrecht

Die Antwort der Regierung zeigt, dass sie erkennt, dass Handlungsbedarf vorliegt. Sie zeigt die Komplexität der Entschädigungsfrage und der gesetzlichen Anforderungen auf. Bisher seien zwei Grundlagen angewendet worden, die zu ähnlichen Entschädigungsansätzen geführt hätten. So kommt weiterhin das Bundesgesetz über die Enteignung zur Anwendung, wenn es um kantonale oder kommunale Massnahmen des Wasserbaus oder Gewässerunterhalts geht. Das heisst, dass hier seit Januar laut revidiertem Bundesrecht für Kulturland ebenfalls das Dreifache des ermittelten Höchstpreises vergütet wird.

Geht es aber um die übrigen kantonalen und kommunalen Infrastrukturprojekte, gelangt das kantonale Gesetz über die Zwangsenteignung zur Anwendung. Dieses bestimmt, dass bei der Berechnung der Entschädigung grundsätzlich der wahre allgemeine Wert gelten soll. Bis am 31. Dezember 2020 deckte sich diese Regelung inhaltlich etwa mit der eidgenössischen Praxis. Weil sich das kantonale Enteignungsrecht nicht geändert hat, besteht nun zum neuen eidgenössischen Recht eine Differenz zum Dreifachen des ermittelten Höchstpreises.

Für Kulturland wird bereits das Dreifache des Höchstpreises vergütet. Archivbild: Romano Cuonz

Regierung will Motion in Postulat umwandeln

«Mit der neuen Regelung hat der Bund einen systemischen Bruch mit den kantonalen Enteignungsgesetzen herbeigeführt», hält die Regierung fest. Dies bewirke nun unterschiedliche Angebots- und Entschädigungsansätze und damit eine unbefriedigende Ungleichbehandlung der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Dazu kommt eine weitere Ungleichbehandlung: je nachdem ob ein Gemeinwesen oder ein Privater das Kulturland erwirbt ist der Preis anders. Für den Kaufpreis unter Privaten gelten andere Regeln.

Es seien auch in anderen Kantonen vom Wortlaut her ähnliche Motionen mit gleichem Anliegen eingereicht worden, schreibt die Regierung. Gesamtschweizerisch zeichne sich aber noch keine einheitliche Lösung ab.

«In Obwalden bestehen noch zahlreiche rechtliche und praktische Unklarheiten, die es zu lösen gilt.»

Der Regierungsrat erachtet es aber «als sinnvolle und sachgerechte Vorgehensweise», die Motion in ein Postulat umzuwandeln und so eine gesamtheitliche Lösung zu prüfen. Dabei könne auch das Vorgehen mit anderen Kantonen koordiniert werden.

Motionär Daniel Blättler anerkennt die Auslegeordnung der Regierung und begrüsst den Willen, das Problem zu lösen. «Ich will aber den Druck aufrechterhalten und bin deshalb gegen eine Umwandlung der Motion in die abgeschwächte Form eines Postulats. Einen Bericht muss die Regierung so oder so erstellen», sagt Daniel Blättler.

