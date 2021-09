Obwalden Berührende Ehrung für «das Gesicht von Curaviva Obwalden» Zwölf Jahre hat die Leiterin des Erlenhauses in Engelberg die Dachorganisation Curaviva Obwalden geleitet. Theres Meierhofer-Lauffer hinterlässt grosse Fussstapfen. Marion Wannemacher 10.09.2021, 15.09 Uhr

Überwältigt und berührt zeigte sich Theres Meierhofer-Lauffer am Donnerstagabend von so viel herzlicher Anerkennung in den aussergewöhnlich emotionalen und sehr persönlichen Ehrungen. Zwölf Jahre nachdem sie Curaviva Obwalden, den Dachverband für alle sieben Betagtenheime im Kanton, leitete, tritt sie ins zweite Glied zurück und arbeitet künftig im Vorstand mit. Als neuen Präsidenten wählten die Mitglieder einstimmig in der Generalversammlung Daniel Kiefer, Geschäftsführer der Betagtensiedlung dr'Heimä in Giswil.



Theres Meierhofer-Lauffer, bisherige Präsidentin von Curaviva Obwalden, gibt den Ball weiter an Daniel Kiefer, Geschäftsführer der Betragensiedlung dr'Heimä in Giswil.

Marion Wannemacher (Wilen, 9. September 2021)

Aus dem Vorstand ausgeschieden waren Markus Walker, ehemaliges Mitglied des Stiftungsrates der Residenz Am Schärme, sowie Hedy Siegrist, ehemalige Präsidentin des Stiftungsrates Alterszentrum Alpnach, die sich rund 20 Jahre bei Curaviva Obwalden engagiert hatte. Alle anderen Mitglieder im Vorstand wurden durch Wiederwahl bestätigt. Neu wird der paritätisch besetzte Vorstand aus Trägerschaft und Betriebsleitung der Institutionen um drei Personen auf neun Sitze aufgestockt. Neben Daniel Kiefer wählten die Mitglieder Erika Rohrer vom Stiftungsrat der Residenz Am Schärme in Sarnen und Bea Brander vom Stiftungsrat des Alterszentrums Allmend in Alpnach in den Vorstand.



Standardmotto in der Coronazeit: «Den Ball flach halten»

Ihrem letzten Jahresbericht als Präsidentin für das vergangene und laufende Jahr gab Theres Meierhofer den Titel «den Ball flach halten.» Dieses Motto sei in der Coronazeit zum steten Standardspruch bei jeder Sitzung geworden. «Der wöchentliche telefonische Austausch mit meinen Kollegen von den sieben Heimen in Obwalden hat mich in den intensiven Zeiten getragen», bekannte die Leiterin des Erlenhauses in Engelberg.



«Covid-19 hat das Image der Pflegeheime stark belastet», fasste sie in einem Fazit zusammen. Viele Medien hätten diese «zwischen Gefängnis und Todesfalle» gehandelt, betonte sie. Von diesem Image sei auch in Obwalden etwas hängen geblieben, obwohl HeimbewohnerInnen im Kanton sehr viel Freiheit gehabt hätten und die palliative Pflege trotz grösserer Ausbrüche habe gewährleistet werden können. Die Präsidentin gab Einblick in ethische Entscheidungen, die getroffen werden mussten. «Wir sind mit einer palliativen Haltung in die Covid-Krise gegangen, immer in dem Wissen, dass die Menschen, die wir betreuen, nicht mehr lang leben. Und wir können ihnen nicht die Lebensqualität zu sehr einschränken.»



Auch in Obwalden leere Betten in Pflegeheimen

Theres Meierhofer gab auch Ausblick auf Themen, die die Organisationen künftig beschäftigen werden: leere Betten wegen der Todesfälle während der Ausbrüche von Corona, die Entwicklung einer Alterstrategie für die sieben Gemeinden unter Federführung der Interkommunalen Gesundheitskommission und die Mittel- und Gegenständeliste, die regeln soll, welches Heimpflegematerial von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen werden soll.



Bereits vor einem Jahr hatte sich Theres Meierhofer dazu entschieden, vom Präsidentenamt zurückzutreten, um wegen der Altersstruktur im Vorstand langfristige Kontinuität in der Verbandsarbeit zu gewährleisten. Symbolisch warf sie ihrem Nachfolger Daniel Kiefer einen Ball zu. Alle anderen im Vorstand erhielten kleinere Bälle zum Mitstreiten, sich selber hatte sie nicht ausgenommen.

Was unter Varia an Ehrungen folgte, trieb der 60-Jährigen die Tränen in die Augen. Regula Gerig, Mitglied des Stiftungsrates des Alterszentrums Alpnach, bezeichnete sie als das «Gesicht von Curaviva Obwalden». Sie bescheinigte ihr, «Altersarbeit ist für dich Herzensangelegenheit». Hans Wallimann, Präsident der Spitex Obwalden, sagte ihr: «Du bist uns als Mensch und als kompetente Persönlichkeit ans Herz gewachsen. Was du gemacht hast an Professionalisierung im Gesundheitsbereich im Kanton Obwalden, ist genial.» Peter Wechsler, Heimleiter vom Felsenheim Sachseln sprach allen aus dem Herzen: «Dein Denken gilt immer dem Wohl der Menschen im Alter und der Schutzbedürftigen in unserer Gesellschaft.»