Berufsbildner stellen sich den Fragen der Zukunft

Obwalden Berufsbildung macht sich fit für die Zukunft Ist die Berufsbildung angesichts der zunehmenden Technologisierung und Automatisierung bereit für die künftigen Herausforderungen in der Arbeitswelt? Daniel Schwab, Apimedia 30.09.2022, 14.54 Uhr

Die rasante technologische Entwicklung führt zu einer zunehmenden Automatisierung. Betroffen sind praktisch alle Berufe und Branchen. Das kann bei zukünftigen Berufsleuten Unsicherheit auslösen und damit eine erhöhte Fluktuation bewirken. Was kann die Berufsbildung also tun, um die künftigen Fachleute für die Aufgaben der Zukunft fit zu machen und sie im Beruf und in der Branche zu halten? Mit dieser Frage beschäftigte sich das 7. Berufsbildner/innen-Forum Obwalden, zu dem das Amt für Berufsbildung letzten Mittwoch nach Sarnen einlud.