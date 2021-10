Beschlagene Scheiben in A8-Tunnels verunsichern Autofahrer

Obwalden Beschlagene Scheiben in A8-Tunnels verunsichern Autofahrerinnen und -fahrer In den Tunnels Giswil und Sachseln verliert man kurz nach der Einfahrt in den kalten Jahreszeiten die Sicht, weil die Scheiben aussen beschlagen. Bauliche Massnahmen können das Phänomen nicht verhindern. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 18.10.2021, 14.30 Uhr

Blindflug – so ähnlich fühlt es sich manchmal an, wenn man in kühleren Jahreszeiten in die A8 Tunnels Sachseln oder Giswil fährt. Jedes Jahr im Herbst und Winter tritt das Phänomen auf. Blitzartig beschlagen Scheiben und Aussenspiegel. Nur sofortiges Einschalten des Scheibenwischers schafft wieder klare Sicht. Viele Autofahrerinnen und -fahrer empfinden die Situation als unangenehm, wie entsprechende Äusserungen gegenüber unserer Zeitung zeigen. Die Rede ist von gefährlichen Situationen oder Schreckmomenten.

Tunnel Sachseln, Einfahrt Richtung Norden. Archiv Obwaldner Zeitung

Das Bundesamt für Strassen (Astra) erklärt, dass sich auf den Autoscheiben ein Kondenswasserfilm bildet. «Voraussetzungen dafür sind eine im Vergleich zur Aussentemperatur erhöhte Lufttemperatur sowie Feuchtigkeit im Tunnel, beispielsweise durch eine nasse Fahrbahn. Doch auch durch Verbrennungsmotoren wird Feuchtigkeit in den Tunnel getragen», so Samuel Hool, Kommunikationsbeauftragter beim Astra. Besonders unangenehm ist es auch für Töfffahrer, wenn sich Kondenswasser auf dem Helmvisier sammelt.

Der Obwaldner Kantonspolizei ist das Phänomen aus eigener Erfahrung bekannt, oft fahren auch die Dienstwagen durch die Tunnels. «Das Beschlagen der Scheiben kommt in den meisten Tunnels mit Gegenverkehr vor – nicht nur in Obwalden», sagt Martin Kathriner, Leiter der Obwaldner Verkehrs- und Sicherheitspolizei. «Im Sachsler Tunnel herrscht in der Mitte eine konstante Temperatur von 18 Grad, zusammen mit der Feuchtigkeit gibt es bei kühleren Aussentemperaturen dann ebendiesen Niederschlag auf den Autoscheiben.»

Bauliche Massnahmen sind ausgeschöpft

Auch die neue Lüftung, die im Zusammenhang mit dem Sicherheitsstollen 2018 im Tunnel Sachseln eingebaut wurde, kann das Problem nicht vollständig beseitigen. Die Lüftung bläst von aussen angesaugte Frischluft in den Tunnel. So gleicht sie zwar Unterschiede zwischen der Aussen- und Innentemperatur des Tunnels aus und reduziert damit das Risiko und Ausmass beschlagener Windschutzscheiben. Die Massnahmen können aber nicht völlig verhindern, dass die Scheiben trotzdem beschlagen. Laut Martin Kathriner hat die neue Lüftung die Situation aber doch klar verbessert. «Früher kam bei gewissen Verhältnissen sogar Nebel aus dem Tunnelportal Sarnen Süd, sodass gewisse Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr in den Tunnel trauten, weil sie einen Brand im Innern befürchteten. Das kommt heute kaum mehr vor.» Bei solchen Situationen wird mittels Vorsignalen «Achtung Nebel» vor dem Phänomen gewarnt.

Im Juli 2018 wird ein erster Abluftventilator im Tunnel Sachseln angeliefert. Auch die neue Lüftungsanlage kann das Problem der beschlagenen Scheiben nicht beseitigen. Archiv Obwaldner Zeitung

Das Astra und die Kantonspolizei sind überzeugt, dass man das Beschlagen der Scheiben durch bauliche Massnahmen nicht völlig verhindern kann. Insofern sind laut Astra bei den Obwaldner Tunnels auch keine weiteren Massnahmen geplant. Martin Kathriner sieht dabei aber keine übermässig grosse Gefahr. «In den vergangenen beiden Jahren hatten wir auch keine Vorfälle, bei denen die beschlagenen Scheiben als Grund angeführt wurden.» Es sei wichtig, dass man schnell reagiere, den Scheibenwischer einstelle, den Sicherheitsabstand zwischen den Fahrzeugen einhalte und die Geschwindigkeit den Verhältnissen anpasse.

Etliche Tunnels in der Schweiz betroffen

Laut Samuel Hool ist dem Astra bekannt, dass das Phänomen im Herbst und Winter vor allem in Tunnels mit Gegenverkehr ab einer Länge von rund 1400 Metern auftritt. 13 Nationalstrassentunnels (neben Sachseln und Giswil gehört auch der Loppertunnel dazu) und vier Kantonsstrassentunnels sind betroffen.

Um ein Bild von der Gefährlichkeit erhalten zu können, haben auf Anfrage unserer Zeitung die Statistiker der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) in Bern ausgewertet, inwiefern beschlagene Scheiben in Tunnels/Unterführungen ausserorts als Unfallursache beteiligt waren. Danach wurden seit 2010 unter Berücksichtigung der (Mit-)Ursachen wie mangelnde Sicht wegen schlechtes Zustands der Fahrzeugscheiben, des Scheibenwischers oder der Helmscheibe (Verschmutzung, Vereisung, Kratzer, Beschlag) insgesamt schweizweit 43 Unfälle registriert. 2018 waren es drei Unfälle, wovon zwei zu Personenschäden führten. 2019 und 2020 gab es je einen Unfall mit Leichtverletzten.

Neben den Hinweisen, die Fahrweise anzupassen, betont das BfU auch die Wichtigkeit des richtigen Umgangs mit der Lüftung und Klimaanlage in den Autos, was auch Bestandteil der heutigen Fahrausbildung sei. Dabei geht es darum, das Beschlagen der Scheiben von innen zu verhindern. «Auf beschlagene Scheiben muss sofort reagiert werden können», schreibt die BfU und gibt folgende Tipps: Heizung einschalten und Gebläse auf die beschlagene Scheibe richten. Klimaanlage anschalten. Frischluft statt Umluft nutzen, weil Umluft die feuchte Luft nicht austauscht. Fenster öffnen und lüften.