Kantonsgericht Obwalden: Mutter und Sohn sollen ins Gefängnis

Kantonsgericht Obwalden Betrugsvorwürfe: Mutter und Sohn sollen ins Gefängnis – die Beschuldigten erschienen nicht vor Gericht Sie sollen Behörden und Private um Hunderttausende Franken betrogen haben. Vor dem Obwaldner Kantonsgericht wurde der Fall zweier mutmasslicher Betrüger nun verhandelt – in deren Abwesenheit. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 21.02.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen sechsstelligen Betrag sollen sie sich über mehrere Jahre hinweg ergaunert haben. Für zahlreiche Betrugsvorwürfe müssten sich eine deutsche Frau und ihr Sohn nun eigentlich vor dem Obwaldner Kantonsgericht verantworten. Erneut sind die beiden jedoch vergangene Woche nicht vor dem richterlichen Dreiergremium erschienen. Wie bereits beim ersten Verhandlungsversuch im Oktober (wir berichteten) haben sich die beiden Beschuldigten schriftlich abgemeldet. Die 78-jährige Angeklagte, die letztes Mal noch einen Hüftbruch als Verhinderungsgrund angab, sei mittlerweile querschnittsgelähmt und werde künstlich beatmet, wie sie in einem Brief ans Gericht schildert. Der 53-jährige Sohn der Frau habe nicht nach Sarnen kommen können, weil er auch diesmal wieder an Grippesymptomen leide.

Eingang zum Gerichtssaal in Sarnen. Bild: Obwaldner Zeitung (Sarnen, 21. Januar 2020)

Dem Gericht reichten die vorgebrachten Abwesenheitsgründe beziehungsweise die vermeintlichen Belege dafür nicht aus. Weil die beiden Beschuldigten damit zum zweiten Mal als unentschuldigt abwesend galten, wurde die Verhandlung nun in ihrer Abwesenheit durchgeführt.

«Es sind berechnende Einvernahmeprofis», mit denen man es bei den Untersuchungen zu tun gehabt habe, leitete der Staatsanwalt sein über zweistündiges Plädoyer ein. Bei den Befragungen seien die beiden Angeklagten den Fragen oft ausgewichen oder hätten das Thema gewechselt, um keine konkreten Aussagen machen zu müssen. Für den Staatsanwalt eine Taktik, um sich später nicht in Widersprüche zu verwickeln.

49'000 Franken sollen für eigene Bedürfnisse verwendet worden sein

Vorgeworfen wird dem Duo, das damals in Obwalden wohnhaft war, unterem anderem, im Zusammenhang mit einem Ferienchalet nahe dem Sarnersee zahlreiche Betrugsdelikte begangenen zu haben. Der Sohn soll ein befreundetes Ehepaar vor elf Jahren dazu gebracht haben, sich am Bau des Chalets zu beteiligen. Knapp 86’000 Franken überwies ihm das Paar dafür, die beiden Angeklagten sollten im Gegenzug die Pachtzinsen fürs Grundstück übernehmen.

Vom erhaltenen Geld steckte der Sohn gemäss der 32-seitigen Anklageschrift aber höchstens etwa 37’000 Franken in den Bau. Die restlichen rund 49'000 Franken habe er für eigene Bedürfnisse verwendet und einen Teil seiner Mutter und seiner eigenen Firma zukommen lassen.

Entstanden ist das Chalet aber trotzdem. Nur habe die beauftragte Obwaldner Baufirma das Geld für die ausgeführten Arbeiten nie vollständig erhalten. Lediglich 15'000 Franken seien geflossen, was damals bereits zu einem Zivilverfahren führte. In der Folge wurde das Ferienhäuschen vom Kantonsgericht mit einem sogenannten Arrest belegt. Das Chalet sollte danach verkauft werden, um damit die ausstehenden Lohnkosten der Baufirma zu begleichen.

Zum Verkauf kam es schliesslich auch: Das Chalet wechselte für 250'000 Franken den Besitzer. Statt damit die Schulden zu tilgen, sei der Betrag dann aber auf eigene Konten der beiden Beschuldigten geflossen.

Finanzieller Plan sei nicht aufgegangen

Der Verteidiger der Frau argumentierte, es sei der klare Plan gewesen, die Kosten des Chalets über die Einnahmen aus Vermietungen wieder reinzuholen. Den Pachtvertrag mit der zuständigen Gemeinde habe man schliesslich tatsächlich abgeschlossen. Allerdings habe die Gemeinde dann darauf gepocht, dass Vermietungen gar nicht erlaubt seien. «Diese Anordnung kam überraschend für meine Klientin», so der Anwalt. Damit sei die ganze finanzielle Planung über den Haufen geworfen worden.

Auch beim Hausverkauf einige Jahre später habe seine Klientin keine bösen Absichten gehabt. Der Arrest habe bereits seit vier Jahren bestanden und sei somit zum Zeitpunkt des Verkaufs auch schon eine Weile her gewesen. Unter dem hohen finanziellen Druck, unter den die Frau mit den Rückzahlungsforderungen gestellt worden sei, habe sie den Überblick über die rechtliche Situation des Hauses verloren. Der Verkauf sei letztlich ein Irrtum gewesen, aufgrund ihres hohen Alters und ihrer gesundheitlichen Situation. «Heute sieht sie ein, dass ihr Verhalten damals nicht korrekt war», so der Verteidiger.

Rechnungen für Reparaturen seien echt gewesen

Ein weiterer Vorwurf an das mutmassliche Betrügerduo lautet mehrfacher Versicherungsbetrug. Für mehrere fingierte Schäden im und am Chalet, welches die Frau zwischenzeitlich auch selber bewohnte, hätten die beiden unberechtigterweise Versicherungsgelder erhalten, so die Staatsanwaltschaft. Für Wasser-, Sturm- oder sonstige Schäden hat der Sohn im Namen seiner eigenen Firma jeweils tiefere vierstellige Rechnungen ausgestellt, welche die Mutter dann jeweils an die Versicherung weiterreichte.

Bei solch tiefen Beträgen lohne sich ein Betrug gar nicht, führte die Verteidigerin des Mannes aus. Ihr Klient habe die Reparaturarbeiten tatsächlich selber ausgeführt, habe er doch einen handwerklichen Hintergrund. Warum die Rechnungen aber in der Buchhaltung seiner Firma nirgends erschienen, wie die Staatsanwaltschaft aufzeigte, dazu meinte die Anwältin:

«Er ist zwar ein begnadeter Handwerker, aber ein schlechter Buchhalter.»

Ihm wirft die Staatsanwaltschaft auch vor, Urkunden und Jahresrechnungen gefälscht zu haben.

Komplette Freisprüche gefordert

Die Strafanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehen entsprechend auseinander. Erstere sieht für den Sohn eine unbedingte Freiheitsstrafe von 34 Monaten vor und für die Mutter eine solche von 20 Monaten, wovon sie zehn absitzen müsste. Komplette Freisprüche fordern hingegen die beiden Verteidigenden, wobei im Fall eines Schuldspruchs maximal neun Monate bedingt für die Mutter und höchstens sechs Monate bedingt für den Sohn beantragt wurden.

Wie das dreiköpfige Kantonsgericht die Sache beurteilt, wird sich demnächst zeigen, wenn es den Parteien das Urteilsdispositiv schriftlich eröffnen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen