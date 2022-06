Charles Nguela und Renato Kaiser im Seefeld Sarnen

Obwalden Charles Nguela und Renato Kaiser: Zweimal Comedy mit Widerhaken im Erlebnisbad Seefeld in Sarnen Die beiden Comedians liefern am 6. und 7. Juli unterschiedliche Arten der Livesatire, beide auf ihre Art perfekt – und als Bonus zu «Stans lacht» eine willkommene Aufheiterung. Christian Hug 30.06.2022, 05.00 Uhr

Gleich zweimal hintereinander gibt es im Erlebnisbad Seefeld in Sarnen ordentlich was zu lachen. Am kommenden Mittwoch, 6. Juli, rockt Charles Nguela das Haus beziehungsweise die Badi, und gleich am Donnerstag darauf, 7. Juli, führt Renato Kaiser das Publikum satirisch durch die komplizierte Welt von heute. «R.E.S.P.E.C.T.» heisst das aktuelle Programm von Nguela, «Hilfe» dasjenige von Kaiser. Das ist zweimal intelligente Stand-up-Comedy von zwei der derzeit besten Satiriker der Schweiz. Durchgeführt werden beide Abende vom Verein HumorKultur in Stans, der auch das bestens positionierte Humorfestival «Stans lacht» organisiert.

Charles Nguela, der Zappelphilipp

Charles Nguela. Bild: PD

Charles Nguela eröffnet den Doppelkracher am Mittwoch. Ein Abend mit ihm ist vor allem deshalb besonders köstlich, weil er im heutigen Kongo geboren wurde und als «optimal pigmentierter» Afrikaner in unserer hyperkorrekten Zeit weitherum der Einzige ist, der das Wort «Neger» erstens nicht nur öffentlich aussprechen darf, sondern es zweitens sogar für sich beanspruchen kann.

Auf diesem Umstand baut er zwar nicht sein Programm auf, dafür zappt er viel zu hibbelig von einer Szene zur nächsten Situation. Aber immer wieder dreht Nguela dem Publikum mitten in seinen Geschichten aus dem Alltag unverhofft einen Strick mit einer «Neger»-Pointe und führt das Publikum so in bester Comedy-Manier vor Augen, dass «Bioschweizer» in Sachen Respekt durchaus noch das eine und andere lernen können.

Das ist jedoch nicht das zentrale Thema seines neuen Programms. Ein solches ist bei einem Komiker wie ihm sowieso nicht möglich, denn Nguela zappt gerne von einer Situation zur anderen, wechselt mittels eines Stichworts zu einer neuen Szene, die mit der vorhergehenden keinen Zusammenhang hat, und eröffnet so ein weites Panoptikum des komischen Lebens. Ach und sollte jemand Nguela tatsächlich noch nicht kennen: Das ist der von der Wingo- und Milch-Werbung.

Renato Kaiser, der Schnelldenker

Renato Kaiser. Bild: PD

Am Donnerstag gehört die Badibühne dem St.Galler Renato Kaiser. Er machte seine ersten Schritte als Alleinunterhalter in der Poetry-Slam-Szene, was eine gute Idee ist, denn dort geht es vor allem um viel Tempo und spritzigen Wortwitz. Heute bewegt er sich als Stand-up-Comedian genauso sicher wie als Satiriker und als Kolumnist. Und er geht gerne über diese vermeintlichen Grenzen hinaus: Zurzeit experimentiert er auf der Bühne gemeinsam mit seiner Berufskollegin Fatima Moumouni und dem Berner Kammerorchester in Sachen Klassik.

Anders als Charles Nguela springt Renato Kaiser nicht von Szene zu Szene und von Pointe zu Pointe, sondern breitet längere Szenarien aus, in denen er das aktuelle Weltgeschehen inklusive den dazugehörenden Befindlichkeits- und Wohlfühlzuständen miteinander verknüpft, verwirbelt und in neue, satirische Zusammenhänge bringt – die dann natürlich in einen mehr oder weniger absurden, aber immer überaus unterhaltsamen Schlusspunkt münden. Quasi Franz Hohler auf 78 Touren, nur gewitzter.

Charles Nguela: «R.E.S.P.E.C.T.» am Mittwoch, 6. Juli, 20.30 Uhr; Renato Kaiser: «Hilfe». Donnerstag, 7. Juli, 20.30 Uhr, jeweils im Erlebnisbad Seefeld, Sarnen.