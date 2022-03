Obwalden Christian Schäli wird neuer Präsident von Swiss Skills Der Obwaldner Bildungs- und Kulturvorsteher folgt auf den Luzerner Regierungsrat Reto Wyss, der am 1. Mai nach sechs Jahren sein Präsidium abgibt. 22.03.2022, 21.14 Uhr

Christian Schäli. Bild: PD

Der Obwaldner Regierungsrat Christian Schäli ist vom Stiftungsrat Swiss Skills einstimmig zum neuen Präsidenten der gleichnamigen Stiftung und des Vereins «Swiss Skills Marketing & Events» gewählt worden. Swiss Skills ­fördert die Berufsmeisterschaften in der Schweiz und damit junge Berufsleute. Schäli folgt auf den Luzerner Regierungsrat Reto Wyss, der am 1. Mai nach sechs Jahren sein Präsidium abgibt.

«Mit Reto Wyss als Präsidenten hat sich Swiss Skills in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und tolle Erfolge ­feiern können», wird Schäli in einer Mitteilung dazu zitiert. «Es ist eine grosse Ehre für mich, dass ich die tolle Vorarbeit meines Vorgängers fortsetzen und gemeinsam mit dem Stiftungsrat, dem Team auf der Geschäftsstelle in Bern, den Berufsverbänden und ihren Expertinnen und Experten sowie mit all unseren Partnern weitere Akzente setzen darf.» (lur)