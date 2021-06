Obwalden «Als Ratspräsidentin macht man die Arbeit gut, wenn man nicht in der Zeitung steht» Corona hat ihr das Amtsjahr ziemlich vermiest. Missen möchte die abtretende Kantonsratspräsidentin Cornelia Kaufmann-Hurschler das Jahr trotzdem nicht ‒ und dass es zu Mutausbrüchen statt Wutausbrüchen gekommen ist, freut sie besonders. Philipp Unterschütz 08.06.2021, 16.30 Uhr

Sie wird in die Geschichte eingehen ‒ aber nicht so, wie sie es sich wohl selber gewünscht hat: Die abtretende Kantonsratspräsidentin Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP Engelberg - Die Mitte) war wohl die erste Obwaldner Parlamentspräsidentin, die in ihrer Amtszeit nie eine Sitzung im ehrwürdigen Kantonsratssaal im Sarner Regierungsgebäude leitete. Weil die Politikerinnen und Politiker zu nah beieinander sitzen, zog das Parlament als Vorsichtsmassnahme wegen Corona schon im vergangenen Jahr um. Zuerst in die Aula Cher in Sarnen und dann in die Mehrzweckhalle Kägiswil. Die Glocke aus dem Ratssaal war das einzige Utensil, das sie begleitet hat. Damit läutete Cornelia Kaufmann-Hurschler am 27. Mai zum letzten Mal als Kantonsratspräsidentin eine Sitzung unter ihrer Leitung ein.

Kantonsratspräsidentin Cornelia Kaufmann-Hurschler läutet die letzte Sitzung unter ihrer Leitung ein. Bild: Florian Arnold (Kägiswil, 27. Mai 2021)

Aber sie kann sich trösten, landauf landab waren die Amtsträger des letzten Jahres die Geprellten. Anstatt Versammlungen, Eröffnungen, Empfänge gab es – nichts. Wurden vergangenes Jahr Einladungen noch verschoben, trafen dieses Jahr schon gar keine mehr ein. Auch Landammann Christian Schäli erlebte diesbezüglich ein einsames Jahr. «Man darf dem jetzt nicht nachtrauern, das war halt einfach Pech», nimmt es Cornelia Kaufmann gelassen. Und für die Betriebe, die hinter solchen Anlässen gestanden hätten wie Gastro- oder Technikbetriebe, seien die Absagen ja viel schlimmer als für sie. Dennoch, missen möchte sie dieses Jahr nicht. Sie trete mit einem guten Gefühl ab. «Ich bin stolz, dass ich das Amt ausüben durfte, es war ein Privileg. Es kann schliesslich nicht jede oder jeder im Kantonsrat sagen, er sei mal Ratspräsident gewesen!»

Die Chefin von Obwalden

Irgendwie war der Schluss des Amtsjahres 2020/21 an der Parlamentssitzung am 27. Mai so anders, wie es angefangen hatte. Einige Abschiedsworte, etwas Applaus, das wars. Keine Blumen, keine offizielle Verabschiedung, ein fast schon nebensächlicher Abgang. Das ist zwar eigentlich üblich und wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn dafür das Amtsjahr mit einer grossen Wahlfeier begonnen hätte. Doch auch das gab es für Cornelia Kaufmann-Hurschler nicht. Tatsächlich habe diese Stabsübergabe irgendwann mal zwischen Tür und Angel so nebenbei stattgefunden. «Ja, das hätte schon etwas bedeutender sein können», gibt die Engelbergerin erst auf Nachfragen zu, beklagen will sie sich nicht und Feiern später nachholen, ist auch nicht ihr Ding. «Die Emotionen hat man am Tag der Wahl oder des Abtritts, nachher ist es durch.»

Der Tag ihrer Wahl, an dem auch ihre Familie dabei war, bleibt ihr aber in bester Erinnerung. Und mit einem Schmunzeln erzählt sie, wie sich der jüngere ihrer beiden Söhne später in der Schule damit brüstete, dass seine Mutter jetzt die Chefin von Obwalden sei. «Und nun fragte er, ob das nun das letzte Mal sei, dass ich an seinem freien Mittwochnachmittag meine Sitzung vorbereiten müsse.»

Unmittelbar nach der Wahl: Cornelia Kaufmann-Hurschler (re) mit Landammann Christian Schäli und Landweibelin Hanna Mäder. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 26. Juni 2020)

Ziele erreicht

Immerhin durfte sie sich über viele persönliche Komplimente freuen, sie hätte in ihrem Amtsjahr die Sitzungsleitung im Griff gehabt. «Ich glaube, die Meinungen sind gemacht, wir kommen zur Schlussabstimmung», war im vergangenen Jahr ein oft gehörter Satz der Präsidentin. Über ihre speditive Art habe sich nie jemand beklagt, sagt die Engelbergerin. «Ich wollte nicht, dass je eine Sitzung aus dem Ruder läuft und chaotisch wird. Das ist gelungen», zieht sie Bilanz, und mit einem Lächeln: «Als Präsidentin oder Präsident macht man seine Arbeit gut, wenn man nicht in der Zeitung steht.»

Gefreut hat sie sich auch, dass ihr Wunsch nach weniger Stimmenthaltungen, den sie in ihrer Antrittsrede geäussert hatte, beherzigt wurde. «Mutausbrüche statt Wutausbrüche» hatte sie gewünscht. Im Jahr 2016/2017 lag der Schnitt bei 2,58 Enthaltungen pro (Schluss)Abstimmung und im Jahr 2019/2020 bei 2,96. Natürlich hat sie überprüft, ob sich diese Quote in ihrem Amtsjahr verbessert hat. Sie wurde nicht enttäuscht: Es waren nur noch 1,163 Enthaltungen pro Abstimmung. «Mit anderen Worten, wir haben diesen Schnitt gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte reduziert. Vielleicht hat mein Votum genützt. Wir sind gewählt um eine Meinung zu vertreten.»

Tritt bei den nächsten Wahlen wieder an

Der Rollenwechsel zurück zur normalen Kantonsrätin macht ihr keine Mühe. «Ich wechsle ja in eine Rolle, die ich bereits bestens kenne. Ich bin nach wie vor sehr motiviert.» Sie freue sich, dass sie jetzt wieder mitreden könne. «Als Präsidentin konnte ich das nicht. Da gilt es, zurückhaltend zu sein.» Im Wahljahr 2022 wird Cornelia Kaufmann-Hurschler, die jetzt bereits ihr achtes Jahre im Parlament beginnt, wieder für die CVP - Die Mitte antreten. «Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass man längere Zeit im Parlament mitarbeitet. Man kennt die Leute und das Vorgehen, um etwas erreichen zu können. Man muss sich zuerst Glaubwürdigkeit erarbeiten.»