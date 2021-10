Cornelia Kaufmann kandidiert für den Obwaldner Regierungsrat

Obwalden Cornelia Kaufmann will für den Obwaldner Regierungsrat kandidieren Die Engelberger Kantonsrätin Cornelia Kaufman-Hurschler möchte in die Regierung. Die CVP Obwalden/Die Mitte will der Bevölkerung für die nächsten Gesamterneuerungswahlen 2022 eine Auswahl ermöglichen. Philipp Unterschütz 19.10.2021, 10.37 Uhr

Cornelia Kaufmann-Hurschler wird der CVP Obwalden/Die Mitte an der Nominationsversammlung als Kandidatin für die Regierungsratswahlen 2022 vorgeschlagen. Bild: PD

Die ehemalige Kantonsratspräsidentin 2020/2021 Cornelia Kaufmann-Hurschler aus Engelberg stellt sich für eine Kandidatur für die Regierungsratswahlen 2022 zur Verfügung, dies schreibt die CVP Obwalden/Die Mitte in einer Medienmitteilung. An der Nominationsversammlung vom 1. September 2021, an der Regierungsrat Christoph Amstad einstimmig von der Parteiversammlung nominiert wurde, sei der Auftrag formuliert worden, bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Frühjahr der Obwaldner Bevölkerung eine Wahl zu ermöglichen und Evaluationsgespräche zu führen, erklärt Parteipräsident Bruno von Rotz auf Anfrage.

In der Medienmitteilung schreibt die Partei auch, für Obwalden stünden in den nächsten Jahren in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Organisation, Gesundheitswesen etc. grosse und wichtige Herausforderungen an. Um diese Herausforderungen auch meistern zu können, brauche es für die Zukunft ausgewiesene Persönlichkeiten in der Regierung, die motiviert seien, die Probleme anzugehen und zielgerecht zu lösen. Bruno von Rotz betont auf Nachfrage aber, dass man mit der Kandidatur die amtierende Finanz- und Gesundheitsdirektorin Maya Büchi nicht angreifen wolle. «Wenn wir antreten, ist das nicht gegen jemanden, sondern für jemanden», sagt der Parteipräsident und verweist darauf, dass aufgrund eines Vorstosses der CSP eh noch eine Umgestaltung der Departemente im Raum stehe. «Ein Regierungsrat muss aus der Optik der CVP/Mitte in der Lage sein, jedes Departement kompetent führen zu können», heisst es zudem in der Mitteilung.

Cornelia Kaufmann-Hurschler sagt auf Anfrage, dass sie sehr motiviert für dieses Amt als Regierungsrätin sei, und deshalb die Kandidatur antrete. «Der Entscheid ist mir aber nicht leicht gefallen, schliesslich müsste ich bei einer Wahl meine Kanzlei schliessen, die ich sehr gerne führe.» Sie sei ihres Erachtens im idealen Alter, habe Familie und entsprechende Lebens- und auch Berufserfahrung. Über ein allfälliges Wunschdepartement mache sie sich jetzt noch keine Gedanken. «Ich stelle mich darauf ein, dass ich jedes Departement gerne übernehmen würde.»

Über die Kandidatur von Cornelia Kaufmann-Hurschler wird die Nominationsversammlung der CVP Obwalden/Die Mitte am 14. Dezember entscheiden. Cornelia Kaufmann-Hurschler ist Rechtsanwältin und Notarin. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit ihrer Familie in Engelberg. Nach der Matura an der Stiftschule Engelberg studierte Cornelia Kaufmann-Hurschler Rechtswissenschaft in Bern, welches sie mit dem Lizenziat abschloss. Nach der Tätigkeit als Gerichtsschreiberin am Kantonsgericht Nidwalden, sowie als Anwältin und Notarin bei Kanzleien in Luzern, Stans und Engelberg eröffnete Cornelia Kaufmann-Hurschler 2017 eine eigene Anwalts- und Notariatskanzlei in Engelberg.