Obwalden Corona traf das Benediktinische Zentrum in Sarnen schwer, nun erholt sich die Gemeinschaft langsam Drei Schwesterngemeinschaften fanden in Sarnen bei «Ora et Labora» mehr und mehr zusammen. Doch dann trennte sie Corona für Monate. Romano Cuonz 18.06.2021, 11.50 Uhr

Drei Schwestern, drei Klöster unter einem Dach. Von links: Äbtissin Rut-Maria Buschor aus Sarnen, Schwester Franziska Genini aus Wikon und Priorin Daniela Bieri aus Melchtal. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 12. Juni 2021)

Manchmal sprechen Zahlen Bände. So, wenn die Rede vom Benediktinischen Zentrum «Ora et Labora» im Kloster Sarnen ist. Im März 2019 zogen dort neue Schwestern ein: zehn aus dem Melchtal und acht von der Marienburg in Wikon. Zusammen mit jenen aus dem Gastgeberklosters Sarnen waren es nun 24. Inzwischen aber sind es nur noch 19, die in Sarnen beten und arbeiten. Eine wohnt heute in einem Pflegeheim. Fünf sind verstorben. Besonders schicksalsschwer ist: zwei davon dieses Jahr. An Corona.

«Corona ist wie aus dem Nichts gekommen und hat uns deutlich vor Augen geführt, wie verletzlich wir sind», steht im Rundbrief der Klosters Melchtal, der an ehemalige Schülerinnen ging. Schauen wir zurück: Am 2. Januar zeigten sich bei einer ersten Schwester Symptome. Sie wurde positiv getestet, und bald darauf waren alle Melchtalerinnen an Corona erkrankt. «Wir begaben uns sofort in Quarantäne, teils wurden Mitschwestern sogar in Isolation gesetzt», berichtet Priorin Daniela Bieri. Ganz tragisch sei gewesen, dass sie Schwester Tarzisia Innerebner vor deren Tod im Spital nicht mehr habe besuchen können. Auch die heutige Sarner Äbtissin Rut-Maria Buschor stellt betroffen fest: «Ab dem 3. Januar zogen sich alle Schwestern in ihre Häuser und Zimmer zurück, wir assen drei Wochen lang allein, ein gemeinsames Beten und Singen gab es nicht mehr.» Drei Mal wurden die Klöster durchgetestet und nur fünf Frauen blieben auch nach dem dritten Test negativ. Trotz aller Vorsicht war das Virus auf alle drei Gemeinschaften übergesprungen. Schwester Margrit Jegerlehner (Priorin der Wikonerinnen) sagt voll Trauer: «Corona nahm uns unsere Subpriorin Ursula Hug.» Die sehr belesene Schwester, obwohl 94-jährig, habe noch immer den Kontakt zu den Ehemaligen aufrechterhalten.

Einen Monat lähmte Corona das Klosterleben. Doch nun normalisiert es sich.

«Seit Christi Himmelfahrt singen die Schwestern wieder zu meinem Orgelspiel»,

freut sich Schwester Rut-Maria. Einen Impfzwang habe es weder für Schwestern noch fürs Personal gegeben. «Doch bis auf zwei sind heute alle Schwestern geimpft», verrät die Äbtissin.

Annährungen und immer noch viel Arbeit

Was zu Beginn als grosses Abenteuer galt, hat sich im Verlauf der erstaunlich gut eingespielt: das Zusammenleben dreier selbständiger Gemeinschaften. Wohl hat noch jede ihr eigenes Dach und darunter auch einen familiären Andachtsraum: die Melchtalerinnen im Haus Josef, das Kloster Wikon im Haus Nazareth und die Sarner Schwestern in ihrem barocken Kloster. Indessen: weil man sich in der Kirche und zu Mahlzeiten trifft, entstehen neue Kontakte. Schwestern aus verschiedenen Klöstern, die gemeinsame Interessen haben, verbringen oft Zeit miteinander. Die Melchtaler Priorin Daniela Bieri etwa unternimmt mit der ebenfalls noch rüstigen Sarner Schwester Pia Habermacher Wanderungen. Die Melchtaler Imkerin und Gärtnerin Cordula Häcki fachsimpelt und arbeitet mit Sarner Schwestern, die ihre grosse Liebe zur Natur teilen.

Ja, auch die benediktinische Tradition « Labora» bleibt – obwohl lediglich zwei Schwestern das Pensionsalter noch nicht erreicht haben – erhalten. So arbeitet die frühere Sarner Äbtissin Pia Habermacher viel im Garten, derweil ihre Nachfolgerin, Rut-Maria, die Buchhaltung führt, Kulturgüter betreut und Führungen anbietet. Die Wikoner Schwester Benedikta Jud bereitet als Kräuterkennerin nach wie vor heilsamen und stärkenden Tee zu. Auch Tiere gibt es im grossen Areal zu betreuen: Zwerggeissen, Hühner und den schwarzen Kater Felix, der einfach überall dazu gehört. Die gesunden Schwestern engagieren sich sehr intensiv in der Betreuung der Älteren oder Bettlägerigen. «Für die nächsten Jahre suchen wir allerdings eine Hilfe von aussen, eine pensionierte Pflegefachfrau etwa, die uns stunden- oder tageweise entlasten kann», sagt Priorin Daniela Bieri.

Was geschieht mit früheren Klöstern?

Die wohl grösste Herausforderung seit der Eröffnung des Benediktinischen Zentrums besteht zurzeit darin, den Stiftungsrat, neu aufzubauen. Nach dem Rücktritt von Mitinitiant Hanspeter Kiser hat der Engelberger Abt Christian Meyer das Präsidium übernommen. Die Stiftung ist Nutzniesserin der gemeinsam genutzten Räume. Eigentümerinnen aber bleiben die Sarner Schwestern. Äbtissin Rut-Maria Buschor sagt: «Für Bauten und Unterhalt der Bauten, die nicht der Nutzniessung unterliegen, übernehmen wir nach wie vor selber die Verantwortung.»

Anders verhält es sich bei den beiden anderen Klöstern. Melchtal hat all seine Bauten verkauft. Das Mädcheninternat gehört seit 2014 dem Juvenat. Kloster und Kirche hat Bruno Amberg von der Luzerner Immobilienfirma Transterra gekauft. Priorin Daniela Bieri dazu: «Im Kaufvertrag ist festgehalten, dass nichts entstehen darf, was im Widerspruch zur früheren Nutzung steht.» Was Bruno Amberg vorhat, ist nach wie vor noch nicht bekannt. Er ist es auch, der für den Kauf der Marienburg in Wikon ein Vorkaufsrecht erworben hat. Doch dieser Kauf ist noch nicht unter Dach und Fach. Priorin Margrith Jegerlehner dazu: «Bevor der Handel zustande kommt, muss unser früheres Kloster aus der Landwirtschaftszone entfernt werden.» Beide Klöster – Melchtal und Wikon – sind auf das Geld aus dem Verkauf angewiesen, um die Miete im Benediktinischen Zentrum berappen zu können. Schwester Margrith stellt fest:

«Wir waren zwar alle Lehrerinnen, eine Pension aber haben wir nicht.»