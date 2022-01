Corona: Kulturprogramm in der Krone Sarnen kämpft um Publikum

Obwalden Corona zum Trotz: «Zuri» will in Sarnen im Frühjahr erneut die Puppen tanzen lassen – und kämpft um die Gunst des Publikums In der Krone Sarnen soll in den ersten Monaten des Jahres 2022 wieder ein kleines aber feines Kunstprogramm über die Bühne gehen. Ob allerdings alles, wie geplant, stattfinden kann, steht noch in den Sternen. David von Moos Jetzt kommentieren 06.01.2022, 17.31 Uhr

Im Kultur- und Eventkeller «Freeheit» des Hotels Krone in Sarnen wird auch Frühjahr 2022 Kleinkunst gefeiert, wie dem Veranstaltungsprogramm der «Krone» zu entnehmen ist. Hansjörg «Zuri» Zurgilgen, der Kulturbeauftragte des Sarner Traditionsbetriebs, setzt auch bei der sechsten Ausgabe der Kleinkunstreihe hauptsächlich auf in der Region noch eher wenig bekannte Künstlerinnen und Künstler.

Kabarettistinnen und Kabarettisten mit Niveau: Stefan Waghubinger, Betty Dieterle, Duo Strohmann-Kauz und Uta Köbernick (von oben links im Uhrzeigersinn). Bilder: PD

Das Programm 15. Januar 2022: Strohmann und Kauz mit «Sitzläder» «Sitzläder» ist das jüngste Stück des Theaterkabaretts Strohmann-Kauz mit den kultigen Senioren Ruedi und Heinz. Die alten Freunde hauen ab aus dem Altersheim und steigen ein in ihre längst geschlossene Stammbeiz. Am Stammtisch kriegen sie Besuch von aufsässigen Zeitgenossen und sitzengebliebenen Kameraden. 5. Februar 2022: Uta Köbernick mit «Ich bin noch nicht fertig» Die Gewinnerin des Schweizer Cabaret Preises Cornichon 2020 mit «Ich bin noch nicht fertig» Als scheinintegrierte Deutsche in der Schweiz schlägt die gebürtige Europäerin ihre Ostberliner Wurzeln tief in die Blumentöpfe unserer Vorurteile. Aus der Sicht des Merkurs lebt sie hinterm Mond. Diese Einsicht stattet sie mit einer Demut aus, die sie gekonnt zu verbergen weiss, denn dass die diplomierte Schauspielerin mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurde, ist dem Merkur zwar egal, doch hinterm Mond einleuchtend. 12. März 2022: Betty Dieterle mit «Ego Blues» Der EgoBlues, politisches Kabarett vom Feinsten ist der zweite Streich der Schauspielerin und Kabarettistin Betty Dieterle. Mit Wortwitz, Clownerie und ihrer Scharfzüngigkeit seziert die Helene Fischer der Wohlstandsverwahrlosten ihren Alltag und sinniert über eine offensichtlich immer egoistisch und narzisstisch agierende Gesellschaft. Mit vielen satirischen Texten und mit wunderbarem Gesang, mit schrägen Coverversionen und Eigenkompositionen führen Betty Dieterle und die Pianistin Marianne Racine durch den Wahnsinn des heutigen Lebens. 2. April 2022: Stefan Waghubinger mit «Ich sag‘s jetzt nur zu Ihnen» Der studierte Theologe aus Österreich zelebriert sein Programm pointiert, schwarzhumorig, aber immer irrsinnig komisch, mit einem liebevollen Blick auf Sinn und Unsinn des Lebens. Beinahe unmerklich verknüpft er, als melancholisch-philosophischer Spinner, feine Fäden so lange, bis am Ende alle Stränge zusammenlaufen. (pd)

Speziell am kommenden Programm sei die «geballte Ladung Frauenpower», wie Zurgilgen auf Anfrage sagt. Mit Betty Dieterle (12. März) und Uta Köbernick (5. Februar) habe man zwei Schweizer Künstlerinnen verpflichten können, «die politisch, spitz und sehr satirisch unterwegs» seien. «Ein rechtes Kaliber», so Zurgilgen.

Uta Köbernick: «Spalten». Video: SRF/Deville

Freuen tut sich Zurgilgen auch sehr auf den Österreicher Stefan Waghubinger (2. April). «Den musste ich bereits schon vor drei Jahren buchen, damit das klappt.» Der studierte Theologe zelebriere den schwarzen Humor, immer mit einem liebevollen Blick auf Sinn und Unsinn des Lebens. Entdeckt habe er den Kabarettisten und sein Programm an der Kleinkunstbörse in Thun, «einer Veranstaltung für Veranstalter», wo die Künstlerinnen und Künstler ihre Programme vorstellen.

Stefan Waghubinger: Zukunft, Sterne und ein Joghurt. Video: SRF/Comedy aus dem Labor

Den Auftakt macht am 15. Januar das Duo Strohmann und Kauz: Als kultige Senioren Ruedi und Heinz hauen die alten Freunde aus dem Altersheim ab und steigen in ihre längst geschlossene Stammbeiz ein.

Ausschnitte aus dem Stück «Sitzläder» des Theaterkabarett-Duos Strohmann und Kauz. Video: David Baumgartner

Grosse Kunst auf kleiner Bühne

Wie immer bemühe man sich, so Zurgilgen, den Leuten kulturell etwas abseits vom Mainstream zu bieten. «Wir wollen Lacher, möchten aber auch zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. Wer nur gerne Grölen mag, ist bei uns eher am falschen Ort. Comedy, wie sie oft auf Grossbühnen angeboten wird, ist weniger unser Ding.»

Aber klar, ein anspruchsvolles Programm sei natürlich immer auch ein Risiko – besonders in Zeiten von Corona, gibt Zurgilgen zu Bedenken:

«Wenn man einfach auf Zugpferde setzt, dann hast du die Leute. Aber bei Trouvaillen ist es schwieriger.»

Da habe man auch schon tolle Auftritte absagen müssen, weil im Vorfeld einfach zu wenig Tickets verkauft worden seien. «Die Leute dürften generell noch ein bisschen neugieriger sein», so Zurgilgen.

Erschwerend dazu komme der Umstand, dass man in der kleinräumigen Zentralschweiz schnell mal in Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen stehe. «Obwalden ist ein relativ kleines Einzugsgebiet, von dem her ist es schon nicht gerade einfach, hier etwas zu machen. Da braucht es Absprachen mit anderen Kulturzentren in der Region wie zum Beispiel dem Chäslager in Stans.»

Bisher ist man in Sarnen mit dem Programm und dem Veranstaltungszeitraum jeweils gut gefahren. Omikron könnte den Veranstaltern allerdings kurzfristig einen Strich durch die Rechnung machen. Bei der neuesten Ausgabe der Kleinkunstreihe kommt wegen der coronabedingten Einschränkungen aufgrund der neuen Virusvariante Omikron erneut ein kaum kalkulierbares Risiko dazu. «Alles ist nochmals ein bisschen schwieriger», wie Zurgilgen sagt.

«Die Verunsicherung unter dem Publikum ist verständlicherweise gross, man ist zurückhaltend mit Buchungen. Wenn, dann kommen die Leute eher spontan.»

Entsprechend präsentiert sich die Lage im Vorverkauf laut Zurgilgen nicht gerade rosig: «Es läuft eher schleppend.» Trotz den schlechten Vorzeichen und einer zunehmend angespannten Pandemielage sieht Zurgilgen die Felle allerdings noch nicht davonschwimmen: «Wir hoffen, die Leute gönnen sich weiter ein paar unbeschwerte Stunden und bleiben neugierig, so kann es auch in letzter Minute einen schönen Abend vor angemessenem Publikum geben.»

Glücklicherweise dürfe man auf eine gewisse Unterstützung von Seiten Kanton und Gemeinde zählen. «Aus rein marktwirtschaftlichen Gründen nämlich müssten wir die Reissleine ziehen.» Eine Absage sei manchmal das kleinere Risiko. Aber man wolle die Kulturreihe am Leben halten:

«Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn es irgendwie geht, dann probieren wir das. Vor allem auch den Künstlern zuliebe.»

Dabei könne man im Bereich der Kleinkunst aktuell «regelrechte Sternstunden» erleben, so Zurgilgen weiter. Die Künstler selbst seien nach der langen coronabedingten Durststrecke im vergangenen Jahr besonders publikumshungrig. «Die sprühen nur so vor Spielfreude. Wer gute Sachen sehen und hören will, der muss jetzt zugreifen.» Das gelte in der «Krone» dank kleinem Rahmen umso mehr: «Direkter und näher geht es nicht.»

