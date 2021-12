Konflikte an Obwaldner Schulen: FDP will Unterstützung vom Kanton

Obwalden Covid-19-Situation: FDP fordert vom Kanton rechtliche und personelle Unterstützung für Schulen Die Ortsparteipräsidenten hätten Rückmeldungen von Konfliktsituationen an Obwaldner Schulen erhalten: Nun spricht sich die Partei für einen sachlichen Umgang aus und fordert unterstützende Massnahmen. 23.12.2021, 13.32 Uhr

Die FDP Obwalden hat sich an ihrer letzten Ortsparteipräsidentenkonferenz intensiv mit der Covid-19-Situation an Schulen befasst. Wie die Partei schreibt, hätten viele Rückmeldungen aus den Schulen und Gemeinden gezeigt, dass es immer wieder zu Konflikten zwischen Lehrpersonen, Schulleitenden und Schülerinnen und Schülern gekommen sei. Dies insbesondere seit die Maskenpflicht ab der fünften Klasse eingeführt und das Angebot des repetitiven Testens erweitert wurde. Laut der FDP würden die Schülerinnen und Schüler durch die teils radikalen Ansichten ihrer Eltern instrumentalisiert.

Die FDP Obwalden lehne deshalb den derzeitigen Druck auf die Schulen seitens dieser Eltern entschieden ab. Sie will sich für einen sachlichen, wissenschaftlichen und pragmatischen Umgang mit den leider wieder notwendigen Massnahmen einsetzen. Dabei soll für möglichst alle Schülerinnen und Schüler ein störungsfreier Unterricht gewährleistet sein.

Die Ortsparteipräsidenten zeigen auf den Kanton

Da die Massnahmen in erster Linie durch den Kanton verordnet wurden, sieht die Partei dafür vor allem auch den Kanton, namentlich die Bildungsdirektion, in der Pflicht. Bei der Durchführung und Durchsetzung der angeordneten Massnahmen würden Schulen die nötigen Instrumente, welche vom Kanton anzuordnen sind, brauchen. Nur so sei es möglich, den Auftrag der Wissensvermittlung zu erfüllen.

Die Ortsparteipräsidien der FDP Obwalden fordern daher das Bildungsdepartement auf, den Schulen umgehend personelle und rechtliche Unterstützung zu gewähren. Die Einhaltung der angeordneten Massnahmen seien zu überprüfen und durchzusetzen. Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung müssen ausserdem klar vom Bildungsdepartement geregelt werden, so die Mitteilung. (mah)