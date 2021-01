Obwalden CVP bringt einen weiteren Vorschlag für die Wahl des Kantonsrats ein Der Kantonsrat lehnte die SP-Motion für die Einführung des Doppelten Pukelsheim ab. Eine Motion der CVP bringt die Idee eines Majorz-Proporz-Systems aufs Tapet. Martin Uebelhart 28.01.2021, 20.31 Uhr

Der Kantonsrat debattierte gestern in der Mehrzweckhalle Kägiswil auch über das Wahlsystem für das Parlament. Bild: Philipp Unterschütz (28. Januar 2021)

Chancenlos war gestern im Obwaldner Kantonsrat eine Motion der SP-Fraktion, die eine Anpassung des Wahlsystems für das Parlament anstrebte. Mit 45 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Rat den Vorstoss ab. Die Fraktion wollte dem Doppelten Pukelsheim zum Durchbruch verhelfen. Bei diesem Verfahren werden die Stimmen zunächst über den Kanton hinweg auf die Parteien verteilt. Anschliessend werden die Sitze den einzelnen Wahlkreisen – im Fall von Obwalden den Gemeinden – zugewiesen.

Erstunterzeichner Max Rötheli (SP, Sarnen) sagte gestern im Kantonsrat, dass der Doppelte Pukelsheim das einzige Wahlverfahren für den Kanton Obwalden sei, das einer bundesgerichtlichen Überprüfung standhalten würde. «Die Rechtslage ist klar», hielt er fest und verwies auf die positiven Erfahrungen weiterer Kantone, die ihr Parlament bereits nach diesem Verfahren wählen. «Sie können der SP und dem Kanton viel Arbeit ersparen», warb er um Zustimmung für seinen Vorstoss – mit Blick auf eine allfällige Wahlbeschwerde.

Wahlsystem wäre wieder verfassungskonform

Die Regierung hatte die Motion in ihrer Antwort zur Annahme empfohlen. Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad wies darauf hin, dass sich das Bundesgericht seit 2002 wiederholt mit den Wahlsystemen einzelner Kantone auseinandergesetzt habe.

Das heutige Obwaldner Proporzsystem könne mit wenigen Änderungen wieder verfassungskonform gemacht werden, denn das jetzige weise Defizite bei der Rechtsgleichheit der Wahlkreise auf. «Das Obwaldner Wahlsystem würde einer bundesgerichtlichen Überprüfung ziemlich sicher nicht mehr standhalten», betonte Christoph Amstad. Es habe auch in Obwalden schon verschiedene Reformbestrebungen gegeben. Ein reines Majorzsystem sei höchstwahrscheinlich nicht zulässig. «Ein gemischtes Wahlsystem wäre allenfalls möglich», so der Regierungsrat. Doch müsste man gut prüfen, welche Wahlkreise im Proporz und welche im Majorz wählten.

Just ein solches Mischsystem brachte die CVP aufs Tapet. Der Engelberger Kantonsrat Mike Bacher fordert es ebenfalls in einer Motion, die er gestern eingereicht hat.

Er warf der Regierung vor, in Bezug auf die Prüfung der verschiedenen Alternativen tendenziös auf die SP-Motion geantwortet zu haben. Insbesondere, was die Erwägungen zum Majorz-Proporz Mischverfahren betreffe. Der aktuelle Stand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung werde ebenso ausgeblendet wie die breite Diskussion in der rechtswissenschaftlichen Lehre. Der Proporz stelle alleine auf die Parteizugehörigkeit ab, so Bacher. In überschaubaren Verhältnissen wie in Obwalden sei jedoch die Persönlichkeit der Kandidaten, die Verankerung im Dorf oder ihre Tätigkeiten ebenso wichtig.

Direkte Demokratie muss einfach bleiben

Albert Sigrist (SVP, Giswil) befand, man könne nicht über etwas abstimmen, das man nicht richtig verstehe. Er plädierte dafür, die SP-Motion abzulehnen. «Es gibt jetzt noch eine zweite Meinung, und man kann das dann gegeneinander abwägen.» Die direkte Demokratie müsse einfach blieben, hielt er fest. «Man muss sie erklären können.»

Guido Cotter (SP, Sarnen) konstatierte: «Im Moment haben wir ein verfassungswidriges Wahlsystem». Sollten CVP und SVP um ihre Mehrheit fürchten, zeige ein Blick nach Nidwalden, dass die Verschiebungen nur marginal seien: «Es wird kein Erdbeben geben in unserem Kanton.» Ob ein Mischsystem, wie es nun die Motion der CVP fordere, zulässig sei, bezweifle er.

Dominik Rohrer (CVP, Sachseln) unterstrich den Aspekt der Personenwahl. Viele Wählerinnen würden die Listen entweder verändern oder eine leere Liste ohne Parteibezeichnung verwenden.