Obwalden CVP-Politiker gewähren Einblick in den politischen Alltag Die CVP hat ihre Parteiversammlung virtuell abgehalten. Kantonsratspräsidentin Cornelia Kaufmann, Ständerat Erich Ettlin und Regierungsrat Christoph Amstad berichteten dabei von Erfarungen in ihren Ämtern. 07.02.2021, 18.12 Uhr

Kantonsratspräsidentin Cornelia Kaufmann-Hurschler Bild: PD

(mu/pd) Für Cornelia Kaufmann-Hurschler sei es ein spezielles Präsidialjahr, hält die Partei in einer Medienmitteilung fest. Sie werde wohl keine einzige Ratssitzung im Rathaus leiten können. Hingegen seien vor den Kantonsratssitzungen immer wieder eine Menge organisatorischer Fragen zu klären.

Dass das Kantonsparlament den vielen Unternehmen, die unverschuldet in eine wirtschaftlich schwierige Situation geraten sind, nicht schneller und einfacher helfen könne, habe sie persönlich sehr beschäftigt, so die Mitteilung weiter.

Zeit für vertiefte Diskussionen fehlt

Ständerat Erich Ettlin. Bild: PD

Ähnliche Erfahrungen hat Ständerat Erich Ettlin auch im Bundesparlament gemacht, wie er an der Parteiversammlung erzählte. Gesetze würden im Eilzugstempo erlassen, im Wissen, dass die Zeit für Reflexion und vertiefte Diskussion fehle. Auch der Austausch innerhalb der Räte und zwischen beiden Kammern sei stark eingeschränkt. Um Zeit zu gewinnen, würden die Parlamentskommissionen vermehrt Briefe an den Bundesrat schreiben mit ihren Anliegen, da das ordentliche politische Verfahren schlicht zu lange dauern würde. Sehr zu denken gebe ihm die Spaltung der Gesellschaft und das grosse Misstrauen in weiten Kreisen der Bevölkerung.

Polizisten mit notwendigem Fingerspitzengefühl

Regierungsrat Christoph Amstad., Bild: Roger Zbinden

Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad ist überzeugt, dass bei den Polizistinnen und Polizisten auch in der schwierigen Situation das notwendige Fingerspitzengefühl vorhanden sei. Zudem beobachte er, dass viele «Hilfspolizisten» Verstösse gegen behördliche Bestimmungen melden würden.

Als Präsident der schweizerischen Kriminalprävention hat Amstad Werbung gemacht für deren Website www.skppsc.ch, auf der sowohl Deliktformen als auch die entsprechende Prävention gut beschrieben werden.