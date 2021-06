Obwalden: Dorf-Kühlhaus war einmal, gefroren wird heute daheim

Obwalden Das Dorf-Kühlhaus war einmal, gefroren wird heute daheim In St. Niklausen verschwindet eine der letzten Tiefkühlgenossenschaften in Obwalden. Eine Reparatur der defekten Anlage lohnt sich nicht. Tiefkühlfächer sind heute zwar ein Relikt aus einer anderen Zeit, aber immer noch begehrt. In Stalden gibt es sie noch. Philipp Unterschütz 21.06.2021, 05.00 Uhr

Lisbeth Durrer im Kühlhaus von St. Niklausen. Bild: Urs Hanhart (14. Juni 2021)

Die Kinder möchten zum Zmittag Fischstäbli und am heissen Nachmittag ein Glacé, Teenager lieben Pizza zum Gamen, vielen fehlt die Zeit zum Kochen, die Beeren- und Gemüseernte im Garten ist üppig und da ist ja noch das Fleisch, dass der Metzger oder Jäger geliefert hat. Es gibt viele Beispiele und eine passende Lösung: Tiefkühler. Sie sind eine unserer angenehmsten Errungenschaften und heute in jedem Haushalt selbstverständlich. Als vor Jahrzehnten starke Kühlaggregate auftauchten, bot das neue ungeahnte Möglichkeiten. Doch bis die Geräte für den Haushalt erschwinglich wurden, dauerte das seine Zeit.

In den 1960-er bis in die 80-er Jahre boomten in der Schweiz deshalb die Tiefkühlfächer. Man mietete sie und lagerte dort die Ernte aus dem Garten oder Fleisch ein. Viele ältere Semester erinnern sich wohl bestens, wie sie von der Mutter im heissen Sommer losgeschickt wurden, um etwas ins «Gfrüürfach» zu bringen. Mit der Winterjacke und einem mulmigen Gefühl die schwere Panzertür öffnen, rein mit der Ware in den rund minus 20 Grad kalten Kühlraum. Und schnellstens wieder raus. Glücklich, wieder in der warmen Sonne zu stehen, und nicht etwa als Eisblock im Kühlraum zu enden.

Am Türgriff angefroren

Lisbeth Durrer-Britschgi (59), die in St. Niklausen aufgewachsen ist, lacht. Auch sie kennt aus ihrer Kindheit das Gefühl und erinnert sich, wie ihre Schwester mit der Zunge im Kühlraum den Türgriff, der wie ein Glacéstengel glitzerte, ablecken wollte und prompt anfror. «Ich musste dann die Nachbarin alarmieren, die mit heissem Wasser das Unglück ohne Folgen behob. Wir sind schon ziemlich erschrocken», erzählt Lisbeth Durrer. «Wir waren so um die acht Jahre alt und gingen immer zu zweit. Damit nichts passieren konnte, blieb meistens eine draussen.»

«Darum gerissen, ins Kühlhaus zu gehen, hat sich niemand bei uns.»

Das Kühlhaus von St. Niklausen Bild: Urs Hanhart (14. Juni 2021)

Lisbeth Durrer ist seit 1999 Kassierin einer der letzten Tiefkühlgenossenschaften des Kantons Obwalden. Besser gesagt, war. Die Tiefkühlfächer, und damit auch die Geschichten dazu, sind Relikte aus einer vergangenen Zeit - die Tiefkühlgenossenschaften sind fast alle verschwunden. Und auch diejenige in St. Niklausen, die 1964 gegründet worden war, ist jetzt in Auflösung.

67 Fächer von 100, 150, 200 und 300 Litern und im Vorraum des kleinen Kühlgebäudes Platz für Jäger vermietete die Tiefkühlgenossenschaft St. Niklausen zum Preis von 50 bis 135 Franken jährlich. Nicht nur an die zuletzt etwas über 30 Genossenschafter, sondern auch an Aussenstehende. Der Bedarf dafür war bis zuletzt da. Dass die Genossenschaft jetzt aufgelöst wird. liegt auch nicht an der Nachfrage, sondern daran, dass die Kühlanlage bei einem Leitungsbruch vor zwei Jahren Totalschaden erlitt. «Die Reparatur mit Occasionsteilen hätte etwa 25'000 Franken gekostet, deshalb beantragte der Vorstand die Auflösung der Genossenschaft», so Lisbeth Durrer. Dies wurde mit der nötigen Zweidrittelmehrheit im März angenommen, ebenso wie der Antrag, dass das restliche, kleine Genossenschaftsvermögen der Kapelle St. Niklausen gestiftet wird.

Räumung innert weniger Stunden

Wie das Gebäude, das zur Hälfte dem EWO gehört, künftig genutzt wird, ist noch offen und wird an der kommenden letzten Vorstandssitzung entschieden. Es liegen zwei Anträge vor, einer davon von den Jägern. Dass die Anlage nicht repariert wird, ist letztlich dem Umstand geschuldet, dass eben heute jeder Haushalt ein Tiefkühlgerät hat, wenn er es denn will. Als an einem heissen Augusttag vor zwei Jahren der Schaden geschah, habe es nicht mal 24 Stunden gedauert und alle Nutzer hätten ihr Kühlgut anderswo einlagern können. «Es war aber schon eine schöne Aufregung, schliesslich musste es schnell gehen. Wir mussten allen Mietern sofort anrufen und die Räumung koordinieren, damit nicht die Temperatur durch eine ständig offene Türe zu schnell anstieg», berichtet Lisbeth Durrer.

Lisbeth Durrer zeigt das defekte Aggregat des Kühlhauses von St. Niklausen. Bild: Urs Hanhart (14. Juni 2021)

Dass die Tiefkühlgenossenschaft St. Niklausen verschwindet, bedeutet für die Kassierein, denn auch weniger Verlust eines wichtigen Angebots, sondern ist eher ideeller Natur.

«Es verschwindet halt wieder etwas von St. Niklausen, das Tradition im Ort hatte. Der Laden, die Schule, die Kaplanei oder die Molkerei sind schon weg, und jetzt halt auch noch die Tiefkühlgenossenschaft.»