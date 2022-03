Das Obwaldner Parlament drückt beim Spital aufs Gas

Obwalden Das Parlament drückt beim Spital aufs Gas In seltener Einmütigkeit verlangen alle Fraktionen, dass die Regierung bei der Spitalstrategie schneller vorwärtsmacht. Eine entsprechende Motion wurde deutlich überwiesen. Philipp Unterschütz 24.03.2022, 18.17 Uhr

Der Kantonsrat will bei der Spitalstrategie für Kantonsspital Obwalden mehr Tempo. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 28. Februar 2022)

Es geht zu langsam mit der Spitalstrategie, für einmal sind sich alle fünf Fraktionen des Kantonsrats einig. Entsprechend deutlich wurde die Motion, die von der Regierung mehr Tempo verlangt, gleich nach Sitzungsbeginn mit 36:9 Stimmen bei 3 Enthaltungen als dringlich erklärt, damit sie noch in der gleichen Session behandelt werden konnte. Und am Nachmittag wurde die Motion dann klar ohne Gegenstimmen mit 40 Ja bei 7 Enthaltungen überwiesen.

Die Motion fordert, dass die Gesamtregierung bei der Konkretisierung und Umsetzung der Spitalstrategie aktiver wird und zeitnah die nächsten notwendigen Schritte einleitet. Die Rechtsform und die notwendigen Gesetze sind so anzupassen, dass der Spitalbetrieb, in einer Verbundlösung, für die Zukunft in Sarnen nachhaltig gesichert ist. Die Motion definiert zudem auch den absoluten Minimal-Leistungsumfang: Dieser beinhaltet mindestens eine Notfallstation, eine diagnostische Infrastruktur (namentlich Labormedizin und Radiologie) sowie ein stationäres Angebot. Der Regierungsrat muss ausserdem ein Konzept zur Information der Öffentlichkeit erarbeiten.

Parlament setzt Dringlichkeit durch

Die Regierung wehrte sich gegen die Dringlichkeitserklärung mit dem Argument, es sei nicht nötig, die Motion schon am gleichen Tag zu behandeln, weil der Kantonsrat dann ohne eine seriöse Grundlage etwas entscheide. Wenn die Motion erst an der Session im Juli behandelt werde, liege dazu eine Stellungnahme der Regierung vor. «Schnellschüsse in der Spitalstrategie sind ebenso gefährlich wie zu langes Zuwarten», sagte Regierungsrat Christian Schäli.

Ivo Herzog (SVP, Alpnach) sagte dagegen, es gebe keinen Grund, nicht gleichentags zu entscheiden. Man habe gesehen, welche Auswirkungen die lange Wartezeit im Wahlkampf gehabt habe. «Die Einmischung von CVP-nahen Ärzten hat zu einem klaren Entscheid geführt. Das gilt es jetzt nur noch auszuführen», interpretierte er den Volkswillen, der in der Abwahl der amtierenden Gesundheitsdirektorin Maya Büchi gegipfelt hat.

CVP/Mitte soll sich nach dem Wahlkampf beweisen

Als dann die Motion als solche am Nachmittag behandelt wurde, erklärte Herzog, warum die Überweisung nötig sei. Regierung und Spitalrat hätten genug Zeit gehabt, bis heute fehle aber eine Strategie. «Das und die Nicht-Kommunikation führte zu Unsicherheit. Das ist der Hauptgrund, warum das Parlament durchgreift und dem Regierungsrat einen klaren Auftrag gibt.» Herzog erklärte auch, dass die Motion die Verhandlungen nicht erschwere. Es sei klar, dass man Synergiegewinn nur in der Nähe, also in Luzern finde. «Es gilt jetzt, die ‹Braut› Sarnen hübsch und attraktiv zu gestalten.» Und dann ging Ivo Herzog nochmals auf die Wahlen und die Kampagne der CVP/Mitte ein: «Nach dem Wahlergebnis muss das Dossier bei einem Regierungsmitglied der CVP/Mitte angesiedelt werden.»

Guido Cotter (SP, Sarnen) sagte, dass die bisherige Kommunikation ungenügend gewesen sei, was sich im Wahlkampf niedergeschlagen habe. «Die Strategie muss vor dem Volk Bestand haben, dafür braucht es kontinuierliche Information und ein Kommunikationskonzept, sonst gibt es einen Scherbenhaufen.»

«Wenn wir uns nicht bewegen, werden wir bewegt», wies Dominik Imfeld (CVP/Mitte, Sarnen) darauf hin, dass bereits zu viel Zeit verstrichen sei. Wenn nicht bald etwas passiere, würden angesichts des Wandels im Gesundheitswesen bald andere über das Spital Sarnen entscheiden. Helen Keiser-Fürrer (CSP, Sarnen) sagte, dass die Nicht-Kommunikation der Regierung nicht nur zu einer Verunsicherung bei der Bevölkerung und beim Personal, sondern auch im Parlament geführt habe. «Die Bevölkerung soll merken, dass der Kantonsrat nicht schläft.» Ein weiteres Zögern sei keine gute Strategie.

Regierung findet Motion unnötig

Angesichts der aus gesundheitlichen Gründen abwesenden Gesundheitsdirektorin Maya Büchi und Landammann Daniel Wyler trug Baudirektor Josef Hess die ablehnende Meinung der Regierung vor, weshalb die Motion nicht nötig sei. Es gebe einen Zeitplan, wonach noch Mitte Jahr eine Absichtserklärung unterschrieben werde und die Regierung kurz darauf ihren Entscheid fällen werde. Die Regierung habe grundsätzlich keine Mühe mit dem in der Motion aufgeführten Leistungskatalog, aber es müsse schon auch darauf geachtet werden, dass man sich damit nicht einschränke. Es sei zudem auch klar, dass gesetzliche Anpassungen erfolgen müssten. Für Lacher aus dem Parlament sorgte Hess schliesslich, als er erklärte, es gebe bereits ein Kommunikationskonzept, aber es wisse halt nur die Regierung davon.