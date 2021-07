Obwalden: Nässe verursacht Landwirten Probleme

Obwalden Das Smartphone als ständiger Begleiter: Die Nässe verursacht Landwirten Probleme Es hätte noch schlimmer kommen können, sind sich Obwaldner Landwirte bewusst. Die Bedingungen wirken sich auch auf die Futterqualität aus.

Marion Wannemacher 15.07.2021, 18.22 Uhr

«Wir sind bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen», urteilt der Obwaldner Bauernpräsident Simon Niederberger. «Wenn man gesehen hat, welche Hagelschäden die Landwirtschaft in Luzern und Zug verkraften mussten, das hätte uns auch treffen können. Bis jetzt haben wir Glück gehabt.» Anhaltende Nässe, wechselhaftes Wetter, sicher keine idealen Bedingungen für das anstehende Heuen.



Adrian Zumstein auf der Alp Glaubenbielen.

Jammern ist auch nicht Sache von Adrian Zumstein, Landwirt aus Giswil. Im Kleinteil hat er seinen Milchwirtschaftsbetrieb mit 25 Kühen und 30 Stück Jungvieh. Im Sommer bewirtschaftet er die Alp Glaubenbielen, gleich nach der Passhöhe auf 1570 Meter. Dort sömmert er insgesamt 64 Kühe und 45 Kälber und Rinder. Wie ist er mit dem bisher speziellen Sommer klar gekommen?

Keine Zeit um das Heu trocknen zu lassen

«Im Tal haben wir versucht, jede Schönwetterperiode zum Heuen zu nutzen. Weil wir ausweichen können aufs Silieren, brauchen wir nicht so viel Wärme», erzählt er. «Insgesamt setzt man sich zurzeit einfach mehr mit dem Wetter auseinander und schaut auf dem Smartphone beinahe jede Stunde, wann ist es trocken und wann regnet's wieder.» Eigentlich müsse man ja nach extremer Nässe das Land mindestens mal zwei Tage trocknen lassen können, bevor man mähe, und das gemähte Gras auch wieder ein bis zwei Tage vor dem Heuen trocknen lassen. Doch diese Zeit habe man wegen des Wetters nicht: «Wir mähen am einen Tag, am nächsten müssen wir schon heuen», erklärt er.



Ganz unterschiedlich gehe man in Kollegenkreisen mit dem Wetterthema zurzeit um, weiss er. Die meisten versuchten das Beste aus der Situation zu machen, anderen schlage es schon ein wenig aufs Gemüt. «Für mich selbst ist es nicht tragisch, aber natürlich auch nicht ideal», hält Zumstein fest.



Einbussen in der Futterqualität bedeuten weniger Geld für den Bauern

Denn die Bedingungen wirkten sich auch auf die Futterqualität aus. Dadurch sinke die Fresslust des Viehs, was wieder weniger Milch aufs Kilo Futter bedeute. «Auch muss man mit mehr Landschäden und im ungünstigsten Fall sogar mit einer Bodenverdichtung rechnen», gibt der Bauer zu bedenken.

Weitaus grösserer Aufwand ergebe sich durch das derzeitige Wetter laut Zumstein aber in der Bewirtschaftung der Alp. Auf diese müssen zusätzlich auch Wiesen geheut werden. Um die Alp Glaubenbielen kümmern sich ausser ihm seine beiden Lehrlinge. «Das schlechte Wetter braucht mehr Organisation. Um grössere Landschäden zu vermeiden, muss man häufiger die Weiden wechseln und genau planen, wohin man das Vieh treibt.» Bei der grossen Anzahl von Vieh auf der Alp ist Adrian Zumstein recht gefordert. Die Auswahl der Weiden hängt von der Geländestruktur und dem Bewuchs ab. Wenn diese gross genug seien und beispielsweise mit Tannen bewachsen, unter denen das Vieh Schutz finde, müsse man das Vieh beispielsweise nicht jeden Tag in den Stall treiben. Das Jungvieh bleibt auf der Alp Glaubenbielen Tag und Nacht draussen.



Eine andere Frage sei die Nutzbarkeit der Weiden. Unter Umständen muss das Vieh zu früh auf eine andere Weide getrieben werden und könne dann erst wieder in fünf oder sechs Wochen dort weiden. Eins steht für den Giswiler Bauern fest: «Wenn das Wetter weiter schlecht bleibt, können sich die Weiden nur schlecht von Trittschäden erholen.»