Der Sarner SP-Kantonsrat Max Rötheli tritt nach 16 Jahren ab

Obwalden Den Gemeinden wird seine Stimme im Kantonsparlament fehlen Der Sarner Gemeindeschreiber Max Rötheli muss wegen der Amtszeitbeschränkung nach 16 Jahren sein Mandat im Kantonsrat aufgeben. Philipp Unterschütz 19.05.2022, 05.00 Uhr

Max Rötheli (SP, Sarnen), hier in seinem Büro im Sarner Gemeindehaus, muss wegen der Amtszeitbeschränkung von 16 Jahren aus dem Kantonsrat austreten. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 22. April 2022)

«Amtsmüde bin ich nicht, aber aufgehört hätte ich trotzdem», sagt der Sarner Gemeindeschreiber Max Rötheli, der nach 16 Jahren als Kantonsrat am Freitag seinen Sessel im Parlament räumen muss. Irgendwann sei es genug. Zudem war er ausser in Obwalden früher auch 12 Jahre Kantonsrat in Solothurn.

Dass er überhaupt so lange im Obwaldner Kantonsrat sass, habe vor allem mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun. «Die Kombination hat es spannend gemacht. Als Gemeindeschreiber bin ich mit den Themen, die im Kantonsrat behandelt werden, fast täglich konfrontiert. Wäre ich in der Privatwirtschaft tätig, hätte mein Engagement wohl nicht so lange gedauert.»

Während er als Gemeindeschreiber – «dafür muss man einen breiten Rücken haben», sagt Rötheli – die politischen Entscheide des Gemeinderates vollziehen muss, konnte er im Parlament gestalterisch mitwirken. Und da trat Max Rötheli oft als die Stimme der Gemeinden auf und brachte in seinen Voten oder in den vorberatenden Kommissionen deren Sichtweise ein. Dieses Engagement für die Gemeinden wird künftig fehlen.

Sitzverlust überraschte ihn

Bei den Wahlen gelang es der SP nicht, den Sitz von Max Rötheli im Parlament zu verteidigen. In Sarnen besetzt die Partei künftig nur noch zwei statt drei Sitze. War es ein Fehler, dass er bis zum Ende der Legislatur im Amt blieb und sich nicht vorzeitig zurückzog, um einem Nachrutschenden die Möglichkeit zu geben, als Bisheriger mit besseren Chancen in die Wahl zu ziehen? «Ich war überrascht, dass der Sitz verloren ging.» Max Rötheli vermutet, dass die GLP und deren Listenverbindung mit der CVP den Sitz kostete. «Vorzeitige Rücktritte sollten nicht einreissen, ausser bei gesundheitlichen Gründen oder einem Wegzug, da kann das ja mal nötig sein. Die Kandidierenden werden ja von den Leuten für eine ganze Legislatur gewählt.»

28 Jahre in zwei Kantonsparlamenten Max Rötheli, der genau am Tag seiner letzten Parlamentssitzung am 20. Mai 63 Jahre alt wird, wohnt seit Ende 2002 in Sarnen. Er ist verheiratet und hat 4 Töchter. Der gelernte Kaufmann mit Ausbildung zum Gemeindeschreiber ist seit 31 Jahren Gemeindeschreiber, davon 21 Jahre in Sarnen. Seit mehr als 40 Jahren ist er Mitglied der SP. In den Obwaldner Kantonsrat kam er 2006. Früher war er auch schon 12 Jahre Kantonsrat in Solothurn. Max Rötheli ist auch begeisterter Fasnächtler und Mitglied der Sarner Lälli Zunft. 2019 war er Zunftmeister.

Dass die Wahl in Obwalden für die SP verloren ging, liege neben der erwähnten Listenverbindung auch daran, dass die Partei vor vier Jahren überraschend zwei Sitze gewonnen hatte, die jetzt wieder verloren gingen. «In der politischen Arbeit haben wir meines Erachtens keine Fehler gemacht.» Die Landkantone seien für die Linke generell ein hartes Pflaster. Man hätte es auch schwerer, Leute für politische Ämter zu gewinnen. «Viele wollen sich hier nicht mit unserem politischen Gedankengut exponieren.» Insofern ticke Obwalden anders als städtische Gebiete, aber nicht anders als andere ländliche Kantone.

Viel Arbeit für weniger Köpfe

Den Stundenaufwand für seine parlamentarische Arbeit hat Rötheli nie berechnet. Vielleicht ein 10 Prozent Pensum, schätzt er. Dazu gehören nebst den Parlamentssitzungen die Kommissionsarbeit und das Aktenstudium. Und Anlässe, die man als Parlamentsmitglied besuchen müsse. «Immerhin hatte ich den Vorteil, dass mir oft Geschäfte schon zuvor als Gemeindeschreiber über den Tisch gelaufen waren, zum Beispiel Vernehmlassungen zu Gesetzesänderungen.» Als Kleinpartei müsse man die gleichen Geschäfte bearbeiten, wie die grösseren Parteien.

«Aber die Arbeit muss halt auf weniger Köpfe verteilt werden, entsprechend grösser ist der Aufwand für die Einzelnen.»

«Ich sehe die SP in Obwalden aber nicht als Verliererpartei», betont Max Rötheli. Selbstverständlich hätte man einen schweren Stand, wenn es darum gehe, im Parlament die eigenen Ideen einzubringen. «Aber wir haben trotzdem viel erreicht. In der vorberatenden Kommission konnten wir unsere Meinung einbringen, und sie wurde auch akzeptiert. Das sieht man nach aussen gar nicht so.» Obwalden habe eine gute Kultur, andere Meinungen anzuhören und auch zu akzeptieren. «Persönlich war ich im Parlament natürlich schon manchmal enttäuscht, aber ich konnte das immer schnell verarbeiten und wieder nach vorne blicken.»

Darum kam es nie zu einem Regierungsrat Max Rötheli

Warum ist Max Rötheli als politisches Schwergewicht nie selber für die Regierungsratswahlen angetreten? «Es braucht viel, bis in Obwalden ein SP-Vertreter in die Regierung gewählt würde. Ich bin mit Leib und Seele Gemeindeschreiber. Für mich war es wichtiger, in dieser Position den Rückhalt der Bevölkerung zu haben. Diesen hätte ich mit einer verunglückten Kandidatur allenfalls verspielt.»

Trotzdem ist er doch der Meinung, dass die SP versuchen müsste, Kandidaturen aufzubauen. Ohne Leute zu verheizen, sollte es darum gehen, so vermehrt ins Gespräch zu kommen, die Positionen der Partei öffentlich zu machen und das Image zu pflegen. Aber man habe bis jetzt niemanden gefunden.

Mit dem Einzug der GLP ins Parlament wird es für die SP nicht einfacher. Max Rötheli sieht zwar wenig Gemeinsamkeiten mit der seines Erachtens bürgerlichen Partei. «Im wichtigen Thema Klimaschutz ist sie aber durchaus eine gewisse Konkurrenz, da sehe ich aber auch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit.» Ansonsten wird die SP Obwalden in näherer Zukunft auch sehr mit sich selber beschäftigt sein. «Uns steht ein Generationenwechsel bevor», sagt Max Rötheli. «Wichtige Parteivertreter wie Evi Morger, Guido Cotter oder Ambros Albert werden sich auf absehbare Zeit aus Altersgründen zurückziehen. Wir müssen jüngere Leute und vermehrt auch Frauen für politische Ämter gewinnen.»

Der Rücktritt des SP-Parteipräsidenten Benjamin Kurmann hat Max Rötheli nicht gänzlich überrascht. Kurmann habe das schon zuvor angekündigt. «Das hat die Situation für die Partei natürlich erschwert. Der Vorstand um Peter Lötscher muss sich nun zusammentun und das lösen. Er muss auch weitere Mitglieder im Alter zwischen 30 und 50 Jahren finden.» Für ihn selber kommt das Amt nicht in Frage, er werde nicht nur politisch, sondern auch beruflich sein Pensum reduzieren.

Max Rötheli neben dem Lälli-Brunnen vor dem Gemeindehaus. Der begeisterte Fasnächtler war 2019 Lälli Zunftmeister. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 22. April 2022)

Das wird Obwalden künftig beschäftigen

Auf die Frage, welche Herausforderungen auf Obwalden zukommen, zählt Max Rötheli vier für ihn wichtige Themen auf. Da sei die Alterspolitik, die sich nicht nur bei den Gemeinden sehr akzentuieren werde, und bei der sich der Kanton ebenfalls engagieren müsse. Bei der Immobilienstrategie sei es wichtig, dass die Gebäude trotz Sparkurs gut erhalten würden. «Das darf nicht wegen fehlender Mittel der nächsten Generation überlassen werden.» Beim Klima müssten konkrete Massnahmen definiert und dann auch umgesetzt werden. «Bisher ist hier zu wenig gegangen, das Thema muss aktiver bearbeitet werden.»

Und schliesslich werde das Wahlsystem ein Thema werden. «Das System Pukelsheim muss kommen, weil es das gerechteste System ist. Damit hätte die CVP nicht drei Sitze gewonnen und gleichzeitig die SVP zwei Sitze verloren.» Insofern hofft Max Rötheli auch, dass es von der SVP Schützenhilfe in dieser Beziehung geben könnte. Und zur kürzlichen Verwaltungsreorganisation und Departmentsverteilung der Regierung meint Rötheli, diese mache Sinn. «Und ich bin auch sicher, dass die Regierung die Lehren aus den Wahlen und den Diskussionen um die Spitalstrategie zieht und einer besseren Kommunikation mehr Aufmerksamkeit schenkt.»

Und wie geht es für den Politiker Max Rötheli weiter? Kann er sich wirklich zurückziehen? «Ja, zuerst mache ich nun wirklich eine Pause. Ich bin 63, bis zur Pensionierung nehme ich keine Ämter an. Was nachher kommt, werden wir sehen.»

