Obwalden «Immerhin sieht man sich über den PC»: Statt wie üblich mit Kaffee und Kuchen kommt der Englisch-Kurs jetzt via Zoom Viele Angebote der Pro Senectute können derzeit nicht stattfinden. Bei einem Sprachkurs geht man nun aber innovative Wege. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich virtuell zum gemeinsamen Lernen. Martin Uebelhart 09.03.2021, 16.30 Uhr

Es ist kurz vor neun Uhr am Montagmorgen. Kursleiter Paul Wyss sitzt in seinem Haus in Sarnen im Arbeitszimmer vor dem Laptop, das Programm Zoom ist aufgestartet und die Unterlagen für den Englisch-Kurs liegen bereit. Nach und nach schalten sich die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu, sind per Video aus ihren guten Stuben zugeschaltet. Es ist der zweite Morgen des laufenden Kurses, der von der Pro Senectute angeboten wird. Die zwei Frauen und vier Männer haben Jahrgänge zwischen 1942 und 1954 und freuen sich auf anderthalb Stunden Sprachunterricht.

Punkt neun geht es los. Paul Wyss erkundigt sich zunächst nach den Hausaufgaben: Verständnisfragen zur Einleitung des Buches «Time Machine» von H. G. Wells. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter mit verschiedenen weiteren Übungen. Es dreht sich unter anderem ums Essen und um Rezepte. Paul Wyss geht die Aufgaben mit den Englisch-Enthusiasten durch, erklärt, wo Unklarheiten bestehen. Und er verteilt die nächsten Hausaufgaben.

Alle sollen sie ein Rezept aufschreiben mit den Zutaten und der Kochanleitung. Es dürfe schwieriger sein, als ein Ei zu kochen, umreisst Wyss die Anforderungen. Während der Lektion zeigen sich auch die Grenzen des Online-Unterrichts: «In dem Unterrichtsmaterial, mit dem wir arbeiten, gibt es auch Gruppenarbeiten oder spielerische Ansätze», sagt Wyss. Diese liessen sich derzeit kaum vernünftig einbetten, räumt er ein.

Paul Wyss leitet einen Englisch-Kurs der Pro Senectute Obwalden. Derzeit führt er den Kurs online via Zoom durch. Bild: Martin Uebelhart (Sarnen, 8. März 2021)

Wyss war von 1977 bis 2015 Lehrer an der Kantonsschule Obwalden. Im Hauptfach unterrichtete er Deutsch, im Nebenfach Englisch. Von 2005 bis 2016 lehrte er zusätzlich Deutsch für Berufsmaturanden am Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Obwalden. Seit seiner Pensionierung ist er Kursleiter bei der Pro Senectute für Englisch. Weiter führt er noch einen Kurs in Literaturgeschichte. «Dieser ruht derzeit», bedauert Wyss. Ruhen muss coronabedingt auch seine Dozenten-Tätigkeit an der Senioren-Universität Luzern.

Zwei Drittel der Teilnehmer sind online mit dabei

«Als wir uns im vergangenen Herbst das letzte Mal physisch zu unserem Englisch-Kurs treffen konnten, nahmen neun Personen daran teil», erzählt Wyss, der in dieser Woche seinen 70. Geburtstag feiert. «Zwei Drittel von ihnen haben sich dazu entschlossen, auch online dabei zu sein.» Drei Leute hätten das nicht gewollt, teils weil sie die technischen Voraussetzungen nicht hatten. «Doch haben sie zugesichert, wieder dabei sein zu wollen, wenn wir uns wieder zu den Unterrichtsstunden versammeln können», hält Paul Wyss fest.

«Gerade in unserer Altersgruppe geht es nicht darum, dass wir Weltmeister werden in Englisch», meint er weiter. Ein wichtiger Teil sei, dass man rauskomme und Leute treffe. «Und das ist in unserer Gruppe grossartig», schwärmt der Kursleiter. Die Kaffeepausen seien immer das Highlight – mit Kuchen und Guetzli. Regelmässig seien sie auch essen gegangenen zusammen, etwa zu Weihnachten oder zum Semesterende. Paul Wyss zeigt sich überzeugt:

«Mit dem Lernen via Internet können wir immerhin dafür sorgen, dass der Kurs nicht einschläft.»

Dennoch: Der soziale Austausch falle weitgehend dahin. «Es ist besser als nichts», trotzt er der Situation die positive Seite ab. Sie alle könnten den Tag kaum erwarten, wo man sich wieder im Kurslokal Auge in Auge gegenübersitzen könne.

Eine besondere Herausforderung war es, den Kurs fit fürs Internet zu machen. Paul Wyss musste sich darum kümmern, das Kommunikationstool Zoom auf seinen Computer zu bringen. Und er hatte anfänglich zuweilen Probleme mit der Bandbreite seines Internetanschlusses. Er habe viele Tricks und Kniffe gelernt: «Ich bin ganz stolz, dass ich die virtuelle Wandtafel nutzen und Inhalte aus dem Internet einspielen kann.»

15-Jähriger half mit der Computertechnik

Unterstützung erhielten er und die Kursteilnehmer vom 15-jährigen Sarner Manuel Moritz, der die dritte Oberstufe an der Sarner Grundacher Schule besucht und im Sommer eine Lehre als Kaufmann EFZ beginnt. «Für meine Abschlussarbeit, die sich um einen sozialen Aspekt drehen sollte, hatte ich mit Pro Senectute Kontakt aufgenommen. Ich bot meine Hilfe an, etwa für die Handy-Fragestunden», sagt Manuel Moritz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dann sei die Idee in den Fokus gerückt, den Englisch-Kurs online durchzuführen. Zunächst hat er mit Paul Wyss die technischen Anforderungen und Möglichkeiten angeschaut. Nach der Entscheidung, den Kurs durchzuführen, habe er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Zoom nähergebracht. Dazu gab es noch im vergangenen Jahr einen Kurs bei der Pro Senectute.

«Ich hatte auch ein Dossier geschrieben, dass jene Personen, die keine Möglichkeit hatten, ihren Computer mitzubringen, das Programm zu Hause installieren konnten.»

Er sei beeindruckt davon gewesen, wie sich die älteren Personen auf die Technik eingelassen hätten. «Ich finde, sie haben das super gemacht», windet er ihnen ein Kränzchen. Für ihn selbst habe es den Vorteil gehabt, dass er seine Abschlussarbeit, die bis zu den Osterferien fällig ist, bereits vor Weihnachten zum grössten Teil habe abschliessen können.

Teilnehmer vermissen den direkten Kontakt

Godi Huber aus Kerns ist einer der Kursteilnehmer. «Ich habe mich sehr gefreut, dass die Pro Senectute den Sprachkurs online anbietet», sagt der 78-Jährige auf Anfrage. «Ich bin immer interessiert an Neuem und habe keine Angst vor der Technik», gibt er zu Protokoll. Für den Kurs nutzt er sein iPad. Es möge schon seine Vorteile haben, bei Regen für den Kurs das Haus nicht verlassen zu müssen, meint er. Doch auch er vermisst die direkten sozialen Kontakte.

«Immerhin sieht man sich über den PC, doch im Kurslokal ist der Austausch mit dem Leiter und den anderen Teilnehmern unmittelbarer.»