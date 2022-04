Zentralbahn-Passagiere in Obwalden zur Maskenpflicht-Aufhebung

Obwalden Der erste Tag im Zug ohne Maske: «Schön, wenn sich die Leute wieder anlächeln können» Seit Freitag ist die Maskenpflicht auch im öffentlichen Verkehr Geschichte. Was sagen die Fahrgäste der Zentralbahn dazu? Matthias Piazza Jetzt kommentieren 01.04.2022, 16.00 Uhr

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich in den Zügen und Bussen am Freitag bietet: Die Fahrgäste, zumindest die allermeisten, reisen ohne Maske, die orangen Aufkleber an den Zugtüren, die auf die Maskenpflicht hinwiesen, sind verschwunden, auch die entsprechenden Durchsagen ertönen nicht mehr.

Der 1. April markiert im Pendleralltag eine neue Ära. Fast zwei Jahre lang, vom Juli 2020 bis am Donnerstag, galt im öffentlichen Verkehr die Maskenpflicht, so lange wie sonst in keinem anderen Lebensbereich. In Restaurants und Läden etwa wurde die Maskenpflicht später eingeführt und auch wieder früher aufgehoben. Mit der Rückkehr zur normalen Lage verschwand die Maske nun auch aus Zügen und Bussen.

Die neue Realität ist an diesem Freitagmorgen noch etwas gewöhnungsbedürftig, wie ein Ortstermin beim Bahnhof Sarnen zeigt. «Ich musste mich zuerst auf dem Smartphone vergewissern, ob die Maskenpflicht wirklich aufgehoben ist, es wäre mir sonst peinlich gewesen, wenn ich als Einzige die Maske im Postauto getragen hätte», sagt Tamara Höltschi, die mit dem Postauto von Kerns angereist ist und auf den Zug nach Luzern wartet.

Tamara Höltschi aus Kerns. Bild: Matthias Piazza (1. April 2022)

Mit der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr habe sie keine Probleme gehabt, da sie nur etwa eine Stunde unterwegs sei. «Zu Beginn war es zwar schon ein komisches Gefühl, aber nach etwa zwei Wochen hatte ich mich an die Maske gewöhnt.» Trotzdem sei sie froh, dass die Maske nun auch im ÖV weggefallen sei. «Es ist schön, wieder das Lächeln der Leute zu sehen», freut sie sich. Sie setze nun auf die Eigenverantwortung der Reisenden.

Jill Liebermann hat gerade ihre erste maskenfreie ÖV-Fahrt seit Juli 2020 hinter sich, als sie aus dem Postauto von Flüeli-Ranft aussteigt. Für sie ist die Pandemie schon weit weg. «Als hätte es die Maskenpflicht nie gegeben», meint sie.

Jill Liebermann aus Flüeli-Ranft. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 1. April 2022)

Sie findet es richtig, dass die Massnahmen nun beendet wurden, diesen Schritt hätte man sowieso irgendwann vollziehen müssen. Sie hätte sich allerdings auch vorstellen können, die Isolationspflicht noch für eine Weile aufrechtzuerhalten.

In der S5 sitzt Elias Eichmann, der via Hergiswil nach Engelberg fährt, wo er wohnt. Er befürwortet diesen Schritt. «Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man den Leuten möglichst viele Freiheiten lässt. Sie sollen selber entscheiden dürfen, ob sie eine Maske im öffentlichen Verkehr tragen wollen oder nicht.»

Elias Eichmann in der S5 von Giswil nach Luzern. Bild: Matthias Piazza (1. April 2022)

Er selber habe sich beim Einsteigen die Frage des Maskentragens kurz gestellt. Als er niemanden mit Maske gesehen habe, habe er sie auch nicht angezogen. Wenn in einem vollen Wagen Leute nahe beieinander seien, könne die Maske nach wie vor sinnvoll sein, um sich und andere zu schützen.

Einer der wenigen Passagiere, die in dieser S5 nach Luzern eine Maske tragen, ist Matthias Ettlin, der in Giswil zugestiegen ist. «Mich stört die Maske nicht, ich trage sie freiwillig.»

Matthias Ettlin im Zug von Giswil nach Luzern. Bild: Matthias Piazza (1. April 2022)

Der Schutz vor einer Ansteckung spiele für ihn dabei eine untergeordnete Rolle. Für ihn sei die Maske wie ein Ac­ces­soire. Er spricht von einem richtigen Entscheid der Behörde, das Maskentragen freiwillig zu machen.

Ein Bild vergangener Zeiten: Zentralbahn-Passagiere in der S5 Giswil–Luzern während des Maskenobligatoriums. Bild: Matthias Piazza (27. Januar 2021)

