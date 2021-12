Obwalden Der Kanton hat seinen Internetauftritt technisch und optisch überarbeitet Wer ab sofort die Kantonswebsite abruft, findet eine geräteoptimierte Ansicht sowie eine neue Navigationsstruktur vor: Der Kanton will seine Website mit dem «Redesign» benutzerfreundlicher machen. 03.12.2021, 12.59 Uhr

Die Website www.ow.ch sollte benutzerfreundlicher und attraktiver werden: Deshalb hat der Kanton Obwalden seinen Internetauftritt umfassend überarbeitet, also technisch und optisch erneuert. Wie er in einer Medienmitteilung schreibt, würden sich die Inhalte auf der Seite neu an die jeweilige Bildschirmgrösse anpassen und seien so für alle Geräte optimiert. Ausserdem sei auch die Darstellung übersichtlicher. Im Zentrum der Startseite steht nun eine Suchfunktion, damit schnell auf Themen, Dienstleistungen oder Publikationen zugegriffen werden kann. Auch die Navigationsstruktur wurde leicht angepasst, damit der Zugang zu den gewünschten Seiten benutzerfreundlicher und intuitiver erfolge.