Obwalden Der neue Vikar wurde über Umwege zum Priester – nun freut er sich auf Alpnach und seine Bräuche Joachim Cavicchini ist vor kurzem zum Priester geweiht worden. Nun verlässt er seine Stelle im Kanton Schwyz, um in Alpnach als Vikar zu arbeiten. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 04.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einfach werde es nicht, sagt Joachim Cavicchini. Der 41-jährige Priester meint damit den Umstand, dass er sich bald von seiner bisherigen Pfarrgemeinde und ihren Mitgliedern verabschieden muss.

Denn am 1. August beginnt der gebürtige Süddeutsche als Vikar in der katholischen Pfarrei Alpnach, wo er dereinst Pfarrer Thomas Meli ersetzen könnte. Noch eine kurze Zeit lang darf Cavicchini nun also seine Arbeit in Schindellegi SZ, seine Wohnung im Pfarrhaus und die dazugehörige Sicht auf den Zürichsee geniessen.

Während der Fotograf diese Aussicht nutzt, um im Pfarrgarten die Bilder von Cavicchini für diesen Artikel zu schiessen, spazieren zwei Gemeindemitglieder vorbei. «Kommen Sie doch auch noch mit aufs Foto, dann haben wir noch zwei schöne Damen drauf», scherzt der Vikar. Nach einem kurzen Dialog freuen sich die amüsierten Frauen bereits auf den nächsten Gottesdienst: «Bis am Sonntag!»

Joachim Cavicchini vor der Kirche in Schindellegi. Bild: Urs Hanhart (29. Juni 2022)

Zweiwöchiger Fussmarsch nach Obwalden

Trotz des nicht einfachen Abschieds von Mitgliedern wie diesen und der Gemeinde, die nach seiner Einbürgerung mittlerweile auch sein Heimatort ist, spürt man seine Vorfreude auf Alpnach.

«Die Gegend ist wunderschön und auch auf die Traditionen, die in Obwalden gepflegt werden, freue ich mich.»

Dinge wie Alpsegnungen, Älplerchilbi oder Jodelmessen würden ihm sehr entsprechen. Zudem schaue er mit Freude den neuen Begegnungen und der Arbeit mit dem neuen Team entgegen, das einen sehr professionellen Eindruck mache.

Kontakt mit dem Kanton Obwalden hatte Cavicchini bereits in jungen Jahren. An einem Ministrantenlager in Stalden nahm er zum Beispiel schon teil. Als kleines Kind habe er zudem an einer Fusswallfahrt teilgenommen, die ihn durch einen zweiwöchigen Marsch von seinem damaligen Wohnort Heidenheim an der Brenz zur Bruder-Klaus-Kapelle in Flüeli-Ranft brachte.

Zölibat stand zur Debatte

Einen etwas längeren Weg legte Cavicchini nicht nur nach Obwalden zurück. Auch jener, der ihn letztlich zum Priester werden liess, nahm etwas mehr Zeit in Anspruch als in anderen Fällen. Ob er diesen Weg wirklich gehen will, war für ihn nicht zu jedem Zeitpunkt klar.

Zwar schlug er ihn nach dem Abitur mit 18 Jahren gleich ein und nahm nach einem Jahr Altsprachschule sein Grundstudium am Tübinger Priesterseminar auf.

«Dann ging jedoch die Beziehung einer alten Freundin in die Brüche, und ich dachte, es könnte vielleicht doch noch etwas werden ohne Zölibat.»

Denn die alte Bekanntschaft hätte das Potenzial für eine Liebesbeziehung gehabt.

Die Arbeit als Seelsorger liegt Cavicchini. Bild: Urs Hanhart (29. Juni 2022)

So verliess Cavicchini den Weg zum Priester, schob neun Monate Zivildienst in einem Sterbehospiz ein und schloss sein Theologiestudium danach als Laie ab. Die Arbeit in einer Pfarrei hätte der Nichtpriester schliesslich als Pastoralassistent aufnehmen wollen. Als solcher hätte er sich unter anderem auch als Seelsorger betätigen können – eine Arbeit, die ihm seit dem Zivildienst besonders liege.

«Es war aber bald schon klar, dass es für die vorhandenen Stellen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu viele Bewerber gibt.»

Und letztlich ging Cavicchini denn auch leer aus.

Missionare ebnen den Weg nach Schwyz

«Während eines einjährigen Praktikums versuchte ich dann zunächst, mich beruflich in Deutschland neu zu orientieren und schnupperte unter anderem als Bestatter.» Dann bewarb er sich für einen dreijährigen missionarischen Dienst in Afrika, bei Missionaren aus Immensee SZ.

«Kennengelernt hatte ich diese über meine Tante, die zeit ihres Lebens als Klosterfrau in Zimbabwe tätig gewesen war, und dort als Krankenschwester und in der Ausbildung von Hebammen viel mit diesen Patern aus der Schweiz zusammengearbeitet hatte.»

Aus dem missionarischen Dienst wurde für Cavicchini zwar nichts. Jedoch tat sich durch die Bewerbung im Kanton Schwyz eine andere Tür auf. Der damalige Generalvikar der Urschweiz, Martin Kopp, fragte schliesslich bei ihm an, ob er nicht im Seelsorgeraum Berg mit den Ortschaften Feusisberg, Schindellegi und Wollerau als Jugendseelsorger beginnen möchte. Cavicchini sagte zu und trat seine Stelle 2009 an. Drei Jahre später wurde er zum Pastoralassistenten ernannt.

«Eher der beständige Typ»

Irgendwann kam auch wieder die Frage auf, ob es nicht doch noch in Richtung Priester gehen soll. «Mit bald 40 dachte ich mir, jetzt könnte ich mich eigentlich mal entscheiden, welche Lebensform es sein soll», erzählt Cavicchini. Denn mit der erwähnten Freundin habe es letztlich doch auch nicht geklappt. «So habe ich mich schliesslich beim Bistum Chur gemeldet mit dem Wunsch nach der Priesterweihe.»

Vikar Joachim Cavicchini wird Ende August offiziell begrüsst. Bild: Urs Hanhart (29. Juni 2022)

Seit dem 19. März ist Cavicchini nun geweihter Priester, und kann dadurch als Vikar amten. Somit kann er auch die heiligen Sakramente spenden. In Alpnach wird er zunächst ebenfalls zwei Jahre lang in dieser Funktion tätig sein, bevor er schliesslich Thomas Meli als Pfarrer ersetzen könnte. Nach der zweijährigen «Probezeit» werde man das dann entscheiden. Zusagen würde dies dem humorvollen Vikar durchaus.

«Ich bin schon eher der beständige Typ.»

Dann könnte auch ein weiterer, nicht einfacher Abschied vermieden werden.

Hinweis: Der Begrüssungsgottesdienst für Joachim Cavicchini ist am 28. August um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Alpnach vorgesehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen