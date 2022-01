Jürg Bollhalder ist neuer Kantonsarzt in Obwalden

Obwalden Der Urner Kantonsarzt Jürg Bollhalder wird neuer Kantonsarzt in Obwalden Eine Nachfolge von Mario Büttler als Obwaldner Kantonsarzt wurde gefunden. Der bisherige Urner Kantonsarzt Jürg Bollhalder wirkt neu als gemeinsamer Kantonsarzt für Uri und Obwalden. Manuel Kaufmann 20.01.2022, 11.06 Uhr

Jürg Bollhalder, Kantonsarzt für Obwalden und Uri Bild: PD

Der Obwaldner Regierungsrat hat Jürg Bollhalder zum neuen Kantonsarzt gewählt, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Der 51-jährige Arzt mit Praxis in Altdorf bekleidet bereits seit 2018 das Amt des Urner Kantonsarztes. «Zuvor war er bereits während fünf Jahren stellvertretender Urner Kantonsarzt und während zwölf Jahren als leitender Arzt in einem Gesundheitszentrum in Altdorf tätig», heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Amt als Urner Kantonsarzt wird Jürg Bollhalder nach wie vor ausführen. «Diese interkantonale Zusammenarbeit eröffnet wertvolle fachliche Synergien für beide Kantone», schreibt der Kanton Uri in einer Mitteilung. Bollhalder tritt per 24. Januar 2022 die Nachfolge von Mario Büttler an, der in Pension geht und sein Amt nach 29 Jahren abgibt.