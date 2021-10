Älplergesellschaften in Obwalden wollen Chilbenen durchführen

Obwalden Die Älplergesellschaften bemühen sich um die Durchführung ihrer Chilbenen Während in Nidwalden fast alle Älplerchilbenen dieses Jahr abgesagt werden mussten, sieht es in Obwalden etwas anders aus. Man versucht, den Leuten trotz Einschränkungen etwas zu bieten. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Es ist eine jahrhundertealte Obwaldner Tradition: Die Bauern kommen im Herbst zusammen und danken nach dem Alpsommer für die Ernte. Jede Gemeinde im Kanton führt traditionellerweise eine oder mehrere Älplerchilbenen durch. Dabei kommen je nach Gemeinde oft mehrere hundert Leute zusammen. Aus diesem Grund mussten wegen des Veranstaltungsverbots letztes Jahr alle Chilbenen abgesagt werden. Auch heuer fallen wieder viele Älplerchilbenen aus. In einigen Gemeinden versucht man aber, trotz der Einschränkungen etwas auf die Beine zu stellen.

Älplerchilbi Sarnen 2018: Das schöne Wetter lockte viele Zuschauer auf den Dorfplatz. Bild: Robert Hess (Sarnen, 13. Oktober 2018)

Die Älplergesellschaft Sarnen hat sich für eine Zwischenlösung entschieden. So wird am 16. Oktober keine Älplerchilbi, sondern ein Älplertag durchgeführt. Der Gottesdienst und das Mittagessen werden inoffiziell und im kleinen Rahmen stattfinden. «Wenn das Wetter stimmt, wird es für die Öffentlichkeit um 14.00 Uhr einen Alpabzug im Sarner Dorf geben», sagt Präsident Daniel von Ah. Dieser war in den letzten Jahren stets ein beliebter Publikumsmagnet.

Auch in Kerns kamen jeweils mehrere hundert Leute an die Älplerchilbi. «Die Kirche war meistens voll», sagt Vreni Windlin, Frau des Älplerpflegers. Das Volk schaute beim Fahnenschwingen zu und die Älplersprüche wurden auf dem Schulhausplatz vorgetragen. Dieses Jahr könne nur innerhalb der Älplergesellschaft gefeiert werden. Dies seien aber immerhin etwa 200 Personen, wenn alle anwesend seien. «Wir müssen schauen, wie viele Älpler sich bis am 1. Oktober noch anmelden», sagt Windlin. Bei zu wenigen Anmeldungen lohne es sich nicht am 22. Oktober eine Chilbi durchzuführen. Falls aber eine stattfindet, bräuchten die Älpler ein Zertifikat.

Zur Freude des Publikums machten die Wilden an der Älplerchilbi Giswil 2019 ein ziemlich ruppiges Tänzchen. Foto: Romano Cuonz (Giswil, 26. Oktober 2019)

Für die Älplerchilbi Melchtal sei ein Zertifikat lediglich für das Mittagessen notwendig, sagt der Melchtaler Älplerpfleger Michael Rohrer. «Die Kirche ist ohnehin auf 50 Personen beschränkt.» Die Chilbi findet am 16. Oktober statt. Dabei kommen die Älpler auch in den Genuss der Älplersprüche, die unter freiem Himmel mit Abstandsregelungen vorgetragen werden können.

Diesen Plan verfolgt man auch in Sachseln. «Die Älplerchilbi wird am 6. November im kleinen Rahmen als Vereinsanlass durchgeführt, aber das Vortragen der Älplersprüche ist draussen möglich», sagt Beat Rohrer, Präsident der Älplergesellschaft Sachseln.

Gänzlich im Freien soll die Älplerchilbi in Giswil am 30. Oktober sein. «Gottesdienst, Mittagessen sowie die Sprüche: Bei uns wird alles draussen stattfinden», sagt Älplervater Joe Berchtold. Dafür könne man auf eine Zertifikatspflicht verzichten. Berchtold erwartet dieses Jahr etwas weniger Leute als in den anderen Jahren, doch «wenn das Wetter stimmt, könnten schon 300 bis 400 Leute zusammenkommen.»

Nächstes Jahr soll endlich wieder so getanzt werden können, wie hier an der Älplerchilbi in Alpnach im Jahr 2019. Bild: Robert Hess (Alpnach, 9. November 2019)

Auch in Alpnach ist man gewillt, etwas auf die Beine zu stellen. «Absagen wäre natürlich das Einfachste, doch wir wollen dieses Jahr wieder etwas organisieren», sagt Anton Enz, Schreiber der Älplergesellschaft Alpnach. So findet dieses Jahr der Gottesdienst wieder statt. Zwar mit Zertifikatspflicht und Kapazitätsbeschränkung, dafür können aber auch Leute teilnehmen, die keine Mitglieder der Älplergesellschaft sind. Auch das Mittagessen im Restaurant Schlüssel findet wieder statt. Über das weitere Vorgehen am Nachmittag werde noch beraten, der Entscheid liege dort bei der Trachtengesellschaft.

Die zweite Älplerchilbi in Alpnach, die Älplerchilbi Schoried, findet dieses Jahr nicht statt.

Weiter müssen auch die Älplerchilbenen Lungern, Stalden, Wilen und Kägiswil aufs nächste Jahr verschoben werden. Der Präsident der Älplergesellschaft Kägiswil, Hampi Lussi, hätte gerne eine Chilbi durchgeführt: «Es ist sehr schade, dass die Älplerchilbi dieses Jahr wieder ausfällt, speziell die jungen Leute hatten sich sehr darauf gefreut.» Man wolle aber niemanden ausgrenzen und nur für die Älplerchilbi hätten die wenigsten extra einen kostenpflichtigen Test gemacht.

In Engelberg werden am 10. Oktober die Mitglieder der Älplergesellschaft den Gottesdienst besuchen und zusammen zu Mittag essen. «Für die Öffentlichkeit mussten wir dieses Jahr leider alles absagen», bedauert Patricia Niederberger, Präsidentin der Älplergesellschaft Engelberg.