Obwalden: Kollektivunterkunft für Flüchtende wird eingerichtet

Obwalden Die Arbeiten für die Kollektivunterkunft für Kriegsflüchtlinge sind im vollem Gang 80 aus der Ukraine Geflohene finden in Giswil bald eine Wohnmöglichkeit. Die Zeit drängt, die Vorbereitungsarbeiten sollen so schnell wie möglich vonstattengehen. Florian Pfister Jetzt kommentieren 16.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Zivilschützer tragen Zeltwände in den Garten, wo das Grundgerüst eines kleinen Zelts bereits aufgebaut ist. Darin stehen Holztische und -bänke. Zwei andere Zivilschützer mähen den Rasen, ein anderer wiederum hantiert mit der Kettensäge, um die Sträucher zurechtzuschneiden.

Der Zivilschutz hilft tatkräftig mit, um das Areal schöner zu gestalten. Bild: Florian Pfister (Giswil, 16. März 2022)

Es ist einiges los im und um das Hotel Krone in Giswil. Der Zivilschutz kümmert sich um die Umgebung und die Einrichtungen. Auch sicherheitstechnische Arbeiten müssen erledigt werden. So entsteht beispielsweise am Bach ein Haag. Die grundsätzliche Aufgabe des Zivilschutzes: Das Nebengebäude des Hotels Krone soll bewohnbar gemacht werden. Es herrscht Zeitdruck, bald werden hier 80 Geflüchtete aus der Ukraine eine Unterkunft erhalten.

Das Hotel Krone in Giswil. Bild: Florian Pfister (Giswil, 16. März 2022)

Regierungsrat Christoph Amstad nimmt einen Augenschein vom Geschehen. Er spricht von einem optimalen Standort, um eine Kollektivunterkunft einzurichten. «Das Hotel Krone ist zentral gelegen, zum Bahnhof ist es nicht weit», sagt er:

«Ich bin froh, dass wir die Unterkunft nicht unter dem Boden in einer Zivilschutzanlage errichten mussten.»

Es sei eine Win-win-Situation, sowohl für den Kanton als auch für den Besitzer des Hotels, welches leer steht. Die Miete basiert auf den regulären Ansätzen für die Unterbringung im Asylwesen.

Noch sei schwierig einzuschätzen, wie viele Geflüchtete effektiv in den Kanton Obwalden kommen werden. «Täglich treffen mehr ein», sagt Christoph Amstad. Aktuell halten sich laut dem Kanton etwas mehr als 45 ukrainische Schutzsuchende in Obwalden auf. Mehr als 200 Betten von privaten Liegenschaftsbesitzern wurden dem Kanton gemeldet, welche Wohnraum zur Verfügung stellen. Die Geflüchteten sollen parallel sowohl in der Kollektivunterkunft als auch bei Privatpersonen untergebracht werden.

Kanton betreut Geflüchtete auch bei Privatunterkünften

Damit die anfallenden Arbeiten beim Sozialamt für die Betreuung und Koordination der Schutzsuchenden und der Betrieb der Kollektivunterkunft bewältigt werden können, hat der Regierungsrat maximal 600 Stellenprozent und zusätzliche Mitarbeitende im Stundenlohn für spezifische Arbeiten bewilligt. «Das Wichtigste ist, dass der Betrieb sichergestellt ist», sagt Christoph Amstad. «Die geflüchteten Personen sollen den täglichen Bedürfnissen nachgehen können und wissen, wo sie Fragen zur Situation stellen können.»

Die Geflüchteten finden unter anderem «im Mondschein» vom Hotel Krone Platz. Im Hintergrund diskutieren Regierungsrat Christoph Amstad, Lucia Abächerli vom Sonderstab Ukraine und Bruno Odermatt vom Zivilschutz. Bild: Florian Pfister (Giswil, 16. März 2022)

Auch Personen, die bei Privatpersonen Zuflucht gefunden haben, müssen betreut werden. Je nach Art der privaten Unterkunft überprüft der Sonderstab telefonisch oder direkt vor Ort, ob die Menschen aus der Ukraine eine geeignete Bleibe angeboten bekommen haben. Die allermeisten Aufgaben übernimmt der Sonderstab Ukraine selbst, im etwas entfernten Engelberg werden aber gewisse Funktionen delegiert.

Mit den Geflüchteten müssen Gespräche geführt werden

Die Bevölkerung stellt jedoch nicht nur Unterkünfte zur Verfügung, sondern hilft auch anderweitig. «Wir haben Sachmittel wie Kleider und Spielsachen erhalten, aber auch breit gefächerte Angebote. Leute bieten uns beispielsweise an zu kochen, zu übersetzen oder Fahrdienste zu übernehmen», führt der stellvertretende Departementssekretär Florian Ulrich aus. Auch andere Aufgaben stehen an: Unter anderem müssen die Schutzsuchenden bei einem Bundesasylzentrum den Schutzstatus S anfordern und bei der Krankenkasse angemeldet werden. Auch soll abgeklärt werden, wie und in welchen Branchen die Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integriert werden und in welcher Form die Kinder ein schulisches Angebot erhalten können. «Es besteht ein grosses Interesse bei den Personen aus der Ukraine, dass sie auch hier arbeiten können», sagt Florian Ulrich.

Für die Koordination ist unter anderem Lucia Abächerli zuständig. Sie gehört dem Sonderstab Ukraine an und sagt:

«Die Solidarität ist gross. Das heisst gleichzeitig, dass die Koordination herausfordernd ist.»

Bei der Gastfamilienzuteilung muss kurzfristig organisiert und platziert werden, da nicht im Vorfeld bekannt ist, wann die Personen in Obwalden ankommen. Die ersten Geflüchteten sollen Ende der kommenden Woche in Giswil einziehen, spätestens jedoch am Montag, 28. März.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen