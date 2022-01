FDP Obwalden fasst Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen

Obwalden Die FDP Obwalden fasst die Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen – und stimmt nur der Stempelabgabe zu Am Parteitag haben sich die Kandidierenden für den Kantonsrat vorgestellt. Die FDP Obwalden will dabei alle Generationen repräsentieren. 07.01.2022, 14.12 Uhr

Die Kantonsrats-Kandidierenden haben sich am Parteitag der FDP Obwalden vorgestellt. Bild: PD

Trotz Corona und 2G haben am 5. Januar über 50 Parteimitglieder und Gäste am Parteitag der FDP Obwalden teilgenommen und dort die Geschäfte der nächsten eidgenössischen Abstimmung besprochen.

Unter der Leitung von Stefan Flück haben sich ausserdem 25 Kandidierende für den Kantonsrat persönlich vorgestellt. Wie die Partei in ihrer Mitteilung schreibt, stehen bisher 39 Kandidatinnen und Kandidaten der FDP in den sieben Gemeinden zur Verfügung. Erst Ende Monat sollen die Listen bei den Kanzleien eingereicht werden. Derzeit würden die Gemeinden folgende Anzahl an Kandidierenden zählen: Alpnach 6, Engelberg 5, Giswil 4, Lungern 3, Kerns 6, Sachseln 6 und Sarnen 9. Die bisherige Regierungsrätin und derzeitige Landstatthalterin Maya Büchi sei bereits am letzten Parteitag wieder nominiert worden.

Die Kandidierenden repräsentieren alle Generationen

«Verantwortung für Generationen», der Wahlslogan der Partei, zeige sich ebenso im Spektrum der Kandidierenden: Mehrere Aspirierende entstammen laut Mitteilung der jungen Generation aus der jungen FDP. Einige gehören auch der älteren Generation an. Mit den vielen Frauen und Männer dazwischen würde die FDP ein breites Spektrum der Bevölkerung repräsentieren. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Personen aus den einzelnen Gemeinden vorgestellt.

Deutliches Nein zur Medienförderung

Der Parteitag hat sich auch mit den Parolen zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar befasst. Die Initiative zum Tier- und Menschenversuchsverbot wurde mit 47 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen klar abgelehnt. Die Partei begründet den Entscheid damit, dass kaum mehr ein Medikament oder eine Impfung in der Schweiz entwickelt werden könne. Auch Importe für neue Medikamente würden nahezu ausgeschlossen, da in deren Entwicklung Versuche mit oder an Tieren unausweichlich seien.

Auch die Initiative zum Schutz der Kinder vor Tabakwerbung wurde zur Ablehnung empfohlen. Mit 14 Ja-Stimmen zu 25 Nein-Stimmen, bei 10 Enthaltungen, fiel diese Entscheidung aber knapper aus. In der Diskussion habe sich gezeigt, dass der indirekte Gegenvorschlag des Bundes zwar in die richtige Richtung zeigt, doch der Verdacht, dass hier die Tabaklobby mitgedreht habe, immer noch im Raum stehe.

Auch die Parolen zu den nationalen Abstimmungen wurden gefasst. Bild: PD

Das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien fällt mit 49 Neinstimmen einstimmig durch. Es habe sich gezeigt, dass eine Medienförderung zwar erforderlich wäre, das vorliegende Paket aber weit über den Erfordernissen liege.

Der Zusammenlegung der Sozialdienste soll zugestimmt werden

Klar zugestimmt mit 48 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung, wird der Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgabe. Herausgestrichen wird hier vor allem die positive Wirkung für die KMU, welche davon am besten profitieren. Die Zahlen stünden völlig im Gegensatz zu den Falschaussagen der Träger des Referendums.

Abschliessend empfiehlt die FDP Obwalden den Ortsparteien, der Zusammenlegung der Sozialdienste zuzustimmen. (mah)