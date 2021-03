Obwalden Die FDP will die Tourismusabgabe vorübergehend aussetzen Hotels und Restaurants sollen während der Pandemie keine pauschale Tourismusabgabe zahlen müssen. In einem offenen Brief fordert die FDP von der Regierung Alternativen. Matthias Piazza 16.03.2021, 16.01 Uhr

Eine beliebte Tourismus-Destination im Sarneraatal: Die Melchsee-Frutt. Bild: PD

In Obwalden zahlen Hotels und Restaurants ihre Tourismusabgaben pauschal anhand von Betten und Sitzplätzen. Das ist ein Problem in Zeiten der Pandemie, findet die FDP Obwalden. In einem offenen Brief an den Regierungsrat, den auch Gastro Obwalden, der Gewerbeverein Obwalden und Obwalden Tourismus erhalten haben, fordert die Partei von der Regierung, die Tourismusabgaben vorübergehend anzupassen.