Giswiler Schlegelsäge ist mehr als 300 Jahre alt

Obwalden Gemäss Lokalhistoriker: Giswiler Schlegelsäge mehr als 300 Jahre alt Die Schlegelsäge im Giswiler Kleinteil ist landesweit einzigartig. Die neueste Forschung belegt, dass sie schon um 1700 in Betrieb war.

Lokalhistoriker Ludwig Degelo und Erwin Müller freuen sich über neue Enthüllungen zur Giswiler Schegelsäge. Bilder: Romano Cuonz (Giswil 4. August 2021)

Die Kleinteiler Schlegelsäge ist die letzte ihrer Art in der Schweiz und stellt ein einmaliges Kulturgut dar, schreibt in der neuesten Publikation der Reihe «Giswiler Hausgeschichten» der Giswiler Lokalhistoriker Ludwig Degelo. Aufhorchen lässt das Resultat seiner Forschungsarbeit. Im aktuellen Prospekt zur Schlegelsäge steht noch, dass sie 1860 am Wissibächli im Giswiler Kleinteil aufgestellt worden sei. Nun aber hat Degelo in nachgerade spannender Forschungsarbeit ein Dokument von 1774 gefunden, in dem sie erstmals schriftlich erwähnt wird. Dieses Kulturdenkmal ist also rund 100 Jahre älter als bislang angenommen.

Schlegelsägen – andernorts wurden sie auch Klopf- oder Plotzsägen genannt – sind sehr einfach konstruierte Sägen, die durch Wasserkraft angetrieben werden und so sehr wenig Kosten verursachen. Bei dieser Säge dreht das Wasserrad einen grossen Eichenstamm mit zwei Lupfarmen, die das Sägegatter hochheben. Beim Herunterfallen des Gatters wird der Sägeschnitt ausgeführt.

Die Technik ist «uralt»: Erstmals wurde ein solches Sägewerk 1314 im Schwarzwald erwähnt. Über mehrere Jahrhunderte setzte man solche Sägen auch in der Schweiz zum Aufschneiden von Rundholz ein. Die letzte noch funktionstüchtige Schlegelsäge der Schweiz, die sich in Giswil befindet, wurde auch dort gebaut.

Aus Einzelteilen wieder hergestellt

Wie aber blieb sie uns bis heute erhalten, obwohl sie nach dem Aufkommen der Parkettindustrie mit viel schnelleren, effizienteren, maschinellen Sägen völlig unrentabel wurde? Der heutige Verantwortliche für Säge und Museum, Erwin Müller, erzählt: «In Giswil lebte zwischen 1865 und 1924 der Bürger Josef Niklaus Berchtold, der renitent darauf beharrte, die alte Säge zu erhalten.»

Sein Sohn erfüllte den Willen des Vaters teilweise. Als er die nicht mehr benutzte Säge in Einzelteile zerlegte, gab er dem Staatsarchiv eine Zeichnung davon ab. «Neben dem Funktionsschema besitzen wir sogar Fotos von 1902, als die Säge noch in Betrieb war», sagt Müller. All dies erlaubte es dem ehemaligen Giswiler Förster Heiri Berchtold mit vielen freiwilligen Helfern, die Säge am Altibach, 250 Meter vom ehemaligen Standort entfernt, wieder aufzubauen. Dies im Auftrag der Heimatkundlichen Vereinigung Giswil. Ein stolzer Erwin Müller sagt:

«Seit 2004 ist die Schlegelsäge wieder voll funktionstüchtig, und wir können sie Jahr für Jahr vor Hunderten von Besucherinnen und Besuchern in Betrieb setzen.»

Das Wasserrad der alten Schlegelsäge Giswil ist 300 Jahre alt.

«Ich wollte schon immer Genaueres über die Schlegelsäge wissen», sagt Ludwig Degelo. Bekannt war dem Lokalhistoriker, dass sie ursprünglich der Teilsame «Kleinteil» gehört hatte. Wozu aber brauchte eine Teilsame eine Säge? Um eine präzise Antwort auf diese Frage zu erhalten, begab sich Degelo zum Teilenvogt Louis Enz. Dieser bewahrt in einer bis zum Rand gefüllten Truhe die Rechnungsbücher der Teilsame seit 1783 auf.

«Ein Glücksfall ist es, dass die Teilsame jeden Gulden, jeden Franken, jeden Rappen aufschrieb, den sie ausgab», sagt Degelo. Beim genaueren Hinschauen stiess er auf über 100 Einträge zur Schlegelsäge. «Im ältesten, den ich fand, stellte ein Sachsler Meister Strähler ein Eisenrad, ein Vorschubrad und Nägel in Rechnung», erzählt der Forscher. Ergo: Schon 1783 wurde an der Säge erstmals eine grössere Revision vorgenommen.

Schlegelsägen halfen, Geld und Zeit zu sparen

Weil aber Wasserräder nur ungefähr alle 25 Jahre ausgewechselt werden, dürfte die Teilsame ihre Säge wohl vor 1750 in Betrieb genommen haben. Ludwig Degelo erläutert in seiner Publikation auch, wozu in vergangenen Jahrhunderten in jedem Giswiler Ortsteil eine solche Säge stand. «Früher war es die Aufgabe der Teilsamen, sämtliche Brücken zu unterhalten», sagt Degelo. Ursprünglich habe man die Bretter dafür von Hand gesägt. Doch wegen der vielen Pferdefuhrwerke seien die Bretter auf den Brücken binnen kurzem beschädigt gewesen. «Um Geld und Zeit zu sparen, beschafften die Teilsamen primitive Schlegelsägen», weiss Ludwig Degelo.

In der dieser Tage erscheinenden Broschüre stellt er aber noch weitere Forschungen an. «Dabei fand ich in der Schweiz über 30 Schlegel- oder Kopfsägen, die dokumentiert sind», bilanziert er. Vor allem in nicht erschlossenen Tälern des Tessins und Graubündens leisteten diese Konstrukte, die mit billigem Wasser funktionierten, noch lange gute Dienste. Dass gerade Giswil eine bis zum heutigen Tag zeigen und sogar vorführen kann, ist ein Glücksfall, den man der rührigen Heimatkundlichen Vereinigung des Dorfes verdankt.