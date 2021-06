Obwalden Die Jugendkriminalität im Kanton ist seit zwei Jahren aussergewöhnlich hoch Sehr viele Straffälle in Obwalden wurden von Jugendlichen aus dem Juvenat Melchtal verübt. Das soll sich nun bessern. Philipp Unterschütz 01.06.2021, 17.00 Uhr

Der Kantonsrat Obwalden wurde in der Mehrzweckhalle Kägiswil zur Situation bei der Jugendkriminalität informiert. Bild: Philipp Unterschütz

Es ist ein wenig erfreuliches Bild, das die Zahlen im Amtsbericht der Rechtspflege, aber auch im Geschäftsbericht des Regierungsrates zeigen. Die Jugendkriminalität in Obwalden ist zum zweiten Mal in Folge aussergewöhnlich hoch. 2020 gingen bei der Jugendanwaltschaft 177 Fälle ein, das sind 16 mehr als im Jahr 2019, in dem 161 Fälle registriert werden mussten. Die Zahlen sind massiv gestiegen. In den Jahren zwischen 2014 und 2018 waren es jeweils zwischen 98 und 119 Fällen. 2015 war mit 76 Fällen der «Ausreisser» nach unten.

Die vermehrte Jugendkriminalität ist auch Kantonsrat Josef Allenbach (SP, Kerns) aufgefallen, der deswegen in der Parlamentssitzung am vergangenen Donnerstag von Justiz- und Polizeidirektor Christoph Amstad mehr zum Thema wissen wollte. Dieser sagte einleitend, dass Obwalden mit dem Problem nicht allein dastehe, die Jugendkriminalität hätte in der ganzen Schweiz 2020 leicht zugenommen. Die grosse Mehrheit der Straftaten werde von jungen Männern begannen.

In Obwalden sind im Jahr 2020 von 113 Strafbefehlen nur 17 oder 15 Prozent auf weibliche Jugendliche entfallen. Warum die Jugendkriminalität ansteige und inwiefern ein Zusammenhang zur Pandemie und den Massnahmen bestehe, sei schwierig zu erklären, meint Amstad. «Die Jugendanwaltschaft könnte sich vorstellen, dass aufgrund der eventarmen Zeit Jugendliche gewisse Delikte aus Langeweile begehen.»

Diese Straftaten begehen Jugendliche am meisten

Die häufigsten Straftaten sind laut Amstad nach wie vor im Bereich des Strassenverkehrsgesetzes (20 Prozent) zu finden, da ging es insbesondere oft um Entwendungen zum Gebrauch. Je 15 Prozent der Fälle betreffen Sachbeschädigungen, Diebstahl, Hausfriedensbruch und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Etwas weniger häufig sind Tätlichkeiten, Beschimpfungen, Drohungen und Pornografie mit je 5 Prozent. Im Bereich Pornografie geht es vor allem um das Verschicken von Bildern und Filmen mit pornografischem Inhalt mittels Smartphone. Wie Christoph Amstad auf Nachfrage präzisiert, ist aber keine Verlagerung zu Delikten in den sozialen Medien feststellbar, wie man das aufgrund der Pandemie vielleicht befürchten konnte.



Regierungsrat Christoph Amstad. Bild: Obwaldner Zeitung

Josef Allenbach hatte auch wissen wollen, ob es geografische Schwerpunkte gäbe. Diese würden sich immer wieder ändern, je nachdem, wo sich die Jugendlichen treffen, so Christoph Amstad. «Im letzten Jahr waren diese geografischen Schwerpunkte vor allem in den Gemeinden Alpnach und Kerns.» Für die Mehrheit der Delikte seien Jugendliche aus Obwalden verantwortlich, betonte der Justizdirektor. «Es wird nicht festgestellt, dass Jugendliche aus dem Raum Luzern oder aus anderen Gegenden nach Obwalden kommen und hier Straftaten verüben.»

Viele Täter kommen aus dem Juvenat Melchtal

Trotzdem ist der Anteil der auswärtigen Jugendlichen verhältnismässig hoch, weil rund 35 Prozent der aufgezählten Delikte durch Jugendliche mit Aufenthalt im Juvenat Melchtal verübt wurden. Dort sind sozialpädagogisch schwierigere Jugendliche untergebracht, bei denen ein Erziehungsproblem besteht. Der Kanton nimmt im Auftrag des Bundesamtes für Justiz die Aufsicht wahr.

Nachdem die steigenden Fallzahlen bekannt wurden und sich auch Beschwerden aus der Bevölkerung häuften, hat der Kanton seit Dezember 2019 die Kontakte mit der Juvenatsleitung intensiviert, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen. «Wir haben unseren Unmut ausgedrückt, das Feedback der Polizei gegeben und Vorschläge gemacht, was man verbessern könnte», erklärt Christoph Amstad. Die Schulleitung habe auch eigene Ideen präsentiert. Offenbar verbessert sich die Situation. «Wie die Jugendanwaltschaft festgestellt hat, sind 2021 weniger Falleingänge zu verzeichnen, welche Jugendliche aus dem Juvenat betreffen.»

Handeln, bevor es passiert

«Ganz wichtig ist im Bereich der Jugendkriminalität die Prävention», betont Christoph Amstad. Es sei wichtig, zu reagieren, bevor etwas passiere, und den Jungen Delikte aufzuzeigen. Im Parlament zeigte er denn auch verschiedene Präventionsprojekte von Sozialamt und von der Kantonspolizei auf. Die Polizei informiere an Schulen beispielsweise zu den Themen neue Medien, Gewalt, Betäubungsmittelgesetz. «Die Tatsache, dass die Internetkriminalität bei Jugendlichen nicht zugenommen hat, deutet auf den Erfolg dieser Präventionsmassnahme hin», sagt Christoph Amstad.

Einen wichtigen Beitrag zur Prävention leistet die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden und die kommunale Vereinsarbeit. All jenen gebühre grosser Dank, die sich ehrenamtlich in den Vereinen dafür engagieren, hielt Amstad im Parlament fest. Zudem setze auch das kantonale Sozialamt zusammen mit den Gemeinden verschiedene Projekte im Jugendbereich um und es biete mit der Jugend- und Familienberatung im präventiven Bereich Unterstützung an.

Als Präsident der Schweiz. Kriminalprävention verwies Christoph Amstad auch auf die Website www.skppsc.ch. Dort werden alle neuen und alten Deliktsarten beschrieben und aufgezeigt, wie man dagegen präventiv vorgeht.