Obwalden: JUSO fordert kostenlose Menstruationsprodukte

Die Juso fordert kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden Die Jungpartei hat eine Volksmotion mit den entsprechenden Forderungen bei der Staatskanzlei eingereicht. Kristina Gysi 29.01.2022

Larissa Küng, Mirjam Hostetmann und Anna Maria Mathis (von links) bei der Einreichung der Motion für kostenlose Periodenprodukte. Bild: PD

Zwischen 4800 und 7200 Franken. So viel kostet Schätzungen zufolge ein Menstruationsleben. Werden Nebenkosten wie Schmerzmittel oder Wärmepflaster miteinbezogen, können die Kosten laut einer Studie sogar noch höher liegen. Das ist zu viel, findet die Juso Obwalden. «Während Toilettenpapier und Seife auf allen öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt werden, muss für Menstruationsartikel noch immer ein halbes Vermögen ausgegeben werden», schreibt die Jungpartei in einer Medienmitteilung. Darin informiert sie über eine Volksmotion (siehe Infobox), die am Dienstag von Parteipräsidentin Mirjam Hostetmann, dem Vizepräsidium Anna Maria Mathis und Dario Bellwald sowie Vorstandsmitglied Larissa Küng der Staatskanzlei Obwalden übergeben wurde. Gefordert werden kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden des Kantons Obwalden sowie in öffentlich zugänglichen Toiletten.

Periodenprodukte zählen nicht zu «Produkten alltäglichen Bedarfs»

Dass die Thematik nationale Tragweite hat, sei der Partei bewusst. Jedoch sehe sie den Kanton in der Verantwortung, «der Bevölkerung solch grundlegende Produkte zur Verfügung zu stellen.» In ihrer Argumentation nimmt die Partei auch Bezug auf die Kategorisierung von «Produkten alltäglichen Bedarfs», die mit einem tiefen Mehrwertsteuersatz von 2,7 Prozent besteuert werden. So auch Viagra. Binden, Tampons und ähnliches gehören nicht dazu. Besteuert werden diese Produkte mit einer Mehrwertsteuer von 7,7 Prozent.

«Kostenlose Menstruationsprodukte sind in den vergangenen Jahren ein immer grösseres Thema geworden», sagt Parteipräsidentin Hostetmann auf Anfrage. So gebe es beispielsweise in Zürich und Bern bereits Schulen und Universitäten, die Periodenprodukte kostenlos zur Verfügung stellen. «Der Kanton Obwalden sollte sich dieser Veränderung anschliessen», so Hostetmann. Zudem erhoffe man sich mit der Motion eine Enttabuisierung der Menstruationsthematik.

Die Menstruation sei nicht mit einer Rasur zu vergleichen

Eine Zentralschweizer Premiere gibt es diesbezüglich in der Stadt Luzern. Dort profitieren Schülerinnen ab nächstem Sommer von kostenlosen Menstruationsprodukten an ihren Schulen. Gegenwind gab es hierbei von SVP-Grossstadträtin und Präsidentin der Bildungskommission der Stadt Luzern Lisa Zanolla. «Gibt es bald auch kostenlose Rasierutensilien für Männer oder Gratiswindeln für Babys?», lautete ihre Frage. Für Hostetmann ist dies nicht nachvollziehbar: «Die Menstruation ist nicht mit einer Rasur zu vergleichen.» Während sich Männer aus kosmetischen Gründen rasieren würden, seien Frauen auf Periodenprodukte angewiesen, da sie ohne diese gar nicht am Alltag teilnehmen könnten. «Die meisten Männer könnten hingegen auch unrasiert zur Arbeit gehen.»

Auch Teile der Stadtluzerner FDP-Fraktion äusserten sich dem Vorstoss gegenüber kritisch. So sagte etwa Grossstadtrat Marc Lustenberger, dass es für die Schülerinnen zumutbar sei, sich zu organisieren und die nötigen Produkte dabeizuhaben. Hostetmann entgegnet: «Das ist eine enorm privilegierte Perspektive.» Ob man sich Periodenprodukte leisten könne, hinge unter anderem vom sozialen Hintergrund ab und davon, wie viel Geld die Eltern hätten. Menstruationsarmut – gemeint ist, sich aus finanziellen Gründen keine oder zu wenig Periodenprodukte leisten zu können – sei ein verbreitetes, aber ebenfalls tabuisiertes Thema, über das geredet und dem entgegengewirkt werden müsse.

Die Volksmotion Bei der Volksmotion handelt es sich um ein parlamentarisches Instrument, mit dem ein Anliegen aus der Bevölkerung ins Parlament getragen werden kann. Der Unterschied zu einer gewöhnlichen Motion ist, dass die Volksmotion nicht von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, Fraktionen oder Kommissionen eingereicht wird, sondern von einer bestimmten Anzahl Kantonsbewohnerinnen und Kantonsbewohnern. Hierfür braucht es mindestens 200 Unterschriften. Nach Einreichung wird die Volksmotion gleich abgehandelt wie ein gewöhnlicher politischer Vorstoss. (KG)