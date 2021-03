Obwalden Die Standort Promotion zog dicken Fisch an Land Mit guten Ansiedlungen resultierte im vergangenen Geschäftsjahr ein neuer Rekord. Der Geschäftsbericht zeigt, dass die Standort Promotion in Obwalden trotz Corona erfolgreich unterwegs war. Philipp Unterschütz 01.03.2021, 18.15 Uhr

Die Standort Promotion Obwalden kann neben der Nähe zur Natur auch mit wirtschaftlichen Vorteilen argumentieren. Bild: PD

Trotz der schwierigen Bedingungen im vergangenen Jahr gelang es der Standort Promotion in Obwalden einen einmalig hohen Grenzsteuerertrag von 9,5 Millionen Franken zu generieren. Als Grenzsteuerertrag bezeichnet werden erstmalige Steuererträge zu Gunsten von Kanton und Gemeinden durch Ansiedlungen in einem bestimmten Kalenderjahr. Wie Felix Fischbacher, Geschäftsführer der Standort Promotion in Obwalden bestätigt, wurde dieses Resultat hauptsächlich durch eine individuelle, speziell attraktive Ansiedlung möglich. «Bei den Ansiedlungen zielen wir nicht auf eine grosse Anzahl, sondern setzen auf Qualität und Wertschöpfung. So sprechen wir im 2020 von ungefähr 16 Ansiedlungen. Bei den Firmen ist die Anzahl üblicherweise etwas kleiner als bei den Privaten.»

In der Vergangenheit konnte die Standort Promotion pro Jahr durchschnittlich rund 1,6 Millionen Franken an neuen Kantons- und Gemeindesteuern ansiedeln. Und für 2020 lag das Ziel bei 1,85 Millionen Franken. Man habe das eigene Ziel mehrfach übertroffen, was sehr positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung habe, heisst es im Geschäftsbericht. Der erzielte Sonderertrag soll als Rückstellung gesichert und genutzt werden, um die Ansiedlungsarbeit in den nächsten Jahren weiterentwickeln zu können.

Start ins 2021 ist gut gelungen

Während im Geschäftsjahr 2020 die Einnahmen aus ordentlichen Mitgliederbeiträgen stabil mit gut 802'000 Franken zu Buche schlugen, wurde bei den variablen Beiträgen von Kanton und Gemeinden wegen der erwähnten ausserordentlichen Ansiedlungsleistung ein ebenso ausserordentlich hoher Ertrag von knapp 957'000 Franken verbucht. Total ergibt sich ein Betriebsertrag von knapp 1,76 Millionen. Auf der Kostenseite ist der Personalaufwand durch den Ausbau des Verkaufsteams leicht gestiegen. Dagegen fiel der Marketingaufwand wegen der vielen abgesagten Anlässe mit über 126'000 Franken deutlich tiefer aus. Unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Zuweisung an die Rückstellungen von 883'000 Franken resultiert für 2020 ein Gewinn von 3070 Franken.

Für das Geschäftsjahr 2021 geht die Standort Promotion davon aus, dass die Ansiedlungsleistung weiter gesteigert werden kann. 2020 werde aber ein Sonderjahr bleiben, heisst es im Geschäftsbericht. «Der Start ins 2021 mit neuen Ansiedlungen ist uns recht gut gelungen. Unsere Messlatte für dieses Jahr liegt bei 2,1 Millionen Franken zusätzlichem Steuerertrag», erklärt Felix Fischbacher. Ziel im Budget ist es, mit einem Ertrag von knapp 1,03 Millionen und einem Aufwand von 1,1 Millionen Franken sowie der Auflösung von Rückstellungen von 75'000 Franken ein ausgeglichenes Resultat mit einem Gewinn von 1600 Franken zu erzielen.

Leute haben Zeit, ihr Leben zu sortieren

Felix Fischbacher, Leiter der Standort Promotion in Obwalden. Bild: PD

Der Kanton Obwalden bietet momentan die schweizweit tiefste Kapitalsteuer für juristische Personen – ein neuer, starker Trumpf für die Standort Promotion. «Chancen sehen wir vor allem für ressourcenschonende Unternehmen, die wenig Fläche beanspruchen», heisst es im Geschäftsbericht. Die Chancen des Standorts Obwalden seien intakt, ergänzt Felix Fischbacher. «Ansiedlungen sind aber in den letzten Jahren deutlich aufwendiger geworden. Mit einer zusätzlichen Person im Verkauf wollen wir unser Netzwerk ausbauen und stärken, um damit eine höhere Leistung abliefern zu können.» Finanziert wird die Stelle aus den Erträgen aus der leistungsabhängigen Entschädigung, die gemäss Budget 2021 höher ausfallen werden, sowie über entsprechende Rückstellungen.

Nach wie vor erschwert Corona die Arbeit der Standort Promotion. Auch wenn viele Treffen nicht stattfinden könnten, habe man dank der digitalen Kanäle und per Telefon den Kundenkontakt aber recht gut halten können. Und in Zeiten der Pandemie werde das Leben an der Türschwelle zur Natur wie es im schönen Obwalden möglich sei, sicher wieder attraktiver, so Felix Fischbacher. «Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einem Rechtsanwalt, der meinte, dass die Kunden wohl mehr Zeit hätten, ihr Leben zu sortieren und sich über die wirklich wichtigen Dinge klar zu werden. Dazu gehört sicher auch die gute Lebensqualität. Und diese findet man in Obwalden.»